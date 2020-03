Ko so bile šole v Sloveniji še odprte, je bilo povprečje sočasnih uporabnikov tega digitalnega učnega okolja pod tisoč, zdaj so te vrednosti skoraj dvajsetkrat višje.

Izteka se prvi delovni teden, ko se je šolski pouk preselil iz učilnic v domače okolje prek digitalnega sveta. Temu primerno se je povečalo tudi število sočasnih aktivnih uporabnikov storitve Arnes Učilnice, prilagodljivega digitalnega učnega okolja za učitelje in učence, kar je prvih nekaj dni (občasno) povzročalo težave z odzivnostjo in dostopnostjo.

Od manj kot tisoč sočasnih uporabnikov, kolikor so znašale vrhnje obremenitve med trajanjem rednega pouka, se je že prvi in drugi dan virtualnega pouka ta vrhunec povzpel do 13.600 in je vsak dan naraščal do četrtkovih več kot 15 tisoč uporabnikov hkrati, so sporočili iz Arnesa.

Zdaj težko do novih strežnikov

V Arnesu so sistem Arnes Učilnice nadgradili tako z lastno opremo kot tudi z opremo, ki so mu jo nekatera podjetja in ustanove v ta namen nemudoma posodili, da zdaj omogoča hkratni dostop veliko večjemu številu uporabnikov, so še sporočili.

Iskanje trajne rešitve otežujejo tudi težave z dobavljivostjo opreme zaradi razmer ob izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, so še opozorili.

V enem dnevu skoraj 1.500 novih učilnic

Sistem Arnes Učilnice učiteljem omogoča ustvarjanje lastnega učnega okolja, učencem pa tudi učenje skupaj s sošolci.

Če se je pred zapiranjem šol sistem Arnes Učilnice okrepil za le nekaj deset novih učilnic na dan, je že v prvem dnevu "virtualne šole" nastalo kar 1.437 novih učilnic, ugotavljajo pri Arnesu.

Na portalu uradne enotne vstopne točke za izobraževanje na daljavo so zbrana priporočila za uporabo različnih orodij pri izvajanju izobraževanja na daljavo, katerih upoštevanje bo pripomoglo k razbremenitvi sistema in zmanjšanju težav, še sporočajo iz Arnesa.

Veliko povečanje internetnega prometa v Sloveniji

Dodatne zmogljivosti so morali zagotoviti tudi na stičišču omrežij SIX za izmenjavo internetnega prometa med vsemi ponudniki v Sloveniji, saj je ta že v soboto, 14. marca, prvič v zgodovini presegel gostoto prometa od sto gigabitov v sekundi.

Spremenjene navade zaradi selitve dela in šolanja na dom se odražajo tudi v obsegu prometa na omenjenem stičišču. V običajnem delovnem času pred uvedbo preventivnih ukrepov je v vsaki sekundi SIX običajno med 25 in 40 gigabitov podatkov, zdaj pa se je to že povečalo na 55 do 60 gigabitov.