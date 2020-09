Lagala o smrti zaradi koronavirusa: dvojna igra osramočene znanstvenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška nevrologinja BethAnn McLaughlin je na Twitterju ustvarila svojo drugo identiteto in prek nje ljudi poskusila prepričati, da se pridružijo njeni iniciativi MeTooSTEM, ki združuje žrtve spolnega nasilja v znanosti. Foto: Wikimedia Commons

Ameriško akademsko srenjo je konec julija pretresla novica o smrti antropologinje iz Arizone, ki je bila na družbenem omrežju Twitter znana kot borka proti spolnemu nadlegovanju ter neenakopravnosti spolov in ras. Umrla naj bi zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus. Kasneje se je izkazalo, da umrla antropologinja nikoli ni obstajala. Za dosego svojih ciljev si jo je namreč izmislila druga znanstvenica.

Antropologinja iz Arizone je bila na družbenem omrežju Twitter znana po vzdevku @Sciencing_Bi. Za anonimnostjo vzdevka se je skrivala zaradi varovanja svoje identitete, bila pa naj bi indijanskega porekla, žrtev spolnega nasilja in biseksualka.

Šlo je za lastnosti, zaradi katerih je imela @Sciencing_Bi na Twitterju posluh ali pa vsaj pozornost ameriške akademske skupnosti. Še posebej se je zavzemala za boj proti spolnemu nadlegovanju in neenakopravnosti v znanstvenih krogih. Pogosto je delila objave iniciative MeTooSTEM, v katero so vključene znanstvenice, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja ali nasilja.

V petek, 31. julija, se je po Twitterju začela širiti vest, da je @Sciencing_Bi umrla zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom. Izvirno informacijo je s Twitterjem delila BethAnn McLaughlin, ustanoviteljica projekta MeTooSTEM:

McLaughlinova je v objavah na Twitterju namigovala, da sta bila s @Sciencing_Bi, ki naj bi se z novim koronavirusom okužila že aprila, partnerici.

A še isti dan, ko se je novica o smrti antropologinje začela širiti po Twitterju, so nekateri znanstveniki, ki so ji sledili, začeli preverjati določene luknje v zgodbi, ki preprosto niso držale vode.

Naraščajoče število vprašanj pod objavami @Sciencing_Bi je povzročilo popoln mrk profila, saj so se vse objave čez noč spremenile v zasebne, kar pomeni, da jih ni bilo mogoče ne videti in ne komentirati.

Nenadoma je bilo nemogoče prezreti dejstvo, da je profil @Sciencing_Bi že od vsega začetka, ustvarjen je bil oktobra 2016, močno podpiral BethAnn McLaughlin in kasneje tudi promoviral njeno iniciativo MeTooSTEM. Dva dni po domnevni smrti @Sciencing_Bi so se pojavila namigovanja, da je umrla antropologinja v resnici le druga spletna identiteta McLaughlinove.

Ameriška nevrologinja, ki se že nekaj časa sooča z obtožbami, da ustrahuje in ponižuje druge člane iniciative MeTooSTEM, ki se žrtvam spolnega nasilja oziroma nadlegovanja sicer trudi pomagati, oziroma da diskriminira na podlagi barve kože, je 4. avgusta priznala, da je ustvarila profil @Sciencing_bi. Izjavila je le, da se za svoja dejanja opravičuje.

A zgolj opravičilo mogoče ne bo dovolj. Profil @Sciencing_Bi je po pisanju medija Buzzfeed News morda naredil nepopravljivo škodo, saj je večkrat lagal o domnevnih zlorabah. Lažne izpovedi oziroma celo prijave namreč veljajo za dejanja, ki zmanjšujejo verodostojnost resničnih žrtev spolnega nadlegovanja ali nasilja.

