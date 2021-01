Dva milijona Googlovih evrov za digitalno vključenost v srednji in vzhodni Evropi

Projekt Impact Challenge omogoča prijavo organizacijam in (akademskim) ustanovam, ne pa tudi posameznikom. Za nepovratna sredstva se lahko potegujejo tudi komercialne organizacije, če gre za dobrodelne projekte, katerih namen ni ustvarjanje dobička.

Lani podprli pet tisoč Slovencev

Google.org je dobrodelna veja Googla, v kateri se izvajajo razni njihovi projekti. Lani je Google tako pomagal več kot četrt milijona ljudem iz srednje in vzhodne Evrope pri digitalizaciji ter iskanju novih in poslovnih poti, od tega jih je bilo pet tisoč iz Slovenije.

V vsej regiji Evrope, na Bližnjem vzhodu in v Afriki so vključili deset milijonov ljudi, je pojasnil direktor družbe Google za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Matt Brittin. Letos pa so njihove ambicije še večje, ker se je med pandemijo dodatno dokazalo, kako pomembna je tehnologija za skupnosti in gospodarstvo – od pomoči ljudem pri iskanju natančnih zdravstvenih informacij in naročanja živil prek spleta do iskanja novih načinov za učenje in ohranjanja povezanosti z najbližjimi. Potreba po ustvarjanju dostopne digitalne prihodnosti je tako ključna tudi pri okrevanju gospodarstva, je prepričan Brittin.

Direktor družbe Google za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Matt Brittin Foto: Google

Pandemija je poglobila vrzeli v digitalnih veščinah

Prijave za projekt Impact Challenge zbirajo do 1. marca. Iščejo dobrodelne projekte za obnavljanje gospodarstva, ki v svojem jedru spodbujajo socialno vključenost, tako velike kot manjše, in lahko na kateri koli stopnji svoje izvedbe.

Sodelujejo lahko prijavitelji iz Bolgarije, Češke, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije, prejemnike financiranja bodo izbrali skupaj z globalno organizacijo za razvoj trajnostne in družbeno odgovorne nove ekonomije INCO Group ter skupino izbranih strokovnjakov, v katero bodo vključili akademike, vodje in aktiviste civilne družbe iz vse regije.

Vrzeli v digitalnih veščinah so se med pandemijo še poglobile, zato je premostitev teh in s tem zagotavljanje enakih možnosti na trgih dela za vse bistvenega pomena za družbo kot celoto, je začetek projekta Impact Challenge pospremil direktor Googla za jadransko regijo (Adriatic) Joško Mrndže.