Duhovnik v težkih časih poskrbel za salve smeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so zaradi koronavirusa vrata cerkev do nadaljnjega zaprta, je neki italijanski duhovnik sveto mašo prenašal v živo prek Facebookovega orodja Live, pri tem pa po pomoti vklopil naključne filtre, ki so ga vsakih nekaj trenutkov našemili drugače.