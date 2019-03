Draga lekcija za slovensko podjetje: goljufu so plačali 24 tisoč evrov

Podjetje na območju Šmarja pri Jelšah je v sredo prejelo elektronsko sporočilo, ki naj bi ga poslal njihov direktor. V sporočilu je bila zahteva za nakazilo 23.700 evrov na račun v tujini. Računovodstvo podjetja je nakazilo tudi izvedlo, nato pa se je izkazalo, da so v resnici podlegli tako imenovani direktorski goljufiji. To je na Celjskem že drugi tak primer v nekaj mesecih .

Podjetje je v četrtek nato prejelo še eno zelo podobno sporočilo, katerega pošiljatelj je znova zahteval nakazilo denarja, a so zaposleni posumili, da je nekaj narobe, in poklicali policijo.

Včeraj so goljufivo sporočilo s prošnjo za kar 42.700 evrov - nakazilo naj bi odobrila direktorica - dobili tudi v podjetju v Celju, a so pravočasno ugotovili, da gre za prevaro, in to prijavili državnim organom, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Oktobra lani so v podjetju, ki prav tako deluje na Celjskem, na račun tuje banke po prejetju ponarejene direktorjeve e-pošte nakazali kar 50 tisoč evrov.

S 23.700 evri, kolikor je podjetje iz Šmarja pri Jelšah nakazalo tujim goljufom, lahko v Sloveniji kupimo že kar dobro opremljenega novega volkswagen golfa. Foto: Gregor Pavšič

Policija opozarja na izredno previdnost in pozornost na podrobnosti, ki izdajo goljufe



Pri slovenski policiji opozarjajo, da so osebe v ozadju goljufij, kot je opisana, izredno iznajdljive. V večini primerov e-pošto pošiljajo v imenu direktorjev oziroma oseb, ki v podjetjih opravljajo poslovodne zadolžitve. Obravnavali so tudi že primere, ko so goljufi e-pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev podjetij.



Posameznike, ki so pooblaščeni za poslovanje z bančnimi računi gospodarskih družb oziroma pravnih oseb, pri policiji opozarjajo, naj bodo v prihodnje še posebej pozorni na e-poštne naslove pošiljateljev tovrstnih zahtevkov za nakazila. Naslovi so na prvi pogled zelo podobni resničnim, a jih od njih pogosto loči ena sama črka.



Policija morebitne žrtve direktorske prevare opozarja tudi, da tovrstne sumljive dogodke takoj prijavijo policiji. Možnost, da denar dobijo nazaj, je namreč večja v primeru takojšnjega ukrepanja.

