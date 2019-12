Dončič prekosil celo padec berlinskega zidu in vso estrado

Ravno v tednu med 17. in 23. novembrom, ko je imel Dončić zaporedje zelo uspešnih tekem, je tudi za večkrat poraslo zanimanje slovenskih spletnih uporabnikov zanj.

Med državami, kjer so letos še nadpovprečno pogosto zapisovali njegovo ime v Googlovo iskalno vrstico, so še Severna Makedonija, Črna gora, Filipini (!?!), Bosna in Hercegovina, Srbija, Hrvaška, Portoriko, ZDA in Španija.

Dogodek, o katerem so slovenski uporabniki Googlovega iskalnika letos največ poizvedovali, je padec berlinskega zidu - skoraj vsa ta iskanja so bila opravljena v dobrem tednu pred letošnjo okroglo obletnico. Foto: Reuters

Padec berlinskega zidu na prvem mestu med dogodki

Na drugo mesto najpogosteje iskanih letošnjih pojmov med slovenskimi uporabniki Googlovega iskalnika se je vpisal eden od pomembnejših zgodovinskih dogodkov, od katerega letos mineva 30 let – padec berlinskega zidu.

Tudi v drugih državah, kjer so prek Googlovega iskalnika intenzivno želeli izvedeti več o tem dogodku, so skoraj vse poizvedbe potekale v prvih dneh novembra, torej neposredno pred samo obletnico.

Splošna iskanja slovenskih uporabnikov na Googlovem iskalniku z največjo rastjo glede na leto prej

1. Luka Dončić

2. Padec berlinskega zidu

3. Pesem Evrovizije

4. Ema

5. Evropske volitve

6. Pust

7. Dirka po Italiji

8. Dirka po Španiji

9. Požar v Notre-Dame

10. Wanda Rutkiewicz

Ameriški igralec je letos četrta najbolj iskana oseba med slovenskimi uporabniki Googlovega iskalnika Foto: Twitter

Osebe, ki so jih letos slovenski uporabniki na Googlovem iskalniku iskali z največjo rastjo glede na leto prej

1. Luka Dončić

2. Wanda Rutkiewicz

3. Kris

4. Bradley Cooper

5. Primož Roglič

6. Kristina Mandarina

7. Nives Orešnik

8. Tina Gorenjak

9. Kinsey Wolanski

10. Miki Šarac

Kolesarju Primožu Rogliču je pripadlo peto mesto na lestvici letos najbolj iskanih oseb med slovenskimi uporabniki Googlovega iskalnika. Foto: Getty Images

Dogodki, ki so jih letos slovenski uporabniki na Googlovem iskalniku iskali z največjo rastjo glede na leto prej

1. Pesem Evrovizije

2. Ema

3. Evropske volitve

4. Pust

5. Dirka po Italiji

6. Dirka po Španiji

7. Svetovni dan učiteljev

8. Velika noč

9. Ljubljanski maraton

10. Kolesarska dirka Po Sloveniji

Rezultate razkriva orodje Google Trends (primer podatkov za Slovenijo), kjer je mogoče raziskati trende iskanja po posameznih državah, a tudi trende posameznih iskalnih pojmov glede na zemljepisno distribucijo. Nabor podatkov, ki jih ponujajo za posamezne države, ni enak, zato neposredne primerjave niso vedno mogoče.