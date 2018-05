Osramotili so najbolj kontroverzno osebo v svetu kriptovalut

Že drugič v dveh mesecih se je na eni od konferenc o kriptovalutah v Aziji zgodil incident, v katerega je bil vpleten Craig Wright, ena najbolj kontroverznih oseb v svetu kriptovalut, saj trdi, da je on izumitelj bitcoina z vzdevkom Satoshi Nakamoto , pa čeprav zato nima trdnih dokazov. Wrighta so njegovi tajvanski gostitelji vrgli s konference, nekdo pa ga je označil tudi za "Faketoshija" (lažnega toshija).

Craig Wright, avstralski računalničar, ki v svojem podjetju nChain danes razvija nove storitve z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), je pozornost javnosti in medijev prvič pritegnil leta 2016, ko je razglasil, da je on pravi Satoshi Nakamoto, skrivnostni oče kriptovalute bitcoin.

Wright za svoje trditve sicer ni imel res oprijemljivih dokazov in splošni konsenz v skupnosti podpornikov kriptovalut je, da v resnici ni pravi Satoshi. A ker je vseeno strokovnjak za kriptovalute in blockchain, ga občasno še vedno povabijo na mednarodne konference.

Preberite več o tem, kako je Craig Wright marsikoga sprva prepričal, da je res Satoshi Nakamoto:

Ena takih konferenc je pred kratkim potekala v Tajpeju na Tajvanu, a jo je Wright zapustil predčasno, saj se je "udaril" z gostitelji.

Nekdo od prisotnih ga je vprašal, zakaj še ni dokazal, da je res Satoshi Nakamoto. Wright se je na vprašanje odzval z agresijo in spraševalca vprašal, kako lahko vemo, ali on morda ne vara svoje žene in ali lahko pove, kakšno plačo ima.

Razburjenje se je nato malce poleglo, a se je kmalu začela druga runda. Wright je enega od prisotnih strokovnjakov, ki so bili tako kot on povabljeni na konferenco in ki je enemu od gostov odgovarjal v kitajščini, prekinil in ga vprašal, zakaj govori kitajsko, če pa ga on sam ne more razumeti.

Z odgovorom, da na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v kitajščini, odgovarja v kitajščini, je bil Wright zadovoljen le kakšnih dvajset sekund, nato pa je sogovorca spet grobo prekinil. Med njima se je nato malce zaiskrilo ("Utihni! Ne, ti utihni!") in pristopil je varnostnik.

Wright (obkrožen z rdečo) in njegov sogovornik s Tajvana sta si skoraj skočila v lase. Foto: YouTube

Wright je goste konference nato nekajkrat samozavestno vprašal, ali naj ostane on ali njegov sogovornik, in jim zagrozil, da ne bodo dobili njegove tehnologije, če odide. Dvorana se je odzvala s precej zgovorno tišino in Wrighta je sodelavec v spremstvu varnostnikov skorajodvlekel iz dvorane.

Sogovornik, ki mu je Wright nekajkrat segel v besedo, se je za njim zadrl "adijo, Faketoshi!", s čimer ga je neposredno označil za "lažnega Satoshija".

"Faketoshi" je Wrightu aprila med vrsticami javno rekel tudi ustanovitelj druge najvrednejše kriptovalute

"Zakaj je temu prevarantu, ki dela toliko napak, dovoljeno govoriti na tej konferenci," se je po govoru Craiga Wrighta na dogodku Deconomy2018 iz publike slišalo glas Vitalika Buterina, 24-letnega rusko-kanadskega programerja, ki velja za očeta ethereuma, po bitcoinu druge najbolj znane in druge najvrednejše kriptovalute.

Preberite tudi: