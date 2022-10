Če v tej trgovini naročite karkoli, vam bo izjemno žal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naj vas zelo nizke cene ne premamijo. Če naletite na novo spletno trgovino, sledite spodnjim kriterijem za prepoznavanje lažne spletne trgovine in nujno preverite, s kom imate v resnici opravka.

Naj vas zelo nizke cene ne premamijo. Če naletite na novo spletno trgovino, sledite spodnjim kriterijem za prepoznavanje lažne spletne trgovine in nujno preverite, s kom imate v resnici opravka. Foto: Matic Tomšič

Začetek jeseni je tradicionalno obdobje cunamija lažnih spletnih trgovin z oblačili in obutvijo, ki obljubljajo neverjetne popuste. Ena od prvih, na katero smo naleteli letos, prodaja športno obutev znamke Adidas, natančneje dražjo kolekcijo Yeezy, ki je plod sodelovanja med Adidasom in glasbenikom Kanyejem Westom. Spletna trgovina adidasyeezyslovenija.com je šolski primer tovrstne prevare, saj vsebuje skoraj vse najznačilnejše in za žrtev goljufije tudi potencialno najbolj ogrožajoče elemente.