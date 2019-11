"Če bomo zagnali svoj operacijski sistem, ne bo več poti nazaj!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je kritičen trenutek za vse nas," je povedal Zhengfeni in ameriškim oblastem predlagal, naj "premislijo, kaj je najboljše za ameriška podjetja." Če bo zaradi prisile v iskanje alternativ Googlovim storitvam in Googlovi različici Androida Huawei začel uporabljati svoj operacijski sistem, je povratek na zdajšnji operacijski sistem in storitve, torej Googlove "veliko manj verjeten".

"Vsemu navkljub gremo na prvo mesto!"

V najboljšem primeru bi po besedah prvega moža Huaweija morebitni tovrstni povratek potekal "zgolj vzporedno z novimi rešitvami." Predmet omejitev, to je Google, bi lahko utrpel znatne izgube, je prepričan Zhengfei.

Huawei se kljub neugodnim razmeram, ki jih narekujejo ameriške trgovinske omejitve (ne nazadnje so te posledica, da paradna serija pametnih telefonov Mate 30, predstavljena oktobra v Münchnu, še vedno ni na prodaj nikjer drugje kot na Kitajskem, kjer Googlovih mobilnih storitev že dalj časa ne uporabljajo oziroma ne smejo uporabljati), ni odpovedal svojim načrtom, da postane največji svetovni proizvajalec pametnih telefonov in zamenja Samsung, ki je na tej najvišji stopnički že vrsto let.

Serija pametnih telefonov Huawei Mate 30 (na sliki je Huawei Mate 30 Pro) je gotova največja žrtev ameriških trgovinskih omejitev, ki so se začele pred pol leta. Foto: Srdjan Cvjetović

Zhengfei je neomajen: "Menim, da to ne bo težava, bo pa to zahtevalo svoj čas." Ima razloge za optimizem: Huawei vedno bolj povečuje prednost pred tretjeuvrščenim Applom (ki sicer ima višjo dobičkonosnost svojih pametnih telefonov) in se počasi vendarle približuje Samsungu,

Konec duopola bi bil tektonski premik

Dobrega pol leta po uvedbi ameriške trgovinske blokade in kljub grenkem priokusu zaradi največje Huaweijeve žrtve, serije Mate 30, Huawei izpostavlja odlične rezultate na svojem domačem trgu.

Na Kitajskem imajo namreč kar 42-odstotni delež na trgu pametnih telefonov in so daleč od tega, da bi bili na kolenih, kar je morda nekdo na drugem koncu Zemlje želel.

Če pa bo Huawei na svojih mobilnih napravah res začel uporabljati svoj operacijski sistem, bo to pomenil konec ameriškega monopola (pravzaprav duopola) na mobilne operacijske sisteme in velika izguba predvsem za Google, kateremu je Huawei eden od glavnih kupcev, je prepričan Zhengfei.

Čeprav tega morda ni slišati preveč pogosto ali preveč na glas, si Google gotovo ne želi nekega novega operacijskega sistema, s katerim bi njegova različica mobilnega operacijskega sistema Android dobila konkurenco, Foto: Reuters

Microsoft že prejel dovoljenje, za Google se pa nič ne ve

Prejšnji teden je ameriško gospodarsko ministrstvo začelo izdajati dovoljenja ameriškim podjetjem za nadaljevanje poslovanja s Huaweijem. Po zadnjih podatkih so prejeli več kot 300 vlog, a za zdaj še ni nobenega namiga ali napovedi, kako daleč je Googlova vloga, ki je tudi nam uporabnikom gotovo med najbolj zanimivimi.

Microsoft pa je že prejšnji teden med prvimi dobil dovoljenje, kaj bo pa z Googlom pa je še vedno ovito v skrivnost. Ne Huawei, ne Google nimata uradnega odgovora, kaj se dogaja ali kaj bi se lahko zgodilo glede tega dovoljenja.

Velike spodbude za bogatitev Huaweijeve mobilne krajine

Huawei pa ves ta čas ne sedi križem rok in pospešeno dela na razvoju svojih mobilnih storitev, ki bi na pametnih telefonih lahko zamenjale nam zelo znane Googlove mobilne storitve, kot so trgovina z aplikacijami Play Store, zemljevidi (Maps), storitve e-pošte Gmail in storitev plačevanja Pay (ki jo, mimogrede, Google uradno še vedno ni ponudil v Sloveniji).

Del teh prizadevanj je tudi spodbujanje ostalih programskih razvijalcev in ponudnikov storitev za čim hitrejše prilagoditve Huaweijevem lastnem mobilnem okolju. Gotovo bo pomagala tudi približno ena milijarda evrov, ki jo je Huawei pripravil v ta namen, in obljuba, da bodo v svoji trgovini razvijalcem zaračunavali tudi 50 odstotkov nižja nadomestila za prodajo njihovih aplikacij.

Med prvimi, ki so dobili dovoljenje ameriškega gospodarskega ministrstva za nadaljevanje poslovanja v polnem obsegu, je Microsoft. Toda veliko bolj zanimivo in pomembno je, kaj se dogaja z Googlom ... Foto: Reuters

Tudi velikim do zdaj ni uspelo poseči v duopol

Uresničevanje teh ciljev v oteženih razmerah gotovo ne bo preprosto. Marsikateri poskus razbijanja ameriškega duopola mobilnih operacijskih sistemov, poleg Googlovega Androida je v njem še Applov iOS, je spodletel, kar verjetno najbolje ve Microsoft iz svojih zgodb o prizadevanjih za okrepitev svoje vloge.

Toda Huawei ima motivacijo, znanje in sredstva, zaradi katerih njihovega poskusa nikakor ne gre obsoditi na neuspeh. Če pa se to zgodi in v splošno uporabo pride še tretji, ki bi ga zelo verjetno lahko posvojili tudi mnogi drugi azijski proizvajalci, bo tehnološka krajina nedvomno nepovratno spremenjena.

"Ne moremo več čakati!"

Prav tega si ZDA in njihova podjetja gotovo ne bi želeli, čeprav jih ne slišimo, da bi to zelo glasno in pogosto izpostavljali.

Zato pa je toliko pogosteje glasnejši Huawei: da, ameriške trgovinske omejitve učinkujejo, a ne v smeri, ki bi so jo ZDA želele. Celo ob predpostavki, da Google le dobi licenco (kar si Huawei pravzaprav želi), Huawei ne bo več ustavil razvoja svojega operacijskega sistema.

"Ne moremo več čakati, enega paradnega konja (serijo Mate 30, op. avt.) smo že zgrešili," smo prejšnji teden slišali od podpredsednika družbe Huawei Vincenta Panga. Še prej pa smo slišali napovedi od svetovnih in tudi domačih Huaweijevcev, da serija P40 ne bo zamujala, ne glede na to, kateri operacijski sistem bo imela oziroma prisiljena imeti.