Branson po spodbudo za razvoj vesoljskega turizma tudi na borzo

Virging Galactic in njegovo sestrsko proizvodno podjetje The Spaceship Company naj bi se tako združila z investicijsko družbo Social Capital Hedosophia (SCH), ki jo vodi nekdanji menedžer pri Facebooku Chamath Palihapitiya.

Do združitve naj bi prišlo že v drugi polovici letošnjega leta

SCH, ki kotira na newyorški borzi, bo imela po načrtih v združenem podjetju 49-odstotni delež. Do združitve naj bi prišlo že v drugi polovici tega leta, je ta teden napovedal britanski milijarder Richard Branson. "Ob zaključku transakcije bo Virgin Galactic prvo in edino borzno podjetje na področju komercialnih poletov v vesolje," so sporočili iz Bransonovega podjetja. Borzna vrednost združenega podjetja je ocenjena na od 1,5 milijarde dolarjev oziroma do 1,3 milijarde evrov.

Richard Branson se na področju vesoljskega turizma spopada z ostro konkurenco. Prvi mož Tesle Elon Musk svoje sanje na tem področju uresničuje s podjetjem SpaceX. Foto: Reuters

Časnik Wall Street Journal je pred tem poročal, da bo SCH, ki je bila ustanovljena prav za izvedbo tovrstnih transakcij, v združitev vložil 800 milijonov dolarjev ali nekaj več kot 710 milijonov evrov in na ta način Bransonu zagotovil sredstva za operativni zagon komercialnih poletov v vesolje. "Z odprtjem tega novega poglavja na tej napredni točki v razvoju Virgin Galactic lahko vesolje odpremo za dodatne investitorje in posledično tudi za tisoče novih astronavtov," je dejal britanski milijarder.

Branson se na področju vesoljskega turizma sooča z ostro konkurenco

Palihapitiya in Branson sta ocenila, da bo podjetje postalo dobičkonosno v letu 2021, Britanec pa napoveduje, da bi prve stranke v vesolje lahko popeljala čez približno leto dni. Branson se sicer na področju vesoljskega turizma sooča z ostro konkurenco dveh drugih milijarderjev in zanesenjakov. Eden najbogatejših Zemljanov, ustanovitelj tehnološkega velikana Amazon Jeff Bezos je tako za ta namen ustanovil družbo Blue Origin, prvi mož izdelovalca električnih vozil Elon Musk pa svoje sanje na tem področju uresničuje s podjetjem SpaceX.