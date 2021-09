Apple naj bi nove iPhone razkril prihodnji teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

14. septembra bo tradicionalni dogodek podjetja Apple, na katerem naj bi poleg 13. generacije pametnih telefonov iPhone razkril tudi novo različico pametne ure iWatch in brezžičnih slušalk AirPods.

Prihodnji torek bo tradicionalni septembrski dogodek Appla, na katerem podjetje predstavi nove izdelke. Čeprav uradno ni znano, kateri izdelek bo Apple predstavil javnosti, ameriški mediji poročajo o 13. generaciji pametnih telefonov iPhone in sedmi generaciji pametnih ur iWatch.

Štiri različice 13. generacije iPhonov

Tako kot 12. generacija Applovih pametnih telefonov bo tudi najnovejša imela štiri različice, poroča CNN. Apple naj bi tako predstavil iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max. Novi mobilni telefoni naj ne bi pomenili revolucije, temveč le posamezne izboljšave strojne opreme, torej boljšo kamero, boljšo baterijo, hitrejši procesor … Edina večja novost naj bi bila rešitev za klice v sili, ki uporablja satelitski sistem in uporabnikom omogoča komunikacijo tudi v primerih, ko ni mobilnega omrežja. Analitiki ob lansiranju novih telefonov pričakujejo tudi najnovejšo različico programske opreme IOS.

Nobene revolucije niti pri urah in slušalkah

V torek naj bi Apple predstavil tudi sedmo generacijo pametnih ur iWatch in naslednjo generacijo brezžičnih slušalk AirPods. Nobeden od izdelkov, razen izboljšav strojne in programske opreme ter dizajna, naj ne bi prinašal revolucionarnih sprememb. Podjetje Appla je zaradi neinovativnosti v zadnjem času izgubilo položaj največjega igralca na trgu nosljivih pametnih naprav. Kitajsko podjetje Xiaomi, ki je v zadnjih mesecih postalo največji proizvajalec pametnih telefonov, je v preteklem četrtletju prodalo več nosljivih pametnih naprav kot Apple in zavladalo tudi na tem trgu.

Kdaj bodo na voljo nove naprave?

Ker v zadnjih mesecih po vsem svetu primanjkuje surovin in določenih čipov, na katerih temeljijo tudi iPhoni, tuji mediji po neuradnih informacijah poročajo, da bodo nove Applove naprave kupcem na voljo kasneje in v manjših količinah, kot je bila praksa v zadnjih letih. Ali se bodo govorice izkazale za resnične, bo najverjetneje znano v torek, saj Apple ob predstavitvi novih naprav sporoči, kdaj bodo na voljo v posamezni državi in kakšna bo cena naprave v posamezni državi.