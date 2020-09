Aplikacija #OstaniZdrav na voljo tudi za Apple

Kot so še zapisali na ministrstvu, z uporabo mobilne aplikacije ravnamo odgovorno do sebe in drugih, hkrati pa pomagamo pri obvladovanju širjenja okužb z novim koronavirusom. "Aplikacija bo epidemiologom močno olajšala iskanje in obveščanje tistih posameznikov, ki so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo, a jih vseh med epidemiološkim preverjanjem ni bilo mogoče odkriti in prepoznati," so še dodali.

