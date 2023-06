Ameriški vladni žvižgač: v vesolju nismo sami, našli so plovila

Do bombastičnega razkritja nekdanjega visokega ameriškega obveščevalca prihaja v času, ko so oblasti ZDA že tako ali tako zelo odprte glede neodgovorjenih vprašanj o srečanjih letal in plovil vojske ZDA z neidentificiranimi letečimi predmeti.

Do bombastičnega razkritja nekdanjega visokega ameriškega obveščevalca prihaja v času, ko so oblasti ZDA že tako ali tako zelo odprte glede neodgovorjenih vprašanj o srečanjih letal in plovil vojske ZDA z neidentificiranimi letečimi predmeti.

Zvezna vlada ZDA prikriva dejstvo, da ima v posesti več delnih in celih plovil nezemeljskega izvora oziroma plovil, ki jih ni izdelala človeška roka, odkrili pa so jih v sklopu tajnega programa iskanja lokacij, kjer so strmoglavila, trdi David Charles Grusch. Ne le to, v nekaterih primerih so po njegovih besedah v najdenih plovilih odkrili tudi "pilote".

David Grusch je odlikovani veteran letalstva ZDA, med drugim je izkusil vojno v Afganistanu, in človek z ogromno izkušnjami v ameriški obveščevalni dejavnosti. Nazadnje je bil kot odposlanec Nacionalnega izvidniškega urada ZDA, obveščevalne agencije ameriškega ministrstva za obrambo, ki v prvi vrsti bdi nad izvidniškimi in vohunskimi sateliti, član delovne skupine za raziskave, zaznavanje in analiziranje morebitnih opažanj tako imenovanih neidentificiranih zračnih pojavov. Delovno skupino je 4. avgusta 2020 vzpostavilo obrambno ministrstvo ZDA.

David Grusch ni nekdo, ki bi ga v obstoj vesoljcev prepričala oddaja Starodavni Nezemljani. Za ameriški medij NewsNation je v ponedeljek dejal, da je vlada ZDA pred njihovo delovno skupino skrivala program iskanja razbitin neznanih letečih predmetov.

Prvi visoki uradnik ZDA, ki javno trdi, da v vesolju nismo sami

36-letni Grusch trdi, da mu je obstoj tajnega programa in njihovo sodelovanje v programu razkrilo več oseb iz vojaških in obveščevalnih krogov, ki jim zaupa in s katerimi dela že tako rekoč svojo celotno kariero. Za NewsNation je še dejal, da ni ostalo zgolj pri besedah, temveč so mu predali tudi dokumente in druge materiale, ki dokazujejo obstoj programa, o katerem delovna skupina ni bila obveščena.

Predstavniki ameriške mornarice so leta 2019 potrdili, da so trije slavni posnetki, ki naj bi prikazovali, kako po zraku letijo neznani leteči predmeti (NLP), resnični. Za kakšne predmete gre, jim še ni uspelo ugotoviti, sporočili so le, da gre za tako imenovane neidentificirane zračne fenomene. Po poročanju CNN so omenjeni posnetki v javnost pricurljali med decembrom 2017 in marcem 2018, prikazujejo pa, kako se po zraku premikajo pravokotni predmeti, ki so jih zaznali napredni infrardeči senzorji. V posnetku, ki je nastal leta 2004, so senzorji ujeli letečo tarčo, ki se je nato z veliko hitrostjo premaknila, tako da ji niso mogli več slediti. | Foto: Mornarica ZDA

"Program je namenjen iskanju in povrnitvi tehničnih vozil nečloveškega, eksotičnega izvora, lahko jim rečemo vesoljskih plovil, ki so na Zemlji ali pristala ali strmoglavila," je bil za NewsNation jasen Grusch.

Po njegovem mnenju ni več dvoma, da v vesolju nismo sami. Ne le to – Grusch trdi, da sodeč po pričevanjih oseb, s katerimi se je pogovarjal, tajni program ZDA ni našel zgolj neznanih letečih predmetov, temveč tudi tiste, ki so jih upravljali. "Včasih, ko najdeš vozilo, ki je ali pristalo ali strmoglavilo, naletiš tudi na mrtve pilote. Verjemite ali ne, pa se lahko sliši še tako fantastično, to drži," je še dejal Grusch.

Pojasnil je sicer, da sam ni videl fotografij domnevno najdenih plovil nezemeljskega izvora, je pa govoril z več uradniki iz obveščevalskih krogov, ki so jih.

Grusch v svoji žvižgaški pritožbi trdi, da so Pentagon, vojaške agencije nekaterih drugih držav in večji igralci ameriške vojaške industrije pridobili tako imenovana eksotična prevozna sredstva, ki jih ni izdelala človeška roka, temveč so zunajzemeljskega ali katerega drugega izvora. To je mogoče sklepati po tem, kako so zgrajena, kakšni materiali so uporabljeni in kako unikatno so razporejeni atomi, ki jih sestavljajo. Pridobljena naj bi bila plovila v povsem in v delno ohranjenem stanju.

Natanko deset let po Snowdnu še bolj eksplozivni novi snowden?

Da David Grusch ne išče zgolj petih minut slave, temveč je zbrani dokazni material že v letih 2021 in 2022 izročil tako generalnemu inšpektorju obveščevalne skupnosti ZDA kot ameriškemu kongresu, pa je že v ponedeljek dopoldan razkril spletni portal The Debrief, ki objavlja raziskovalne in analitične zgodbe s področja znanosti, vesolja, obrambe, letalstva in tehnologije.

Ameriški žvižgač Edward Snowden je vohunske programe obveščevalnih agencij ZDA razkril natanko deset pred Davidom Gruschem in njegovim javnim razkritjem domnevnih najdb neznanih letečih predmetov, 5. junija 2013. Foto: Reuters

The Debrief je sicer tudi kot prvi objavil Gruschevo izpoved in odločitev, da kariero vojaškega in obrambnega obveščevalca zamenja za kariero žvižgača. Kot je dejal za The Debrief, ima zaradi žvižgaštva na hrbtu že tarčo, zato je moral najeti odvetnika.

Grusch pravi, da se je za razkritje informacij odločil, ker je bil program iskanja neznanih letečih predmetov prikrit tako odločevalcem, torej kongresu ZDA, kot tudi domači in svetovni javnosti.

36-letni žvižgač sicer ni edini, ki trdi, da v Pentagonu vedo več, kot so pripravljeni razkriti. The New York Times je leta 2020 tako poročal, da je eden od pogodbenih partnerjev ameriškega obrambnega ministrstva to obvestil o celi vrsti odkritij, povezanih z domnevnimi letečimi plovili, ki po njegovih besedah "niso bila s tega sveta".

Avtorja omenjenega članka za The New York Times, raziskovalna novinarja Leslie Kean in Ralph Blumenthal, sta med drugim spisala tudi pričevanje Davida Gruscha za The Debrief. Na spletnem forumu Reddit, kjer se je po ponedeljkovem razkritju Gruschevega žvižgaštva razplamtela zelo goreča razprava o njegovih besedah, so nekateri uporabniki med drugim opozorili, da Keanova in Blumenthal, pa tudi Ross Coulthart, ki je z Gruschem opravil pogovor za medij NewsNation, glede na svoj renome niso novinarji, ki bi ugled in morda tudi nadaljnji obstoj svoje medijske kariere tvegali za lažnivca.