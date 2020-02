Ali so to spodnjice, ki jih dolgo ne boste želeli sleči?

Ustvarjalca spodnjic One Nova sta prepričana, da bombaž in drugi običajni materiali za spodnje perilo ne izpolnjujejo vseh pričakovanj glede udobja, higiene in nosljivosti.

V zgoraj naštetih okoliščinah, a ne samo takrat, naše spodnje perilo najprej odpove ob navalu telesnih tekočin, na primer zaradi potenja, in spremljajočih neprijetnih vonjav.

Zaradi nastalega neudobja bi si želeli čimprejšnje osvežitve pod prho in zamenjave perila, a na dolgi poti ali med daljšim bivanjem v naravi to preprosto ni mogoče.

Glavna prednost v primerjavi z običajnimi materiali za spodnjice je bistveno daljši čas odpornosti proti telesnim vonjavam – pravijo, da kar do 72 ur. Foto: Jan Lukanović

Komaj dvajsetletna sta se uvrstila na elitni Forbesov seznam

Taiga Takayana in Lilian Kanemaru Foto: One Nova Mlada japonska podjetnika in študenta na prestižni japonski univerzi Keio, 20-letna Lilian Kanemaru in leto dni starejši Taiga Takayama, sta prepričana, da imata rešitev za takšne okoliščine – in tudi za udobnejše spodnje perilo na sploh – za zdaj sicer samo moško.

Ustvarila sta podjetje One Nova in v njem, kot pravita, preproste, ergonomske, trajnostne in predvsem udobne spodnjice, ki so na svojem domačem trgu ustvarile tako velik uspeh, da jima je priboril vpis v kategoriji maloprodaje in e-trgovanja na lanskem Forbesovem seznamu tridesetih uspešnih azijskih podjetnikov, mlajših od 30 let.

Večja odpornost proti vonjavam

Zdaj se prek platforme Kickstarter One Nova predstavlja tudi preostalemu svetu, in sicer s še boljšim materialom. Kot kaže, uspešno, saj so svoja pričakovanja dosegli že kmalu po objavi.

V prvih dveh tednih so na platformi Kickstarter pridobili podpornike iz več kot 50 držav. Foto: One Nova

Glavna prednost materiala, ki je mešanica avstralske merino volne in vlaken iz bukovega lesa, je v tem, da bistveno daljši čas kljubujejo telesnim vonjavam – pravijo, da kar do 72 ur, ob tem pa ves čas zagotavljajo izjemno udobje nošenja.

Današnje (moško) spodnje perilo je večinoma iz bombaža ali sintetičnih vlaken. Bombaž je sicer mehek, a se ne obnese dobro pri vlagi, medtem ko sintetična vlakna sicer dobro vpijajo vlago, a niso prijazna do kože, zlasti ob potenju.

Japonska snovalca opozarjata tudi na trajnostni vidik uporabljenega materiala. Foto: Jan Lukanović

Ključ uspeha je v bukovih vlaknih

Ker smo med brskanjem po Kickstarterju zasledili, da so na tej platformi podobne pobude imeli že prej, nas je zanimalo, zakaj mlada podjetnika zagovarjata, da so ravno spodnjice One Nova najudobnejše na svetu.

Proizvodnja za domači japonski trg je bila do zdaj na Japonskem, a bodo v primeru uspešne širitve na druge svetovne trge verjetno odprli proizvodnjo tudi drugje. Foto: One Nova

"Tudi naši tekmeci uporabljajo merino volno, a smo ji mi dodali vlakna iz bukovega lesa. To so zelo mehka vlakna, ki dajejo vtis svile in s tem omogočajo udobnejše nošenje," je prepričan Takayama.

Njun izdelek te navedbe ob otipu nesporno potrjuje.

Merino volni so primešali vlakna iz bukovega lesa, s tem pa so dobili izjemno mehek material, ki zagotavlja udobje nošenja. Foto: Ana Kovač

Iskanje pravega materiala je bil dolgotrajen proces, zaradi katerega so veliko potovali in eksperimentirali, je povedal Takayama.

"Iskanje pravega materiala je bil dolgotrajen proces, zaradi katerega smo veliko potovali in eksperimentirali." Foto: Jan Lukanović

Toda razlog, da smo si privoščili to zgodbo, je še enkrat poudariti, da tudi na videz preproste rešitve, ki se izkažejo kot uporabne, z vztrajnostjo svojih snovalcev – tudi če so komaj zakorakali v polnoletnost – pripeljejo do zasluženega uspeha.