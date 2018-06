Ali bo svet letos spet zajela kriptomrzlica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Analitik Tom Lee iz podjetja za raziskavo finančnih trgov Fundstrat, ki je znan po svojih napovedih gibanja cen kriptovalut, še vedno vztraja, da bo cena bitcoina do konca leta 2018 dosegla 25 tisoč ameriških dolarjev oziroma 21 tisoč evrov, kar bi bila nova rekordna vrednost. Leejeva dolgoročna napoved rasti cene bitcoina je medtem še precej bolj ekstremna.

Tom Lee je v svetu kriptovalut eden najbolj znanih tako imenovanih "bikov", vlagateljev, ki so optimistični glede gibanja cen kriptovalut (njihovo nasprotje so pri predvidevanju cen bolj previdni "medvedi").

Lee rad javno napoveduje gibanje cen kriptovalut. Lani poleti je napovedal, da bo bitcoin v enem letu dosegel 6.000 dolarjev, kar se je uresničilo že dobra dva meseca po njegovi napovedi. Aprila letos je predvidel rast trga kriptovalut zaradi izplačil bonusov vlagateljem na Wall Streetu, ki so nato začeli množično vlagati v kriptovalute.

Prejšnji mesec je Lee sicer tudi napovedal, da lahko trg kriptovalut zaradi dogajanja na kriptokonferenci Consensus med 14. in 16. majem zraste za do 70 odstotkov, a se je pri tej napovedi uštel, saj se to ni zgodilo.

Lee že nekaj mesecev vztraja, da bo cena bitcoina do konca leta 2018 dosegla 25 tisoč ameriških dolarjev, to je nekaj več kot 21 tisoč evrov. Svojo napoved je v torek ponovil za ameriški poslovni medij Bloomberg:

Če se Leejeva napoved uresniči, je zelo mogoče, da bomo letos doživeli še eno kriptovalutno mrzlico. Rast cene bitcoina za sabo navzgor praktično skoraj vsakič potegne tudi cene drugih kriptovalut.

Lee pravi, da se bo rast cene bitcoina, če bo do nje seveda prišlo, zgodila v največ nekaj "norih" dneh.

Bitcoin je januarja letos za krajši čas presegel magično mejo 20 tisoč dolarjev, a se nato spustil v prosti pad. Cena bitcoina je trenutno okrog 7.700 dolarjev oziroma 6.500 evrov. Foto: Thinkstock

Da bo bitcoin do konca leta 2018 znova dosegel vsaj 20 tisoč dolarjev, je pred malce več kot enim mesecev napovedal tudi Alexis Ohanian, vlagatelj in soustanovitelj Reddita, največjega spletnega foruma:

Napovedovanje gibanja cen kriptovalut je zaradi njihove pregovorne nestabilnosti zelo nehvaležno početje, česar se Lee zaveda. V ponedeljek je za ameriški medij CNBC povedal, da dopušča tudi možnost nadaljevanja negativnega trenda rasti cene bitcoina, a obenem spet ni mogel iz svoje kože in napovedal, da se najverjetneje ne bo spustil pod 6.000 ameriških dolarjev (5.000 evrov).

Dolgoročna napoved Toma Leeja glede gibanja cene bitcoina je medtem še bolj ekstremna: večkrat je namreč že izrazil prepričanje, da lahko bitcoin v dveh letih doseže ceno več kot 90 tisoč ameriških dolarjev (več kot 75 tisoč evrov).

