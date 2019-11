Ali bo Instagram z eno potezo ukinil vplivneže?

V tem tednu bodo tudi nekateri uporabniki Instagrama v ZDA opazili, da pod objavami drugih ne bodo več videli, koliko všečkov so si prislužili. Spremembo bodo izvedli postopoma in samo na omejenem številu uporabnikov, pojasnjujejo skrbniki tega družbenega omrežja.

"Preizkušamo, kako bi števec všečkov spremenili v zasebnega, torej da boste samo vi in nihče drug videli, koliko uporabnikov je všečkalo vašo objavo," je na tehnološki konferenci Wired 25 v San Franciscu povedal vodja Instagrama Adam Mosseri.

"Želimo si, da Instagram ne bi bil samo tekmovanje"

Poudaril je, da je namen sprememb, ki sicer ne bodo takoj vplivale na vse ameriške uporabnike, zmanjšati pritisk na družbeno omrežje, predvsem za mlajše uporabnike. "Želimo si, da Instagram ne bi bil samo tekmovanje in da uporabniki dobijo več prostora za usmerjanje na povezovanje z ljudmi, ki jih imajo radi, in stvarmi, ki jih navdihujejo."

Prvi mož Instagrama ni razkril časovnih okvirov tega pilotskega programa v ZDA, ki sicer ni prva država, kjer so ga izvedli. Število všečkov so v prejšnjih mesecih poskusno skrivali tudi uporabnikom v Avstraliji, Braziliji, Italiji, Kanadi, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ter na Irskem in Japonskem.

Prikrivanje števcev preizkušajo tudi druga družbena omrežja

Prav tako Instagram ni prvo družbeno omrežje, ki preizkuša odstranjevanje tovrstnih števcev. Pred njimi so to preizkušali tudi Instagramov lastnik Facebook, Googlov YouTube in Twitter.

Nasprotniki teh sprememb menijo, da bo skrivanje števcev otežilo ugotavljanje, ali je število sledilcev posameznega uporabnika legitimno ali ne. Ravno tako svarijo, da bi prikrivanje števila všečkov korenito spremenilo marketinške strategije podjetij, ki uporabljajo Instagram za novačenje bodisi oglaševalcev bodisi novih strank.

Hrana je eden od pogostejših motivov objav na družbenem omrežju Instagram. Foto: Pixabay

Preplah med vplivneži

Tej spremembi so zelo nenaklonjeni tudi vplivneži, ki svoj poslovni model gradijo ravno na čim večjem številu všečkov (tudi, če jih kupijo ali kako drugače pridobijo mimo pravih uporabnikov).

Gotovo jih skrbi z razlogom: v zgoraj naštetih državah, kjer je Instagram že preizkušal prikrivanje števcev, je povprečno število všečkov padlo do 15 odstotkov pri uporabnikih z do 20 tisoč sledilcev in kar do 28 odstotkov pri tistih z več kot sto tisoč sledilcev.

Za vplivneže in "vplivneže" je to gotovo velika grožnja, a jih iz Instagrama pomirjajo. Sporočajo jim, da bodo od spremembe prikazovanja števcev všečkov dvignili roke, če bodo ugotovili, da ima ta sprememba pretirano negativen vpliv na vidnost njihovih objav, njihove prihodke in njihovo preživetje.