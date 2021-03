Alarm zaradi laži, ki ogrožajo konec epidemije

Ne testirajte se, ne cepite se, mask ni treba nositi, pandemija je izmišljena. To so informacije v objavah, ki jih od avgusta 2020 uporabnikom, predvsem novim, pogosto predlaga družbeno omrežje Instagram, v študiji z naslovom Malgorithm (besedna igra na algoritem) opozarja neprofitna organizacija CCDH (Center za boj proti digitalnemu sovraštvu).

Instagram, v študiji pojasnjuje CCDH, je avgusta lani uvedel novost, in sicer Predlagane objave, ki uporabnikom, ki so si ogledali že vse vsebine oseb, ki jim sledijo, prikaže objave, za katere na podlagi odločitev računalniških algoritmov sklepa, da ga bodo zanimale.

Težava je, da se med predlaganimi objavami prevečkrat znajdejo take, ki širijo neresnice in lažne informacije o bolezni covid-19, pa tudi sovražni govor, predvsem tak s pridihom antisemitizma, in teorije zarot, kot je QAnon.

Teorija zarote QAnon je vetra v jadra dobila predvsem v letu 2020. Na kratko: verujoči v teorijo QAnon so prepričani, da Donald Trump sodeluje z neznano združbo Q, s pomočjo katere se bo Trump v ZDA znova zavihtel na oblast. Sproti bo počistil s skoruptirano elito, vpletene pa so še satanistične kabale, omrežja pedofilov in dvojniki slavnih oseb. Podporniki teorije QAnon so v zadnjih mesecih napovedali že več datumov, kdaj naj bi se vse skupaj odvilo, a še vedno čakamo. Foto: Reuters

Objave, ki na mednarodna prizadevanja za končanje pandemije ne vplivajo blagodejno, Instagram predlaga predvsem uporabnikom, ki že sledijo določenim profilom, ki so nagnjeni k objavljanju pozivov proti cepljenju ali nošnji mask oziroma trditev, da bolezen covid-19 ne obstaja.

CCDH v študiji Instagram in posredno tudi njegovega lastnika Facebook močno kritizira, češ da na prvo mesto postavlja denar – več prikazanih predlaganih vsebin pomeni več prihodkov od oglasov – in ne dobrobiti človeštva.

Ne nosite mask. Pandemije ni. Ne cepite se. To so objave, ki jih vsak dan vidi na milijone uporabnikov Instagrama, opozarja CCDH. Foto: CCDH

Pri Facebooku so se na kritike odzvali s pojasnilom, da so v zadnjih mesecih odstranili 12 milijonov zavajajočih objav o pandemiji bolezni covid-19 in cepivih, obenem pa so CCDH obtožili uporabe napačne metodologije in zastarelih podatkov. Raziskava po mnenju Facebooka ni relevantna že vsaj pet mesecev.

CCDH se je na Facebookov odgovor v torek odzval z množico objav z Instagrama, ki jim jih je družbeno omrežje predlagalo po tem, ko je Facebook CCDH obtožil, da je njihova raziskava zastarela:

Facebook has been busily briefing against our latest report.



If only they spent as much effort on fixing their algorithm.



We found these vaccine lies and antisemitism recommended *this morning* to @Instagram's users.#FixInstagram https://t.co/OMIcChP6oH pic.twitter.com/w5Pwv4uaDy — Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) March 9, 2021

