Ste na televiziji zamudili Gorske sanje? Ni panike, preizkusite to funkcijo.

Naročnikom televizijskih paketov Telekoma Slovenije je na voljo storitev Ogled nazaj, s katero si lahko ogledate TV-oddaje, ki so bile na sporedu pred nekaj dnevi, a ste jih zamudili. Poglejte, kako lahko to storite.

Ogled nazaj deluje tako, da na daljincu pritisnemo rumeno tipko in se preselimo v meni, kjer lahko preverimo, katere oddaje, ki so bile na sporedu v največ zadnjih sedmih dneh, si lahko na določenem televizijskem kanalu ogledamo znova. Ko najdemo želeno oddajo, samo še pritisnemo tipko Predvajaj.

Tukaj najdete seznam vseh televizijskih kanalov, za katere je omogočena storitev Ogled nazaj.

"Nov način gledanja televizije"

"Ogled nazaj je v temeljih spremenil način gledanja televizije in s tem navade ter obnašanje uporabnikov. Meni kot gledalcu zdaj ni treba več hiteti domov, da bi ujel svojo priljubljeno oddajo, temveč si jo lahko ogledam, ko imam pač čas," uporabnost storitve Ogled nazaj pojasnjuje Luca Borzatta s Telekoma Slovenije.

Kdo vse lahko uporablja Ogled nazaj?

Storitev Ogled nazaj je vključena v vse novejše TV-pakete Telekoma Slovenije, med drugim tudi v vse pakete TopTrio. Ogled nazaj za sedem dni je omogočen pri paketih TopTrio A, TopTrio B, TopTrio C, TopSolo TV, ​TopDuo TV, TopTrio Mega HD, TopTrio, TopTrio Plus, TopTrio HBO, TopTrio Optika, Modri Svet, Modri, Modri Net in Modri Plus.​