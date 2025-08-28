Telekom Slovenije: solidno polletje, Irma Gubanec nova podpredsednica uprave

Najnovejše polletno poročilo Skupine Telekom Slovenije navaja 354,2 milijona evrov prihodkov od prodaje ali dva odstotka več kot v enakem obdobju leto prej. Čisti dobiček v višini 29,6 milijona je primerljiv tistemu v prvem lanskem polletju, dobiček iz poslovanja, ta je znašal 39,5 milijona, pa je višji za dva odstotka.

Malenkost višje prihodke v Telekomu Slovenije pripisujejo rasti števila uporabnikov ter povečani prodaji storitev informacijske tehnologije in blaga.

Tako pri mobilnih storitvah kakor tudi pri stacionarnih širokopasovnih priključkih so namreč število uporabnikov povečali za štiri odstotke – mobilnih uporabnikov so zadnji dan junija prešteli 1.968.373, širokopasovnih pa 319.245.

Matična družba: prihodki rastejo, toda kaj zavira dobiček?

Tudi matična družba Telekom Slovenije se lahko pohvali z zelenimi številkami v prvem letošnjem polletju. Ustvarila je 306,6 milijona evrov prihodkov ali dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za enak odstotek se je povečal EBITDA, ki je dosegel 95,4 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja matične družbe je znašal 22,7 milijona evrov, kar je osem odstotkov manj, čisti dobiček pa 18,8 milijona evrov ali štiri odstotke manj.

Rast prihodkov v Telekomu Slovenije pripisujejo predvsem štiriodstotni rasti števila uporabnikov mobilnih storitev in fiksnega širokopasovnega dostopa. Foto: Shutterstock

Telekom se sprašuje, zakaj so še vedno edini regulirani operater

Ob tem je Telekom Slovenije znova opozoril na nerazumljivo dejstvo, da so edini regulirani operater v Sloveniji na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, četudi imajo na tem segmentu 28-odstotni tržni delež in tako niti niso več vodilni operater. Poudarjajo še, da je njihov tržni delež precej nižji tudi v primerjavi s preostalimi evropskimi prvotnimi operaterji ter da pretirana in nesorazmerna regulacija AKOS zatira njihov razvojni potencial.

Glede tožbenih zahtevkov drugih operaterjev so pri Telekomu Slovenije prepričani, da ti temeljijo na zgrešenem tolmačenju tržnega položaja Telekoma Slovenija, ki ga prav regulacija umetno in neupravičeno obravnava kot prevladujočega. V takšnem pravno negotovem okolju se Telekomu Slovenije povečujejo stroški poslovanja, kar manjša njihov dobiček, so pojasnili pri Telekomu Slovenije, ki si želi uravnoteženo regulacijo, utemeljeno na dejanskih tržnih razmerah.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak in članica uprave Irma Gubanec, ki s 1. septembrom postaja podpredsednica uprave. Foto: Jan Lukanović

Menjava na vrhu: podpredsednika bo nasledila podpredsednica

Z zadnjim dnem avgusta se iz uprave Telekoma Slovenije in mesta podpredsednika uprave poslavlja Boštjan Škufca Zaveršek, ki svojo poklicno pot nadaljuje zunaj panoge telekomunikacij. Do imenovanja novega člana uprave za komercialno področje bo te naloge prevzel predsednik uprave Boštjan Košak, s 1. septembrom pa podpredsednica uprave postaja članica uprave Irma Gubanec.

Vse omenjene spremembe je že potrdil nadzorni svet, prav tako tudi imenovanje članice uprave Telekoma Slovenije Vesne Prodnik za članico nadzornega sveta hčerinske družbe Avtenta. Njen štiriletni mandat se bo začel 1. septembra.