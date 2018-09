Skrivnosti vsakdanjih predmetov, ki jih marsikdo ne pozna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ročni meter, kakršnega verjetno najdemo v vsakem gospodinjstvu in delavnici, je kralj skritih res priročnih funkcij, ki jih uporabnik ne opazi takoj oziroma nanje sploh ne pomisli. Foto: Thinkstock

Eno od vprašanj, ki ga uporabnikom Reddita, najbolj priljubljenega spletnega foruma na svetu, pogosto zastavljajo drugi uporabniki, se glasi takole: "Kateri predmet, ki ga uporabljamo vsak dan, ima funkcijo, za katero mnogo ljudi sploh ne ve?" Pogosto se izkaže, da so vsakdanji predmeti polni presenečenj. Izbrali smo nekaj najbolj uporabnih in zanimivih.

Ročni meter

Na ohišju večine ročnih metrov je navedena dimenzija v milimetrih, na primer 80 mm. To je dolžina ohišja, ki jo lahko prištejemo celotni izmerjeni dolžini in si s tem prihranimo upogibanje pogosto precej togega metra v kotih, kadar merimo dolžino in širino sobe, na primer.

Nazobčano kovinsko zaponko na začetku vsakega metra je mogoče zagozditi za žebelj, meter prijeti skupaj s pisalom in na podlago narisati popoln krog.

Zaponko je mogoče tudi uporabiti za dejanje označb v površino, če jo lahko poškodujemo in če pri roki nimamo pisala. Foto: Thinkstock

Še ena pomembna funkcija zaponke je, da je razrahljana oziroma se metra ne drži trdno. Manjši razmik med začetkom metra in zaponko je širok natanko toliko, kolikor znaša debelina zaponke, kar omogoča natančno merjenje brez upoštevanja debeline zaponke.

Za uporabnike pametnih telefonov

Pametni telefoni z operacijskim sistemom Android, ki jih uporablja okrog 80 odstotkov Slovencev, imajo pod zaslonom praviloma tri tipke: ena uporabnika vrne na prejšnji zaslon, ena na domači zaslon, ena pa odpre meni s trenutno aktivnimi aplikacijami:

Foto: Matic Tomšič

Če zadnjo tipko pritisnemo dvakrat zaporedoma, lahko z njo preklapljamo med aplikacijama, ki smo ju uporabljali nazadnje. Primer: če v SMS prepisujemo informacije iz spletnega brskalnika, nam ni treba vedno znova zapirati ene aplikacije, da bi odprli drugo, temveč med njima preprosto preklopimo s hitrim dvakratnim pritiskom omenjene tipke.

Za uporabnike najbolj znane ročne svetilke na svetu

Maglite je verjetno najbolj znani proizvajalec ročnih oziroma žepnih svetilk na svetu. Leta 1979 ga je ustanovil na Hrvaškem rojeni ameriški poslovnež Anthony Maglica.

Svetilke Maglite so znane po tem, da imajo v pokrovčku ročaja, v katerem so baterije, rezervno žarnico, ki jo lahko uporabimo v primeru, če odpove prvotna.

Gobica za brisanje magnetne table

Foto: Amazon

Nekatere gobice za brisanje magnetnih tabel, na katere lahko pišemo s flomastri, so videti kot večslojno pecivo.

Sloje je, ko je gobica preveč umazana za nadaljnje čiščenje table, v resnici mogoče odstranjevati in brisanje nadaljevati z "novo" gobico.

Vozniški trik za takrat, ko je zunaj zelo vroče

Foto: Matic Tomšič

Ključi za daljinsko odklepanje tako rekoč vseh sodobnih avtomobilov vozniku omogočajo, da šipe avtomobila odpre, še preden sede vanj. To stori tako, da med približevanjem vozilu, pri čemer mora seveda biti v območju aktivnega dometa daljinskega ključa, drži gumb za odklepanje vrat. Več o tem triku preberite tukaj:

Velike in male črke v Microsoftovem Wordu

Eden najbolj uporabnih trikov za Microsoftov Word lahko besede, zapisane z malimi črkami, takoj spremeni v velike oziroma jih zapiše z veliko začetnico. Da to storimo, označimo želeni del besedila (eno besedo, stavek, poved, odstavek) in na tipkovnici hkrati pritisnemo tipki Shift in F3.

Kaj storiti, če imate ta računalnik in ga polijete z vodo? Nič.

Kdor ima prenosni računalnik znamke Lenovo, natančneje enega od modelov družine Thinkpad, ne sme zganjati panike, če bo tipkovnico računalnika po nesreči polil z vodo.

Računalnik je pod tipkovnico namreč oblikovan tako, da do pol litra tekočine preusmeri stran od občutljive elektronike po posebnih kanalih in nato ven iz naprave. Najslabše, kar lahko uporabnik v primeru razlitja tekočine stori, je obračanje računalnika na bok, saj bo s tem dosegel ravno to, kar si sistem kanalov prizadeva preprečiti: poškodbe elektronike.

Zelo priročen računalniški trik

Če želimo v operacijskem sistemu Windows hitro preimenovati datoteko, jo lahko kliknemo, nato na tipkovnici pritisnemo tipko F2 in takoj bomo lahko začeli pisati novo ime. Poglejte si še več uporabnih računalniških trikov:

Mlinček za poper

Foto: Thinkstock

Že kar malo rustikalni klasični mlinčki za poper imajo na vrhu pogosto vrtljiv gumb ali ročico, za katerega oziroma katero mnogi nikoli nismo vedeli, čemu je namenjen.

Obračanje gumba ali ročice v resnici določa velikost zmletih zrn popra. Če ga oziroma jo vrtimo v eno smer, bodo zrna bolj groba, če v drugo, pa bo zmlet poper bolj fin.

Ko obiščemo bencinsko črpalko

Foto: Thinkstock

Na števcu oziroma kazalcu za gorivo mnogih avtomobilov lahko najdemo puščico, ki kaže v levo ali desno.

Ta puščica nas opomni, na kateri strani avtomobila je dostop do posode za gorivo, zato nam ni treba početi tega:

