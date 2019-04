Novo odkritje ogroža 80 odstotkov računalnikov: kaj morate vedeti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki za računalniško varnost in celo sam Microsoft že nekaj let pozivajo uporabnike, naj se odpovedo spletnemu brskalniku Internet Explorer, ker je zastarel in lahko predstavlja tudi nevarnost za njihove osebne podatke. Številna opozorila so zdaj napredovala v resnično grožnjo, saj so odkrili način, kako lahko Internet Explorer uporabniku veliko nevšečnost povzroči že samo s tem, da je nameščen na njegovem računalniku. Toda ali ga je sploh mogoče odstraniti in se zaščititi?

Kakšna je nevarnost za uporabnike?

Potencialna grožnja, ki jo brskalnik Internet Explorer predstavlja vsem uporabnikom najbolj priljubljenih Microsoftovih operacijskih sistemov za osebne računalnike, to sta na skoraj 80 odstotkih vseh osebnih računalnikov nameščena Windows 10 in Windows 7, zlorablja zastarele temelje, na katerih je postavljen Internet Explorer, je razkril računalniški strokovnjak John Page.

Internet Explorer je namreč še edini pogosto uporabljani spletni brskalnik, ki podatke o seansah brskanja po spletu na računalnik shranjuje v formatu MHT.

Internet Explorer je bil v začetku prejšnjega desetletja daleč najbolj priljubljen spletni brskalnik, leta 2003 je imel namreč kar 95-odstotni tržni delež. To je bilo eno leto pred izidom brskalnika Firefox in pet let pred Googlovim Chromom. Prihodnje leto bo Internet Explorer sicer praznoval že 25. obletnico prve različice. Na fotografiji ustanovitelj Microsofta Bill Gates ob predstavitvi Internet Explorerja 4.0, torej četrte različice, leta 1997. Foto: Reuters

Če morebitni napadalec svoji žrtvi prek e-pošte ali katerega drugega kanala za sporočanje pošlje posebej za krajo podatkov ustvarjeno datoteko MHT, žrtev pa jo odpre, se bo datoteka pognala v brskalniku Internet Explorer in napadalcu na stežaj odprla vrata do map, kjer Internet Explorer shranjuje svoje lastne datoteke MHT.

Gre za mape z lokalnimi datotekami, kjer so med drugim spravljeni podatki o skoraj vseh programih, ki jih uporablja lastnik računalnika.

Grožnja preti tudi tistim, ki Internet Explorerja že zdavnaj ne uporabljajo več, a hkrati ne vedo, da se datotek, ki jih pošiljajo neznanci, ne odpira

Čeprav je Internet Explorer danes prva izbira manj kot desetih odstotkov uporabnikov, potencialna nevarnost preti vsem, ki imajo nameščenega in uporabljajo operacijski sistem Windows 10 ali Windows 7 (in še Windows Server 2012 R2, ki pa je precej bolj nišna platforma).

Grožnja namreč ni odvisna od aktivne uporabe Internet Explorerja, temveč zgolj od tega, ali bo nič hudega sluteči uporabnik kliknil na prejeto zlonamerno datoteko MHT, ki se privzeto odpre v Internet Explorerju.

Še vedno uporabljam Internet Explorer, ampak ga nočem več. Katere so alternative?



Foto: Matic Tomšič

Če uporabljate Windows 10, lahko presedlate na brskalnik Edge, ki je od leta 2015 tudi uradni Microsoftov spletni brskalnik in je že privzeto nameščen v Windowsih.



S spleta lahko medtem prenesete Google Chrome, najbolj priljubljen brskalnik na svetu, ali njegovega velikega tekmeca Mozilla Firefox.



Če prisegate na naprave Apple, lahko preizkusite tudi Applov brskalnik Safari. Odlični izbiri sta tudi brskalnika Opera in Vivaldi, pred kratkim pa je izšel tudi Edge Dev, prva delovna različica Microsoftovega novega brskalnika, ki je zasnovan na istih temeljih kot Google Chrome.

Kakšna je rešitev? Ali lahko Internet Explorer preprosto izbrišem?

Čeprav so tudi predstavniki Microsofta v začetku tega leta uporabnikom svetovali, naj Internet Explorer zamenjajo z drugim brskalnikom, ga še vedno ni mogoče povsem odstraniti iz Windowsov, ker je del jedra operacijskega sistema.

Microsoft ga tudi še kar posodablja, saj ima Internet Explorer še vedno precej poslovnih uporabnikov, ki ga ne morejo nadomestiti, saj uporabljajo drago ali zapleteno programsko opremo, ki je bila napisana posebej za ta brskalnik.

Na srečo pa lahko delovanje Internet Explorerja onemogočimo. Gre za rešitev, ki je z vidika izboljšanja varnosti podatkov enaka odstranitvi programa, saj se bodo Windowsi do takrat, ko in če ga ponovno omogočimo, vedli, kot da Internet Explorer ne obstaja več.

Postopek onemogočanja Internet Explorerja v operacijskem sistemu Windows 10:

(Postopek za Windows 7 je zelo podoben, en korak lahko celo preskočite.)

- Kliknite na lupo v opravilni vrstici (1) in v iskalnik vpišite Dodajanje ali odstranjevanje programov (2) ter odprite to orodje (3).

Foto: Matic Tomšič

- Na desni strani novega okna v razdelku Sorodne nastavitve kliknite na Programi in funkcije.

Foto: Matic Tomšič

- Na levi strani nato poiščite in kliknite Vklop ali izklop funkcij sistema Windows.

Foto: Matic Tomšič

- Na seznamu poiščite Internet Explorer 11 in odstranite kljukico ob njegovem imenu.

Foto: Matic Tomšič

- Pojavilo se bo opozorilo, da lahko izklop Internet Explorerja vpliva na druge funkcije in programe, ki so nameščeni v računalniku. Če ga ne uporabljate nikoli, lahko opozorilo mirno prezrete in kliknete Da ter nato še V redu.

Foto: Matic Tomšič

- Windows vas bo po uveljavitvi spremembe opozoril, da mora znova zagnati računalnik. Kliknite na Znova zaženi zdaj (1), da se to zgodi. Prej seveda preverite, da ste shranili morebitne odprte dokumente. Če želite računalnik ročno znova zagnati pozneje, kliknite na Ne zaženi znova (2).

Foto: Matic Tomšič

- Računalnik si bo nato vzel še nekaj trenutkov in premlel odločitev uporabnika, po ponovnem zagonu pa Internet Explorerja z iskalnikom Windowsov ne bo več mogoče najti.

Preberite tudi: