Kaj pomeni obvestilo, ki ga je prejelo tudi ogromno Slovencev

Vsi v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici, ki imajo uporabniški račun Google, so med brskanjem po spletu najverjetneje že prejeli obvestilo, ali pa ga še bodo, da Google z 22. januarjem uvaja nekatere spremembe. Razloga za skrb ni, saj se z vidika uporabe storitev, kot so iskalnik Google, spletna pošta Gmail ali YouTube, za uporabnike ne spreminja nič. Kaj pa bo drugače?

Prva večja sprememba, ki jo prinašata posodobljena Politika zasebnost in Pogoji uporabe, je ta, da Googlovih storitev v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici od 22. januarja ne bo več zagotavljal "ameriški" Google, torej podjetje Google LLC, temveč bo to odgovornost prevzela glavna evropska podružnica internetnega velikana, ki ima sedež na Irskem.

To pomeni samo to, da bo uporabnikom v Evropi Googlove storitve, kot so spletni iskalnik, e-pošta Gmail, Zemljevidi (Google Maps), YouTube in oblak Drive, do zdaj naprej omogočalo podjetje Google Ireland Limited. Za uporabnike se ne spreminja nič - vse naštete storitve in aplikacije bodo po 22. januarju še naprej delovale kot do zdaj.

Sedež družbe Google Ireland Limited v Dublinu:

Druga večja sprememba je, da bo irska podružnica Googla od 22. januarja upravljala tudi vse podatke uporabnikov v Evropskem ekonomskem območju in Švici in zanje odgovarjala tudi s pravnega vidika.

Točnega podatka, koliko Slovencev ima uporabniški račun Google, ni, neuradne ocene pa se glede na to, da ima v Sloveniji dostop do interneta več kot 1,5 milijona ljudi, gibljejo okrog dobrega milijona. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Google bo podatke o evropskih uporabnikih iz ZDA v Evropo preselil zato, da bo lažje in hitreje izpolnjeval (tudi morebitne nove) zahteve evropskih zakonodajalcev o varovanju zasebnosti uporabnikov. Google Ireland Limited bo od zdaj tako med drugim odgovoren za upoštevanje Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ali GDPR.

To, da bo Google odgovornost za upravljanje podatkov uporabnikov v EGP in Švici v celoti prepustil irski podružnici, pomeni tudi, da bo treba morebitne zahtevke za umik osebnih podatkov po 22. januarju nasloviti na Google Ireland Limited.

Preberite tudi: