Zelo zmogljivi pametni telefoni, ki so najbolj navdušili bralce Siol.net

Kateri pametni telefoni so bralce Siol.net v letu 2021 najbolj prepričali s surovo močjo in naborom funkcij? V finale letošnjega izbora Naj Digi za najzmogljivejši pametni telefon ste z glasovanjem uvrstili šest "pošastnih" kandidatov, ki jih predstavljamo v abecednem vrstnem redu.

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Foto: Apple

iPhone 13 Pro (in tudi njegov večji brat, model Max) je zaradi zdaj že skoraj ikoničnega asimetričnega sistema treh kamer trenutno najverjetneje najbolj prepoznaven pametni telefon na svetu. Gre sicer za stroj, ki se odlikuje tako rekoč na vseh področjih – po trditvah Appla ima najhitrejši procesor, najboljši fotoaparat, najboljšo videokamero na trgu. Več svetovno znanih tehnoloških medijev, med drugim GSMarena, CNET in Tech Advisor, ga je oklicalo za najboljši telefon leta 2021.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro Foto: Ana Kovač

Huawei Mate 40 Pro je bil s tehničnega vidika eden najbolj impresivnih pametnih telefonov prodajne sezone 2021 (izšel je sicer že novembra 2020 in je najstarejši model v tem izboru). Ima namreč izredno kamero, izredno hiter procesor in izreden zaslon, obenem pa je tudi odporen na potapljanje v vodi. Njegova največja pomanjkljivost, zaradi katere sicer tudi ni bil najbolj privlačen za kupce v Evropi, je bila odsotnost kakršnihkoli Googlovih storitev, kar je bila in še vedno je posledica trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro Foto: OnePlus

OnePlus je s pametnima telefonoma OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro dosegel poseben mejnik, saj sta najverjetneje prva modela tega proizvajalca, nekdaj specializiranega za razvoj zmogljivih pametnih telefonov za plitkejše žepe, ki resnično spadata v najvišji premijski razred.

OnePlus 9 Pro, zmogljivejši od dvojice, lahko korak z najbližjimi tekmeci, to so v prvi vrsti Samsung Galaxy S21 5G, morda tudi Galaxy S21 Ultra, Google Pixel 6 in tudi iPhone 13 Pro, drži na tako rekoč vsakem koraku. Ima namreč enega najboljših zaslonov na trgu, je bliskovito hiter in daleč najboljši fotograf in snemalec med vsemi pametnimi telefoni, ki jih je OnePlus naredil do zdaj.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra Foto: Ana Kovač

Za "zverino" smo v preizkusu na Siol.net označili najzmogljivejšega lanskega predstavnika Samsungove paradne družine Galaxy S. Ta pametni telefon, ki so ga mnogi, predvsem evropski, tehnološki kritiki označili za najboljšega z operacijskim sistemom Android v letu 2021, odlikujejo sistem kamere, ki verjetno ponuja najbolj jasno desetkratno optično povečavo slike na trgu, fenomenalna hitrost delovanja in zaslon, ki je ne le eden najbolj gladko delujočih, temveč tudi eden najsvetlejših v aktualni ponudbi.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G Foto: Samsung

Galaxy Z Fold3 5G je tako rekoč model Galaxy S21, ki ga dobimo v zloženi obliki, ko ga razpremo, pa se spremeni v pravi pravcati (mini) tablični računalnik. Če se nam v žepu ali v torbici ljubi prenašati pametni telefon, ki je dvakrat debelejši in dvakrat težji ob običajnega, dobimo tako rekoč ultimativno prenosno multimedijsko napravo, ki ponuja dvakratnik delovne površine povprečnega pametnega telefona, obenem pa je tudi boljši fotograf in videosnemalec od velike večine pravih tablic.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro Foto: Telekomov Tehnik / Marjan Kodelja

Xiaomi 11T Pro je dvakrat cenejši od večine pametnih telefonov v tem izboru, od prepogljivega Samsunga celo več kot trikrat, a to ne pomeni, da je tudi toliko manj zmogljiv. Poganja ga namreč enak procesor kot OnePlus 9 Pro in Samsung Galaxy S21 Ultra (na ameriškem trgu), ima pa tudi tako rekoč enako odziven zaslon kot vsi drugi kandidati za najzmogljivejši telefon leta 2021. Glavna kompromisa, ki jih je sprejel Xiaomi, da je lahko zagotovil toliko nižjo ceno, sta bila izbira nekoliko manj premijskih materialov in kamera, ki za tekmeci zaostaja predvsem na področju snemanja videoposnetkov.

Vabljeni h glasovanju v izboru Naj Digi 2022.