To bi moral biti dan, ko se nihče ne počuti izpuščenega

Ne le življenjskemu sopotniku, tudi prijatelju, ki se morda počuti osamljeno, ali pa sestri, ki preživlja stresne dneve, lahko namenite darilo. Kaj bi lahko bolj dvignilo razpoloženje od poslušanja najljubše glasbe? Z zvočniki bluetooth je to mogoče kjerkoli.

Zvočnik s tehnologijo EXTRA BASS™ povsod poskrbi za globok in izrazit zvok. Dva pasivna zvočnika skupaj z dvosmernim zvočniškim sistemom izboljšata nizke tone in jih ojačata. X-Balanced Speaker Unit poskrbi za visokokakovosten zvok in močan zvočni tlak za bogatejše, globlje ter še prijetnejše doživetje ob poslušanju. Stranski pasivni zvočniki proizvedejo čisti nizkotonski zvok.

Če iščete ideje, ki bodo ljubljeno osebo zagotovo razveselile, vam v nadaljevanju predstavljamo še nekaj praktičnih idej, tako zanjo kot tudi zanj.

Dostava najljubšega cvetja ali čokolade v obliki srca v službo je vsekakor dobra ideja, a tudi že malo obrabljena. Razen če ni to vajin običaj ob praznovanju valentinovega že od začetka zveze, lahko odlično valentinovo preživite tudi brez rož in čokoladnih srčkov.

Vaša boljša polovica je za vas najbolj posebna oseba. In čeprav jo dobro poznate, je še posebej težko pripraviti darilo, ki jo bo presenetilo in razveselilo. Ne glede na to, kako običajno preživljate praznik zaljubljencev, letos poiščite poseben način, da proslavite dan z osebo, ki jo imate najraje. Predstavljamo ideje za darila, ki so edinstvena in praktična ter si jih morda vaša ljubljena oseba sama ne bi kupila. Preverite predlagane ideje in izberite tisto, ki sovpada z njenim vsakdanom in načinom življenja. Začinite ga z romantičnim večerom, ki vaju bo še bolj zbližal.

Lenovo™ TAB M10 Plus je zabavna tablica z mislijo na družino. Poganja jo zaslon FHD, dvojni sprednji zvočnik pa pričara neverjetno multimedijsko izkušnjo. Tab M10 je fantastična tablica, ki omogoča zabavo za vso družino. Poganja jo zmogljiv osemjedrni procesor MediaTek Helio P22T, 8 x 2,3 GHz, ki bo v kombinaciji s 4 GB delovnega pomnilnika poskrbel za brezhibno delovanje in odzivnost ob brskanju po spletu, gledanju videovsebin ali poslušanju glasbe. S 64 GB vgrajenega spomina je dovolj prostora za vse skupne spomine, ki jih bo ustvarila z odlično glavno kamero z ločljivostjo 8 MP in sprednjo ločljivostjo 5 MP.

Minimalistično in trendovsko oblikovana pametna ura Galaxy Watch4 je opremljena z revolucionarnim Samsungovim senzorjem BioActive, ki uporablja en sam čip za natančno upravljanje treh zmogljivih senzorjev za zdravje – optičnega merilnika srčnega utripa, električnega merilnika srčnega utripa in analizatorja bioelektrične upornosti. Novo orodje za merjenje telesne sestave ji bo ponudilo globlje razumevanje splošnega zdravja in telesne pripravljenosti s ključnimi meritvami. Z impresivnimi 16 GB notranjega spomina ima dovolj prostora za prenos in hrambo najljubših aplikacij, glasbe in vajinih skupnih fotografij.

Le vi ga poznate kot nihče drug. Poznate njegove hobije in tudi najbolj skrite želje. A ugotoviti, kaj podariti svojemu moškemu za valentinovo, je včasih lahko težka naloga. Nekateri morda hrepenijo po novih brezžičnih slušalkah, drugi si želijo pametno uro, nekateri pa le ogled romantičnega filma z najljubšo osebo. Ugotovite, za kaj mu je v resnici mar, nato pa poiščite način, kako mu polepšati dan zaljubljencev.

Da bi vam pomagali najti pravo darilo za najpomembnejšega moškega v vašem življenju, predstavljamo tri ideje, ki so vsekakor premišljeno in dobro izbrano darilo, ki bi se ga razveselil vsak moški.

Elegantna številčnica ujame svetlobo na 3D ukrivljeno steklo in daje mehak sijaj, podoben vodi. Pametna ura Watch GT 3 je prava mojstrovina z ohišjem s sijajnim zaključkom, ki ga spremljajo izpopolnjeni trakovi za sodoben in prefinjen videz. Odločite se za uro, ki ustreza njegovemu slogu, saj bo lahko izbiral med vesoljsko in športno tematiko, minimalističnim oblikovanjem in na tisoče drugimi številčnicami, s pritiskom na gumb Always On Display pa lahko poživi svoje razpoloženje. S Huawei Watch GT 3 bo zasijal v vseh priložnostih.

Najnovejša serija tabličnih računalnikov Galaxy A optimizira vsakodnevno rutino, od zabave do hibridnega učenja. Galaxy Tab A8 se ponaša z razširjenim 10,5-palčnim zaslonom z izjemno tankim robom in skupnim razmerjem stranic 16 : 10. Rezultat je 80-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem, kar omogoča veliko bolj poglobljeno izkušnjo gledanja kot pri preteklih modelih tablic.

Njegov seznam predvajanja v delovnem dnevu zveni še bolj navdihujoče s popolnim in izjemnim zvokom JBL Pro. Z aplikacijo JBL My Headphones bo lahko prilagodil zvok po svojem okusu ali izbiral prednastavitve iz programa STAGE +, ki so jih ustvarili vrhunski DJ-i. Tehnologija za odpravljanje hrupa omogoča, da bo ves čas ostal osredotočen. JBL CLUB PRO + TWS se brez težav poveže z njegovo napravo takoj, ko odpre ohišje, zahvaljujoč tehnologiji Dual Connect + Sync.