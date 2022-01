Prvi krog izbora Naj Digi 2022: zdaj lahko predlagate svoje favorite

Enake kategorije kot lani: začel se je prvi krog izbora Naj Digi 2022, kjer do konca meseca lahko predlagate Naj Digi pametni telefon v treh kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejši telefon in najboljša kamera), Naj Digi pametno uro, Naj Digi slušalke in Naj Digi trgovino z mobilnimi dodatki.

Vaši predlogi, ki jih sprejemamo do 31. januarja do 10. ure, bodo določili, katere naprave in trgovine z mobilnimi dodatki se bodo pomerile v drugem krogu, ki se bo začel prve dni februarja. Drugi krog bo potekal tako, kot je lani, kar pa vam bomo pravočasno (znova) tudi pojasnili. Več podrobnosti o samem izboru in njegovem poteku opredeljujejo pravila in pogoji.

Svoje predloge oddajte na glasovalnem obrazcu, ki je v spodnjem delu tega prispevka. Pri vnosu vas prosimo za natančen zapis imena svojega favorita, saj če bo ta nečitljiv, predloga, žal, ne bomo mogli upoštevati.

Tudi letos bodo ena od kategorij izbora Naj Digi pametne ure. Foto: Getty Images

Kaj izbiramo

Pri mobilnih telefonih bomo posebej izbirali najboljši nakup, to je najugodnejše razmerje med odlikami naprave in njeno ceno, najzmogljivejši telefon in telefon z najboljšo kamero oziroma fotoaparatom.

Tekmujejo lahko vse omenjene naprave, ki so bile na prodaj ali dobavljive na daljavo leta 2021 v Sloveniji. V kategoriji trgovin z mobilnimi dodatki lahko predlagate tako fizične kot tudi spletne trgovine, v katerih prodajajo dodatno opremo, ovitke in druge "priboljške" za mobilne telefone.

Spomnimo se zmagovalcev lanskega izbora:

Med kandidati za najboljše bodo gotovo tudi tiste naprave, ki smo jih preizkusili in opisali v rubriki Vtisi, v sklopu Digisvet na medijskem portalu Siol.net, a vaš nabor predlogov tudi tokrat ni omejen le na te naprave.

V prvem krogu pet praktičnih nagrad

Izbor Naj Digi bralcem Siol.net ponuja priložnost, da podprejo tiste naprave in trgovine, ki so jih najbolj prepričale, nekaterim, ki se jim bo nasmehnila sreča, pa bo izbor prinesel tudi nagrado. V prvem krogu bomo izžrebali dobitnike praktičnih nagrad.

Del nagrad, ki jih bomo izžrebali po koncu prvega kroga izbora Naj Digi 2022.

Kaj pa bomo podelili v drugem krogu, pa naj za zdaj ostane še skrivnost.

Dodatne podrobnosti in pravna obvestila pa so na voljo v pravilih in pogojih.

