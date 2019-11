"Vsi so frajerji, dokler ne pride on": 24-letni Luka vozi kot le malokdo na svetu

V torek je Steve Alvarez Brown ali Super GT, s skoraj 300.000 naročniki eden najbolj prepoznavnih svetovnih ustvarjalcev vsebin s področja dirkalnih videoiger na YouTubu, objavil videoposnetek z naslovom "Poskus dohitevanja vrhunskega igralca".



V videoposnetku, ki je zbral že skoraj 100.000 ogledov, Alvarez Brown v zelo priljubljeni dirkalni videoigri Gran Turismo Sport na legendarnem nemškem dirkališču Nordschleife sedemnajst minut neuspešno lovi igralca z vzdevkom Zavisic_, ki novo toyoto supro vozi pod slovensko zastavo.



"Zavisic. To je eden najhitrejših, če ne celo najhitrejši dirkač v tem delu sveta. Na dnevnih dirkah je skoraj vedno med desetimi najboljšimi, zelo težko ga je dohitevati. Mislim, da ga nisem premagal še nikoli," v začetku videoposnetka pove Alvarez Brown, ki je tudi sam odličen virtualni dirkač. Dva kroga trajajočo dirko je končal na drugem mestu z ogromnimi 18 sekundami zaostanka za Zavisicem.



Komentarji pod videoposnetkom odražajo videno, slavospevom njegovi vožnji ni konca. "Vsi so frajerji, dokler na dirko ne pride Zavisic_. " "Zavisic je tako hiter, da sam sebi dela zavetrje." "Včeraj sem vozil proti njemu! Mislim, da ni treba posebej poudarjati, da ga nisem videl celo dirko."

Kdo je neulovljivi Slovenec?

Zavisic_ je vzdevek 24-letnega Luke Zavišiča, ki dirkaško serijo videoiger Gran Turismo, ta je z več kot 80 milijoni prodanih izvodov tudi najbolje prodajana serija iger za konzolo Playstation in nasploh ena najbolj uspešnih vseh časov, strastno igra že dve desetletji.

Luka Zavišič serijo Gran Turismo dobesedno obožuje. "Gre za neko posebno strast, romantiko. Tega ne najdete v nobeni drugi dirkaški igri ali simulaciji." Foto: Luka Zavišič

Kako se je rodila ljubezen do te serije? "Leta 1999 je oče domov prinesel CD s preizkusnimi različicami iger za konzolo Playstation 1, na katerem je bila tudi kratka proga iz prvega dela Gran Turismo. Obema z očetom je ta igra kmalu postala najljubša. Nakup in stoodstotno dokončanje vsakega novega dela v seriji Gran Turismo sta postala neke vrste najina tradicija. To so bile zgodbe in izzivi, ki se jih rad spominjam," je povedal Zavišič.

Da si lahko eden najboljših na svetu, preprosto moraš veliko voziti

Ne le, da je njegovo "neulovljivost" ta teden pohvalil eden najbolj prepoznavnih virtualnih voznikov na svetu, statistika Luke Zavišiča v igri Gran Turismo Sport, ki jo je do zdaj igralo že 8 milijonov ljudi, je elitna v svetovnem merilu. Od oktobra 2017, ko je igro kupil, je prek spleta proti drugim igralcem iz mesa in krvi odvozil 1.627 dirk in zmagal na več kot polovici.

"Če hočeš imeti vsaj možnost voziti na takšni ravni, moraš imeti strast in malo talenta, predvsem pa moraš redno vaditi," pravi Luka, ki v povprečju dirka tri ure dnevno in vsaj šest dni v tednu.

Luka za vožnjo uporablja volan Thrustmaster T-GT. Gre za vrhunski kos opreme, ki ga uporabljajo tudi na uradnih mednarodnih tekmovanjih v Gran Turismu sport, cena se giblje okrog 600 evrov. Kakšna je razlika med tem volanom in volani, ki so dvakrat, trikrat, tudi šestkrat cenejši? "Natančnost, moč povratnega odziva (tresenje ob vožnji po neravni podlagi, drsenju ali močnem zaviranju) in pregrevanje. Drugi volani se začnejo ob dolgotrajnejši vožnji pregrevati, zaradi česar postanejo mehkejši, povratni odziv oslabi. T-GT lahko priganjaš zelo dolgo, pa se ne bo niti malo segrel. Meni osebno je sicer najbolj pomagal pri ocenjevanju oprijema - v zavoju s tem volanom vedno začutiš, kdaj gume izgubijo oprijem. To ti lahko pomaga določiti optimalno hitrost, s katero greš lahko v ovinek, in tudi pri varčevanju s profilom pnevmatik. S takšnim volanom le lažje voziti bolj prefinjeno in varčno, kar je v daljših dirkah zelo pomembno in kritičen del strategije," je bil izčrpen Zavišič. Foto: Luka Zavišič

Poudaril je sicer, da njegov cilj nikoli ni bil biti tako dober, dirkanje v Gran Turismu je zanj v prvi vrsti namreč hobi. Dobre uvrstitve so posledica strasti, s katero se loteva svojega hobija: "Če se z nečim ukvarjaš na tak način kot jaz, menim, da se nikoli ne nehaš izboljševati."

Luka ruši klasični stereotip o mladih in videoigrah



Nekateri ob videoigrah morda res preživijo toliko časa, da postanejo njihova identiteta, a pri Luki Zavišiču nič ne bi moglo biti dlje od resnice, saj je izjemno produktiven tudi na drugem področju. Ob Gran Turismu je njegova druga velika ljubezen glasba, posvetil ji je namreč ogromen del svojega življenja.



Je pianist in kitarist, bliža se koncu študija jazz klavirja na univerzi v avstrijskem Celovcu. Nastopa kar v petih glasbenih skupinah (Pizza Connection, Tempera Band, Luka Zavisic Trio, 3Big Band in Lapsus Trio), obenem pa glasbo tudi poučuje.



Luka osvajanje ovinkov v videoigri Gran Turismu primerja z glasbo, pri kateri, če želiš biti dober, prav tako potrebuješ strast, nadarjenost in veliko vadbe. "Na vožnjo nikoli ne gledam s tekmovalnega vidika, temveč jo vidim kot umetnost. To je zame lepota." Foto: Luka Zavišič

Vse skupaj je zanj sicer trenutno morda malo predivje, pravi. "Ko končam študij, bi rad zmanjšal število nastopov in več učil, ker imam rad mirnejše življenje."

Če ne bi bilo birokratskih ovir, bi lahko na mednarodno sceno virtualnega dirkanja stopil veliko bolj konkretno

V videoigri Gran Turismo Sport so organizirana številna mednarodna tekmovanja, najbolj elitna pa potekajo neposredno pod okriljem razvijalca igre, japonskega podjetja Polyphony Digital, in krovne zveze svetovnega avtomotošporta FIA.

Luka si želi nastopiti na enem od tovrstnih tekmovanj, a kot Slovenec za zdaj nima možnosti. "Slovenija trenutno še nima licence, da bi lahko Polyphony Digital katerega od slovenskih dirkačev povabil na mednarodno tekmovanje, ki poteka v živo." Pojasnil je, da je lahko v kvalifikacijah za mednarodni turnir najboljši, a bodo nanj raje povabili nekoga, ki ima manj točk, a prihaja iz države z licenco.

Mednarodni turnirji v Gran Turismu so sicer že nekaj časa lahko tudi odskočna deska za udeležbo na resničnih dirkaških tekmovanjih, kot sta razred GT3, v katerem bo prihodnje leto z Aston Martinom dirkal 22-letni Britanec James Baldwin, ali prvenstvo 24 ur Le Mansa, v katerem je vozilo že nekaj nekdanjih najboljših virtualnih dirkačev.

Sony, proizvajalec igralne konzole Playstation, Nissan, japonski proizvajalec avtomobilov, in Polyphony Digital, razvijalec serije Gran Turismo, so pred leti organizirali tako imenovano Gran Turismo akademijo, v kateri so najboljše virtualne šoferje kalili v prave dirkače. Na fotografiji je Britanec Jann Mardenborough, do zdaj verjetno najuspešnejši dirkač, ki je do sedeža pravega bolida prišel tako, da je blestel v videoigri Gran Turismo. Foto: Wikimedia Commons

Želi si za volan pravega dirkalnika, ki pa mora imeti vsaj 400 konjev

"Z Gran Turismom sem zelo zadovoljen - ko imaš doma vrhunski volan, je zadeva odlična, če jo znaš uporabiti. Prednost simulacije, kot je Gran Turismo, je, da je preprosto imeti dobre dirke, vse skupaj je pravično in pa seveda relativno poceni. A vsaj enkrat bi želel nekaj krogov odvoziti s pravim dirkalnikom," je razkril Luka Zavišič.

"Če bom kdaj res pristal na progi, bi rad vozil močnejši dirkalnik z vsaj 400 'konji'. Vse, kar je manj, se mi ne zdi dovolj posebno za tak življenjski dogodek," je dodal.

Kaj pa sanjski avtomobil? Nova toyota supra, pravi Luka. Prav tisti, ki ga je vozil v videoposnetku, zaradi katerega se je znašel na našem radarju.

Še en velik dosežek - Lukin videoposnetek, posvečen seriji Gran Turismo, je opazil in se mu zanj na Twitterju zahvalil sam Kazunori Yamauchi, oče serije Gran Turismo:

