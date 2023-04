V Ljubljani dogodek, kot ga v Sloveniji še ni bilo #video

Od 31. marca do 2. aprila je Gospodarsko razstavišče v Ljubljani zasedel Game Gang Show, prvi pravi slovenski festival večjega obsega, ki je bil v celoti posvečen videoigram. Na dogodku, ki ga je obiskalo več tisoč domačih ljubiteljev računalniških, konzolnih, mobilnih, retro in tudi namiznih iger, so med drugim potekala (profesionalna) tekmovanja v nekaterih trenutno najbolj priljubljenih videoigrah, okrogle mize z gosti iz zabavne industrije ter druženje z vplivneži in vplivnicami, številne igre pa je bilo mogoče tudi preizkusiti na igralnih postajah, s katerimi je bil posejan skoraj vsak kvadratni meter prizorišča.

Po pričakovanjih organizatorjev dogodka Game Gang Show se bo v treh dneh po več kot štiri tisoč kvadratnih metrih razstavnih prostorov sprehodilo in več kot sto igralnih sistemov preizkusilo okrog deset tisoč obiskovalcev.

Ti so na festivalu imeli kaj početi in videti. Na osebnih računalnikih, konzolah, volanih in postajah z očali za navidezno resničnost so lahko igrali nekatere trenutno najbolj priljubljene igre, kot so Fortnite, League of Legends, FIFA 23, Call of Duty Warzone 2.0, Counter Strike: Global Offensive, Minecraft, F1 22.

Če so se igranja naveličali ali pa, to se je najverjetneje zgodilo pogosteje, je bila želena igralna postaja zasedena, so si lahko obiskovalci Game Gang Show ogledali katero od organiziranih tekmovanj v igrah CS:GO, Valorant, LoL, Clash Royale, NBA 2K23 in drugih, ki so potekala v največji razstavni dvorani. Spopade med igralci, ki so se na zaključni turnir Game Gang Showa uvrstili prek kvalifikacij, ki so potekale v preteklih mesecih, so predvajali na velikem platnu, pospremila pa sta jih profesionalna komentatorja. V fondu za zmagovalce turnirjev je bilo več kot deset tisoč evrov.

Prvi dan dogodka je potekal turnir v Counter Strike: Global Offensive, pokrovitelj dogodka je bil Telekom Slovenije:

Na dogodku Game Gang Show je svoje izdelke in storitve predstavilo več deset svetovno znanih podjetij iz zabavne in tehnološke in tudi avtomobilske industrije, med drugim Acer, Lenovo, Logitech, Gigabyte, Wacom, Red Dragon, Toyota, Braun. Svoje "paviljone" z igralnimi postajami in izkušnjami, kot je t. i. escape room oziroma soba za pobeg, so medtem postavili Samsung, Telekom Slovenije, Mastercard, Big Bang, Canon.

Outfit 7: Imamo najboljšo tehnologijo na svetu

Del Game Gang Showa je bil namenjen tudi vsebinski razpravi v obliki okroglih miz in predstavitev, ki so se jih udeležili nekateri vidni predstavniki industrije videoiger, med katerimi so bili tako njihovi razvijalci kot (profesionalni) igralci.

Med sodelujočimi v vsebinskem sklopu so bili med drugim:

- slovenski titan zabavne industrije Outfit 7, pri katerem so poslušalcem ponudili vpogled v proces razvoja nove (mobilne) videoigre in se pohvalili, da imajo najboljšo tehnologijo za oglaševalsko mediacijo na svetu, boljša naj bi bila celo od Googlove,

Rok Mioč (levo) in Jon Premik (desno) iz podjetja Outfit7 sta med drugim predstavila osupljive številke: aktivnih igralcev njihovih mobilnih videoiger je vsak mesec tudi do 470 milijonov, do zdaj pa so zabeležili že več kot 20 milijard prenosov vseh njihovih aplikacij. Foto: Matic Tomšič

- Marko Grgurovič, ustanovitelj studia Triternion, ki je razvil računalniško igro Mordhau in se leta 2019 z njo zavihtel celo na vrh seznama najbolje prodajanih videoiger na servisu Steam,

- ljubljansko podjetje Freecompany, ki je zasnovalo namizno igro Eldfall Chronicles in sredstva za njen razvoj pridobilo z uspešno kampanjo na platformi za množično financiranje Kickstarter,

- Nino Rajačić, ustanovitelj srbskega studia Foxy Voxel, ki je razvilo zelo priljubljeno računalniško igro Going Medieval,

- številni slovenski profesionalni igralci videoiger, ki so med drugim predstavili svoj vsakdan, priprave na tekmovanja in prepreke, s katerimi se srečujejo v relativno novi "športni" panogi.

