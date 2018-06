Čeferin sklenil dogovor, ki bo razveselil mnoge ljubitelje nogometa

Založnik in razvijalec računalniških iger EA Sports, ki izdaja serijo nogometnih simulacij Fifa, je sredi prejšnjega desetletja že imel zakupljeno licenco lige prvakov, a evropskega klubskega nogometnega tekmovanja na presenečenje mnogih ni vključil v nobeno od takrat aktualnih iger Fifa, temveč je na njej osnoval dve samostojni igri (Uefa Champions League 2004-2005 in 2006-2007).

Evropska krovna nogometna organizacija Uefa, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je leta 2008 ekskluzivne pravice do uporabe licence za razvoj iger, ki poustvarjajo atmosfero lige prvakov, za deset let nato prodala japonskemu razvijalcu Konami. Ta je ligo prvakov vključil v svojo serijo iger Pro Evolution Soccer.

Liga prvakov je bila močan adut serije PES v tekmovanju za kupce s serijo Fifa, saj Konami sicer nima pravice do uporabe polne licence FIFPro. To pomeni, da mnogi nogometaši in klubi v igri nimajo pravih imen in dresov. Ta prizor je iz igre Pro Evolution Soccer 2017.

Licenčni dogovor Uefe in Konamija se je iztekel 26. maja letos, na dan finala letošnje sezone lige prvakov. Uefa je vest o prekinitvi partnerstva s Konamijem sicer sporočila že mesec dni prej. Takrat so se začele tudi govorice, da bo licenco za ligo prvakov skoraj zagotovo (znova) kupil EA Sports.

To se je tudi zgodilo. Uradni YouTube kanal serije Fifa je v soboto objavil prvi napovednik prihajajoče Fife 19, ki bo prva, v kateri bomo slišali tudi znamenito himno lige prvakov:

Obraz igre Fifa 19 bo tako kot pri lanski različici zvezdnik madridskega Reala in petkratni zmagovalec lige prvakov Cristiano Ronaldo.

Izid je napovedan za 28. september letos, cena standardne izdaje (na voljo bosta tudi dražji različici Champions in Ultimate) pa bo 60 evrov za različico za osebni računalnik in konzolo Xbox One ter 70 evrov za različico za konzolo Playstation 4.

Fifa 19 bo na krilih lige prvakov najverjetneje sledila predhodnicam in postala velika prodajna uspešnica. Fifa 18, na primer, je s skoraj 15 milijoni prodanih izvodov (podatek: vgchartz.com) ena prodajno najuspešnejših videoiger med vsemi, ki so izšle v zadnjem letu. Foto: YouTube

