Največ denarnih nagrad, za prek 310 milijonov dolarjev, je bilo do zdaj izplačanih na turnirjih v videoigri Dota 2. Sledijo Fortnite, Counter Strike: Global Offensive in League of Legends. Esports Earnings navaja, da je bilo v nagradnih skladih v vseh ešportnih tekmovanjih do zdaj že skoraj 1,5 milijarde ameriških dolarjev.

Največ denarnih nagrad, za prek 310 milijonov dolarjev, je bilo do zdaj izplačanih na turnirjih v videoigri Dota 2. Sledijo Fortnite, Counter Strike: Global Offensive in League of Legends. Esports Earnings navaja, da je bilo v nagradnih skladih v vseh ešportnih tekmovanjih do zdaj že skoraj 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Foto: Shutterstock

Po podatkih spletne strani Esports Earnings, ki sledi zaslužkom profesionalnih tekmovalcev v računalniških igrah, imamo v Sloveniji enega igralca, ki je z zmagami in dobrimi uvrstitvami na mednarodnih turnirjih v žep pospravil vsaj milijon ameriških dolarjev. To je Tai Starčič, ki je pri rosnih 18 letih že veteran tekmovanj v noro priljubljeni videoigri Fortnite in velja za enega njenih najboljših igralcev na planetu.

Slovenski profesionalni ešportniki, torej mojstri videoiger, ki se udeležujejo profesionalno organiziranih tekmovanj v različnih videoigrah, kjer se ob ugledu in statusu potegujejo tudi za denarne nagrade, so na 630 različnih turnirjih do zdaj zaslužili skupno 2,3 milijona ameriških dolarjev oziroma okrog 2,13 milijona evrov, je razvidno na analitični spletni strani Esports Earnings, ki zbira javno dostopne podatke o izplačilih denarnih nagrad v ešportu.

Slovenija je po zaslužkih domačih ešportnikov uvrščena na 53. mesto med vsemi državami sveta pred Grčijo in za Čile. Največ nagrad so do zdaj pobrali profesionalni igralci s Kitajske in ZDA, oboji za več kot 200 milijonov evrov, sledijo pa Južna Koreja, Rusija in Danska. Na zadnjem mestu je Sveti Bartolomej, karibski teritorij Francije, z izkupičkom celih sedem evrov.

En Slovenec je z igranjem iger zaslužil skoraj toliko kot vsi ostali skupaj

Na čelu seznama 127 ešportnikov iz Slovenije, o katerih so podatke zbrali na portalu Esports Earnings, je 18-letni Tai Starčič, profesionalni igralec videoiger Fortnite in tekmovalec moštva Falcons Esport.EU, znan pa je po vzdevku Tayson.

Starčič je v svoji karieri ešportnika, ki traja šele nekaj več kot tri leta - na prvem turnirju je po podatkih ešportne enciklopedije Liquipedia nastopil 14. novembra 2019 - zaslužil 1,02 milijona ameriških dolarjev oziroma okrog 950 tisoč evrov.

Tai Starčič 'Tayson' je edini Slovenec, ki je z zaslužki od dobrih uvrstitev na turnirjih ravno v tem mesecu presegel magično mejo enega milijona dolarjev, pred zasledovalci pa ima zares ogromen naskok. Njegove nagrade predstavljajo 44,3 odstotka vseh slovenskih zaslužkov, ki jih je zabeležil portal Esports Earnings.

Drugouvrščeni na seznamu največjih slovenskih zaslužkarjev, Blaž Lešnik 'K1nzell', še en zelo uspešen tekmovalec v igri Fortnite, je iz nagradnih skladov na mednarodnih tekmovanjih do zdaj pobral nekaj več kot 325 tisoč dolarjev oziroma 300 tisoč evrov, tretjeuvrščeni pa z 243 tisoč dolarji oziroma okrog 225 tisoč evri Mihael Mehle oziroma Mikyx, mojster videoigre League of Legends.

Starčič ima tudi kanal na YouTubu, ki je za slovenske razmere izredno uspešen, sledi mu več kot 400 tisoč ljudi:

Starčič, ki ga je več e-športnih in tudi "klasičnih" športnih medijev v zadnjih dveh letih označilo za enega najboljših igralcev Fortnite na planetu, je v globalnem merilu sicer 145. največji zaslužkar med ešportniki, med mednarodnimi igralci Fortnita, ki so na turnirjih pobrali največ denarnih nagrad, pa zaseda 14. mesto in je tudi zadnji novopečeni "milijonar". Najbolj uspešen pri praznjenju nagradnih skladov na tekmovanjih v igri Fortnite je sicer Bugha oziroma Kyle Giesdorf, mladi Američan, ki je julija 2019 na samo ene turnirju zaslužil skoraj tri milijone evrov, ki predstavljajo tudi glavnino vseh njegovih zaslužkov (3,25 milijona evrov).

Kyle Giesdorf je najbolje plačani igralec med vsemi, ki tekmujejo v igri Fortnite, in 22. najbolje plačani e-športnik na svetu. Foto: Reuters

Največ med vsemi e-športniki na svetu je do zdaj sicer zaslužil Danec Johan Sundstein 'N0tail', ki tekmuje v videoigri Dota 2, in sicer 7,18 milijona ameriških dolarjev oziroma 6,55 milijona evrov. Med 50 največjimi zaslužkarji je sicer kar 45 tekmovalcev v igri Dota 2.

Preberite tudi: