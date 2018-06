To so prejemniki nagrad diggit

Diggit je enodnevna konferenca o digitalnem komuniciranju. Sedma konferenca je bila 12. junija na Gospodarskem razstavišču. Podeljenih je bilo 12 zlatih nagrad, dve veliki nagradi sta prejeli deli, ki sta na področju digitalne strategije in digitalnega oglaševanja še posebej izstopali, dve deli pa sta prejeli nagrado posebne omembe. Eden od projektov je dobil dve nagradi.

Od leta 2012 konferenco izvajajo v organizaciji enakovrednega partnerstva Marketing magazina in TSmedia. Ustanovljena je bila z namenom zapolnitve manjkajoče vrzeli v slovenskem prostoru na področju izobraževanja na temo digitalnih komunikacij.

Foto: Marjan Žlogar

ZLATE NAGRADE:

1. Avtomobilska industrija: Renault Captur predstavlja: Drugačnih 24 ur

Renault Captur je oktobra na ljubljanskih ulicah pripravil nepozaben urbani izziv: 24-urno neprekinjeno štafeto voznikov in voznic, ki so na svojih poteh opravljali zanimive in razburljive naloge. Naloge je lahko določil vsakdo.

2. Finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo: Odhostaj od mame

Najbolj priljubljeni slovenski film vseh časov Pr' hostar je dobil nadaljevanje. Vzajemna je namreč mladim dala moč, da so prek posebne spletne strani in Facebooka glasovali, kako naj Matevž ravna, da bi se osamosvojil od svoje mame. S tem je nagovorila tudi vse Slovenke in Slovence, ki pri svojem 29. letu še vedno živijo pri svojih starših.

3. Hrana & pijača: PIZZA-POTIZZA

Odličen odziv je uspel tržnikom Donata Mg, ki so naredil kratek oglas z zanimivo besedno igro "Pizza or potizza?". Oglas sklenejo z znamenito parafrazo, ki jo sicer uporabljajo že nekaj časa, a se je v tem primeru pokazala za še posebej uporabno. Poteza, ki je gotovo pripomogla k prepoznavnosti še ene slovenske posebnosti.

4. Izdelki in storitve za otroke: Grinalnice

Na spletno stran so lansirali posebno igro, ki sliši na ime Grinalnice, kjer morajo otroci na kupu nametanih odpadkov s pomočjo Grinijeve vesoljske ladje v najkrajšem mogočem času poiskati prave odpadke. Vsak otrok lahko izboljšuje svoje znanje, na koncu pa postane pravi strokovnjak za ločevanje odpadkov.

5. Javni sektor: Imej.si

Spletno stran ali blog si lahko postavi vsakdo, ki ima kaj povedati. Ideja interneta je prost pretok informacij in deljenje zanimivih vsebin. Na Imej.si so dali možnost izražanja mnenja vsem. Vsakdo si lahko najde svojo prosto domeno.

6. Neprofitne organizacije: Half down in HEROJI FURAJO V PIŽAMAH

Pri ENKI, d. o. o., so na črni petek pri vseh naročilih, ki si jih prejeli omenjeni dan, 50 % vrednosti namenili donaciji društvu za pomoč otrokom z Downovim sindromom.

Predstavniki Zavoda Vozim skupaj z zavarovalnico Generali so prevzeli pobudo za varnejše ceste z iniciativo ''Heroji furajo v pižamah''. V akciji so invalidi, ponesrečeni v prometnih nesrečah, mlade varno in brezplačno vozili z zabav domov v krajih zunaj večjih mest. Z iniciativo so nagovorili mlade, da ne vozijo pod vplivom alkohola.

7. Prodaja: Anna voice, Facebook and web bot

Gorenje je na družbenih omrežjih kupcem predstavilo virtualno asistentko Anno, ki pomaga s primerjavo izdelkov, tehničnih funkcionalnosti, z recepti in uporabnimi nasveti. Odlikujejo jo odlične komunikacijske sposobnosti, znanje več jezikov, prepoznavanje obrazov in čustev.

8. Šport: Tekmujmo skupaj

Tekmujmo skupaj je projekt, kjer ljudje z nakupi označenih izdelkov na bencinskih servisih Petrol prispevajo za slovenske smučarske ase in jim s tem pomagajo do še boljših treningov. Hkrati gre vsak, ki daruje, v nagradno žrebanje za različne nagrade.

9. Storitve: Nevidni izzivi

Pri Morela okulistih so ljudi pozvali k deljenju svoje anekdote z očali. Ljudje, ki so delili svoje zgodbe, so dobili možnost za žrebanje za brezplačen specialistični okulistični pregled, podelili pa so tudi brezplačno lasersko odpravo dioptrije.

10. Trgovina: Facebook skupnost Lidl Slovenija

Facebook skupnost Lidl Slovenija temelji na informiranju, sodelovanju in poslušanju. Skupnost izobražuje, ponuja relevantne vsebine z dodano vrednostjo in predstavlja aktualno ponudbo.

11. Turizem: Adria Airways: Strategija upravljanja prisotnosti na družbenih omrežjih

Adria Airways ima kot domači letalski prevoznik številne prednosti pred tujimi in nizkocenovnimi prevozniki. S kampanjo so želeli na zabaven način opomniti na tegobe potovanj in skrite stroške, ki se pojavijo ob potovanjih z nizkocenovnimi letalskimi družbami.

POSEBNA OMEMBA:

1. Storitve: 50 odtenkov slovenskih fasad

Petdeset odtenkov slovenskih fasad je projekt, ki je nastal kot iniciativa petih študentov, ki jih druži ljubezen do estetike. Z ustanovitvijo Facebookove strani na duhovit, a prodoren način opozarjajo na napake pri izbiri barv pročelij ter ozaveščajo o težavi pisanosti slovenskih hiš.

2. IT & telekomunikacije: doZdravnika.si

SRC Infonet že 25 let razvija informacije rešitve za zdravstvene ustanove. Prek aplikacije doZdravnika.si prinaša ogromno koristi ne le pacientom, temveč tudi ambulantam.

VELIKE NAGRADE:

1. Digitalna strategija: Briljantna prebava

Akcija je javnost vabila na posebno spletno mesto s posnetkom varnostnih kamer v 360-stopinjski tehniki tik pred drzno tatvino. Nato so lahko uporabniki sodelovali v preiskavi tako, da so s pomočjo namigov o osumljencih glasovali za enega od njih. Pri pravilnosti odločitve je eno od glavnih vlog odigral Donat Mg, ki je poskrbel za končni razplet.

2. Digitalno oglaševanje: PIZZA-POTIZZA