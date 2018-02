To je pet stopenj avtomobilske samostojne vožnje

Z vsakim dnem smo bližje avtonomni prihodnosti, kjer nas bodo naokoli samodejno prevažali avtomobili. A preden bomo popolnoma predali nadzor, bodo morali avtomobili napredovati do pete stopnje avtonomnosti. Pri zvezi avtomobilskih inženirjev (SAE, Society of Automotive Engineers) so zato pripravili pregled vseh petih stopenj avtonomije.

Video: Kako avtonomno vozilo vidi svet okoli sebe?

[video: 67699 / ]

V zadnjem času vse več proizvajalcev vozil pri predstavljanju svojih modelov omenja stopnje avtonomije, ki jih dosegajo njihovi modeli. Še v največji meri je bilo to opazno pri Audijevem paradnem konju A8, ki so ga oglaševali kot vozilo, zmožno tretje stopnje avtonomije. Ker se prepogosto izkorišča proizvajalce in ker so pogoste preveč optimistične napovedi stopnje, so pri SAE zapisali, kaj vsaka stopnja prinaša, kdo v največji meri nadzoruje vozilo, kakšne funkcije prinaša določena stopnja in kaj takšno vozilo pravzaprav samodejno počne na cesti.

1. stopnja: Voznik ima popoln nadzor

Pri osnovni stopnji ima avtonomno zmožnost le en proces vožnje. Izoliran element uporablja podatke s senzorjev ali kamer, toda voznik ima v največji meri vajeti še vedno trdno v svojih rokah in praktično skrbi za vse elemente vožnje.

Prva stopnja se je pojavila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja s prihodom aktivnega tempomata. Mercedes-Benz je kot pionir predstavil radarsko vodeni tempomat, pot pa so nadaljevali pri Hondi leta 2008 z aktivnim sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu. Oba aktivna varnostna elementa sta prva v svetu avtomobilizma vozniku olajšala delo.

Vozniku pri vožnji pomaga en in izoliran aktivni varnostni pripomoček. Foto: SAE

2. stopnja: Avtomobil prevzame nadzor v kritičnih situacijah

Kako daleč od pete, najvišje stopnje smo, priča podatek, da smo danes šele na drugi stopnji. Tukaj računalnik prevzema več funkcij in vozniku odvzema še več bremena. Celoten sistem je dovolj pameten, da lahko istočasno prilagaja hitrost in vozne sisteme ter črpa podatke z več koncev.

Pri Mercedesu pravijo, da so na tej stopnji že štiri leta. Prenovljeni razred S počasi prehaja z druge stopnje avtonomije. Kot smo spoznali tudi sami, je zmožen impresivno dobro prilagajati smer, hitrost in zaviranje. S pomočjo navigacije in številnih senzorjev samodejno zavira pred zavoji in zna popolnoma samodejno voziti v prometnih zamaških.

Pri drugi stopnji vozniku pomaga več asistenčnih sistemov, a je voznik še vedno glavni upravljavec avtomobila. Foto: SAE

3. stopnja: Voznik mora biti še vedno prisoten in nadzoruje vožnjo

Avtomobilski proizvajalci se s hitrim tempom približujejo tretji stopnji avtonomije. Pri SAE so tretjo stopnjo poimenovali pogojna avtomatizacija – gre za specifično stopnjo, ki avtomobilu dovoli, da celotno vožnjo opravlja namesto voznika, a mora biti voznik prisoten in pripravljen na ukrepanje v kriznih situacijah.

Kot zatrjujejo pri Audiju, naj bi to stopnjo dosegal novi audi A8. Paradni konj znamke ima potencial, da v določenih pogojih vozi popolnoma sam in na svoje pleče prevzame nadzor vseh varnostnih funkcij. Avtomobil za samodejno vožnjo preučuje zemljevid, uporablja podatke z radarja in senzorjev ter vse dobljene informacije procesira z ekspresno hitrim procesorjem v smiselno celoto.

Kljub samodejni vožnji mora biti voznik pozoren in pripravljen, da prevzame oblast nad vozilom. Eden prvih avtomobilov s tretjo stopnjo avtonomije je postal audi A3. Foto: SAE

4. stopnja: Popolna avtonomnost v mestih

Prvi avtomobili s četrto stopnjo avtonomije bodo po napovedih na ceste zapeljali v začetku prihodnjega desetletja. Njihovo glavno področje delovanja bodo območja, ki so zelo dobro pokrita z natančnimi podatki zemljevidov, dodatno pa bo njihovo delovanje izboljšala komunikacija med avtomobili in klicnimi centri, kjer bodo zbirali manj nevarne dogodke za potencialne avtonomne avtomobile. S pomočjo teh storitev se bo izboljšala natančnost in povečala avtonomnost avtomobilov.

Mercedesov vodja avtonomnih tehnologij Christoph von Hugo je že napovedal, da v četrti stopnji voznik ne bo potreben. Po njegovih besedah ob prihodu četrte stopnje vozil ne bomo več kupovali, temveč jih bomo le najemali. S takšnim avtomobilom se ne boste odpeljali na počitnice, temveč se boste z njim vozili po mestih, kjer je pokritost zemljevidov izjemno natančna.

Kar 20 proizvajalcev je zagotovilo, da bodo do leta 2022 v ZDA prodajali avtonomna vozila.

Popolna samodejna vožnja bo mogoča v urbanih območjih, ki so do potankosti razdelana in pokrita z natančnimi zemljevidi. Foto: SAE

5. stopnja: Samodejna vožnja kjerkoli, avtomobil izgubi volanski obroč in voznik postane potnik

Razlika med četrto in peto stopnjo je zelo preprosta – avtomobil v višji stopnji ne potrebuje več elementov, ki jih je do zdaj potreboval voznik za upravljanje vozila. Ne samo v mestih, kjer bo infrastruktura že dodobra dodelana, črte na cestah natančno določene in okolje praktično v celoti nadzorovano, avtomobil s peto stopnjo avtonomije se bo lahko samodejno vozil kjerkoli.

Zaradi vse večje frekvence podatkov, ki jih bodo takrat lahko računalniki tudi obdelali v hitrem času, bo znal avtomobil "čutiti", predvidevati situacije in slediti cestam, kjer infrastruktura ni popolna. V notranjosti ne bo več volanskega obroča, voznik pa ne bo več voznik, temveč izključno potnik. Po predvidevanjih analitikov pri IHS naj bi gledano v globalnem merilu leta 2035 na cestah imeli 21 milijonov avtonomnih vozil.

Avtomobil bo po katerikoli cesti vozil sam, voznik bo postal potnik, večina proizvajalcev pa bo iz vozila odstranila volanski obroč. Foto: SAE