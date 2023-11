Britanski zakon “kriv bo avto, ne voznik”, v ZDA vpoklic po nesrečah

V ZDA je nedavno odmevala razsodba sodišča v primeru ene izmed prometnih nesreč, kjer je bila udeležena tesla. Svojci pokojnega voznika in poškodovanih potnikov so tožili Teslo in se sklicevali na delovanje sistema polsamodejne vožnje. Sodišče je razsodilo, da je tudi pri vklopljenih vozniških asistentih danes še vedno za avtomobil odgovoren izključno voznik in ne tehnologija.

Britanci: za varnost bo odgovoren proizvajalec in ne voznik-potnik

Medtem ko lahko ta sodba postane podlaga tudi za morebitne ostale sodne primere, bodo v Veliki Britaniji storili drugače. Sodeč po govoru kralja Charlesa bo parlament že prihodnje leto sprejel prvi zakon s področja avtonomnih vozil. Ta zakon bo podrobno predpisal pravila in predvsem odgovornosti, kar bo omogočilo razvoj tovrstnih vozil na britanskih cestah. Charles je izpostavil prav vlaganja v nova zagonska podjetja in potrebo po skrbi za britansko konkurenčnost na tem področju.

Njegovih besed so bili veseli predstavniki tehnoloških “start-upov” in tudi zavarovalnic. Odgovornost za morebitne nesreče bo ležala na strani proizvajalca avtonomnega vozila in ne potnikov v njem, ki morajo danes še vedno bedeti nad vožnjo.

Veliki apetiti za tehnologijo avtonomnih vozil, toda pot je še zelo dolga …

V tehnologijo samodejnih avtomobilov veliko vlagajo zagonska podjetja, nekoliko pa se je v zadnjem obdobju ohladilo investicijsko “navdušenje” pri klasičnih proizvajalcih. Ti imajo trenutno veliko razvojnih stroškov že z elektrifikacijo pogonov, avtonomna tehnologija pa prihodke in zaslužke prinaša šele na dolgi rok. Poleg Tesle je v ZDA trenutno z avtonomnimi vozili najbolj aktiven General Motors. Njihov avtonomni oddelek Cruise se je znašel v težavah, potem ko so mu v Kaliforniji odvzeli operativno licenco. Po zadnji nesreči s pešcem in neustrezno reakcijo po nesreči je GM začasno ustavil proizvodnjo svojega robotaksija, prav tako pa bodo s cest umaknili 950 teh samovozečih avtomobilov. General Motors je Cruise leta 2016 kupil za milijardo dolarjev. Na področju avtonomne tehnologije se je do zdaj najbolj opekel Uber.

Po besedah Mary Barre, izvršne direktorice GM, avtonomna tehnologija ostaja eno ključnih področij za razvoj podjetja v prihodnje. Do leta 2030 bi lahko po njeni oceni Cruise prispeval 50 milijard prihodkov. V tretjem četrtletju 2023 je Cruise izgubil 700 milijonov dolarjev. Tudi Elon Musk je v preteklosti že poudaril, da so avtonomna vozila ključna za pričakovano rast Tesle v naslednjih desetletjih.