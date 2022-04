Se je zgodilo prvič? Policist ustavil avto brez voznika. #video

Policisti so v San Franciscu zapeljali za avtonomni testni avtomobil podjetja Cruise, ki je stal pred rdečo lučjo na semaforju. S svetlobnimi znaki so opozorili "voznika", da mora počakati. Policist je izstopil iz avtomobila in se ne vede približal avtonomnemu vozilu. Ko je videl, da ni nikogar za volanom, je poskušal odpreti voznikova vrata, a ta so bila zaklenjena. Nekoliko začuden se je začel vračati k svojemu patruljnemu vozilu, ko je ob zeleni luči avtonomno vozilo speljalo.

Avto je ustavil na primernejšem mestu

Avtonomno vozilo je prevozilo križišče in se samodejno ustavilo ob cesti le nekaj metrov kasneje. Avtomobil je samodejno prižgal luči in odklenil vrata. Ko so čez nekaj trenutkov znova pristopili policisti, so lahko odprli vrata. Takrat jim je bila v vozilu na voljo tudi namenska telefonska številka, zato so policisti lahko poklicali odgovorno osebo.

Kot so pojasnili pri podjetju Cruise, je avtonomni chevrolet bolt v tem primeru deloval tako, kot so načrtovali. Ko je zaznal policijsko vozilo oziroma njegove luči, se je ustavil ob prvi primerni točki, zato je speljal ob zeleni luči. Kot so še pojasnili, tesno sodelujejo s policijo San Francisca in skupaj iščejo rešitve, kako se pravilno odzvati ob takšnih dogodkih. Še posebej zato, ker bodo ti dogodki v prihodnosti najverjetneje vse pogostejši. Ker so policisti poklicali na namensko telefonsko številko, so pridobili vse potrebne informacije in niso izdali plačilnega naloga.