Danes mejnik: novi avtomobili bodo sami omejili hitrost

Danes je začela veljati nova direktiva Evropske unije o tehničnih lastnostih novih vozil, ki prinaša predvsem obvezno vgradnjo nekaterih asistenčnih sistemov v nove avtomobile. Od jutri bodo morali imeti tako vsi na novo homologirani avtomobilski modeli obvezno vgrajene naslednje asistenčne sisteme: inteligentni omejevalnik hitrosti, črno skrinjico, sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu, sistem za zaviranje v sili in sistem za opozorilo o zaspanosti. Ker bo vgradnja teh sistemov obvezna pri vseh proizvajalcih, ne glede na ceno in znamko, lahko pričakujemo tudi znaten dvig vstopnih cen prihajajočih novih modelov.

Vsi novi avtomobili, predstavljeni od danes, ko je začela veljati nova direktiva, bodo morali imeti vgrajen inteligentni omejevalnik hitrosti. V resnici ne gre za revolucionarno rešitev, saj smo takšen asistenčni sistem že poznali iz nekaterih modelov, a bo od jutri njegova vgradnja obvezna in vedno bo prižgan. Do zdaj se je za vklop inteligentnega omejevalnika hitrosti odločil voznik, od zdaj pa njegove želje ne bodo več upoštevane. Obvezna vgradnja tega sistema bo za prihodnji dve leti le za na novo homologirana vozila, torej za avtomobile, ki šele bodo naprodaj in jih danes še ni na cestah. Toda čez dve leti bodo morali imeti pametni omejevalnik hitrosti vgrajena vsa nova vozila, torej tudi starejši avtomobilski modeli, ki so na trgu že kar nekaj let.

Zvok, vibracije ali samodejno zmanjševanje hitrosti

Z novimi varnostnimi pravili bodo proizvajalci lahko sami izbirali, na kakšen način bodo opozarjali voznika na prekoračitev hitrosti. Na voljo imajo zvočno opozorilo, opozarjanje z vibriranjem, s povratno informacijo prek stopalke za plin ali z aktivnim upočasnjevanjem vozila. Ena izmed teh rešitev mora biti nujno vgrajena v avtomobil.

Cilj je zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah

Evropska unija želi s sprejetjem direktive znatno izboljšati varnost na evropskih cestah. Kot pravijo, lahko le tako dosežejo svoj cilj, da od leta 2050 na evropskih cestah ne bo ugasnilo nobeno življenje več. Novi pametni omejevalnik hitrosti in drugi sistemi naj bi število prometnih nesreč zmanjšali za 30 odstotkov, število smrtnih žrtev pa za 20 odstotkov.

S prihodom samodejnega zaviranja v sili naj bi do leta 2038 preprečili 140 tisoč resnih poškodb, ki nastanejo zaradi nesreč. Pri EuroNCAP seveda podpirajo sprejete zahteve in pravijo, da bo "večje upoštevanje omejitev hitrosti preprečilo nesreče in ublažilo posledice tistih, ki se zgodijo".

Pametni omejevalnik hitrosti je med prvimi v serijsko uporabo poslal Ford. Voznik je v nastavitvah določil ali ga želi uporabljati in mu ni bilo potrebno vedno znova spreminjati nastavitev, saj si jih je avto zapomnil. Foto: Ford

Mogoče ga bo izklopiti

Med vsemi asistenčnimi sistemi, ki bodo postali obvezen del opreme vsakega avtomobila, daleč največ skrbi prinaša pametni omejevalnik hitrosti. Po trenutno sprejeti direktivi se ga bo sicer dalo izklopiti, a bo to moral voznik storiti vsakič znova, ko bo zagnal avtomobil, saj se bo sistem ob vsaki ustavitvi avta znova zagnal.

Obenem se bo pametni omejevalnik hitrosti lahko za kratek čas izklopilo ob polnem pritisku na stopalko za plin. Takrat bo voznik lahko prekoračil dovoljeno omejitev hitrosti, a ga bodo na to opozorili zvočni in vibracijski alarmi.

Kaj če sistem prebere napačno omejitev?

Glede na izkušnje s cest se lahko številni vozniki upravičeno bojijo slabšega delovanja tega sistema. Današnji sistemi se mnogokrat zmotijo in predolgo časa prikazujejo napačno omejitev hitrosti ali pa ne prepoznajo naselja ali križišča, ki to omejitev hitrosti izničijo. Tudi zdaj bo tehnologija slonela na visokoločljivostnih kamerah, ki se hitro zmedejo ali spregledajo znak na avtocesti. Nihče ne želi biti omejen na maksimalno hitrost 40 kilometrov, ko zapusti pospeševalni pas na avtocesti. Zaradi glasnega zvočnega signala bi se marsikateri voznik lahko ustrašil in pri tem pri uvozu na avtocesto povzročil še več zmede kot sicer. Nekateri znaki se uničijo, so preveč skriti ali pa razmere preprečujejo delovanje kamere, zato naj bi se sistem (vsaj v začetni fazi) dalo izključiti.

Prihaja tudi standardiziran alkotest

Poleg pametnega omejevalnika hitrosti, zaviranja v sili in sistema za ohranjanje vozila na voznem pasu bodo morala biti vozila opremljena še s črno skrinjico, ki bo beležila vse, kar se z avtomobilom dogaja. Pri tem se številni sprašujejo, komu bodo podatki dostopni in kaj vse bodo z njimi lahko počeli. Z jutrišnjim dnem bodo morali imeti vsi novi avtomobili vgrajen tudi standardiziran sistem za vgradnjo alkotesta.

