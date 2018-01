Skrivnosti poslovnega letala: Kako navduši v tovarni in v zraku #video

Honda po motociklih in avtomobilih tudi med poslovna letala

Honda HA-420 je petično prevozno sredstvo s ceno 4,9 milijona dolarjev, ki so ga razvili na Japonskem in ga izdelujejo v ZDA. Zaradi inovativnih rešitev letalo predstavlja vrhunec tehnike, ki niža obratovalne stroške in s premetenimi rešitvami postavlja nova merila.

Neobičajna, a učinkovita oblika

Že prvi pogled na letalo sporoča, da so se pri Hondi stvari lotili nekoliko drugače. Motorja sta nameščena na stebrih nad kriloma. S tem so zmanjšali trenje med letenjem in ustvarili dodaten prostor za potniško kabino. Hkrati so izboljšali aerodinamiko, posledično pa se v notranjost prenaša manj hrupa in vibracij. Takšna postavitev motorjev poskrbi še za maksimalno izkoriščen laminarni zračni tok ter za to, da se zrak lažje oprime letala in lažje preide naprej. Oblikovalci so nagnili še nos letala in vse zakovice tesno vgradili v samo zunanjo obliko.

Kapaciteta: od štiri do sedem oseb

Dolžina: 13,0 metra

Širina kril: 12,1 metra

Višina: 4,5 metra

Masa praznega letala: 3.267 kilogramov

Največja vzletna masa: 4.808 kilomgramov

Motor: 2x GE Honda HF120 turbofan s potiskom 9,1 kN

Najvišja hitrost: 782 kilometrov na uro

Potovalna hitrost na daljše razdalje: 682 kilometrov na uro

Doseg: 2.234 kilometrov

Poraba goriva: 0,41 kg/km

Potreba dolžina steze za vzlet: 1.199 metrov

Potrebna dolžina steze za pristanek: 929 metrov

Kapaciteta rezervoarja: 1.290 kilogramov

Celoten center se razteza na pol kvadratnega kilometra. Poleg razvojnega centra, prodajnega salona in proizvodne linije je tam tudi sedež podjetja. Foto: Honda

V potniški kabini so uporabljeni izbrani materiali, ki so na ravni drugih bistveno dražjih letal. Potnike razvajajo zložljive mizice in sedeži, ki so nastavljivi v vse smeri. V notranjosti je dovolj tiho, da se lahko potniki normalno pogovarjajo, stekla se zatemnijo s pritiskom na stikalo, osvetlitev, klimatsko napravo in avdiosistem pa se lahko nadzira prek aplikacije na pametnem mobilniku. Foto: Honda

Izdelajo do osem letal na mesec

Hondino poslovno letalo se praktično še dokazuje v svetu letalstva. Po skoraj 20 letih razvoja in načrtovanj jim je posledično le uspelo, Honda pa se je v svet letalstva podala z izredno učinkovitim paketom, ki vse bolj navdušuje kupce po vsem svetu. Japonci, ki so poznani po svoji predanosti in so se z odličnimi, predvsem pa zanesljivimi in premišljenimi izdelki že dokazali v svetu avtomobilizma, svoje prvo komercialno letalo izdelujejo v ameriškem mestu Greensboro v zvezni državi Severna Karolina.

Kljub ogromnim stroškom in dolgotrajnemu razvoju je hondajet drugo najcenejše poslovno letalo na svetu. Zaradi svoje učinkovitosti prinaša bistveno nižje vzdrževalne stroške kot primerljiva letala. Premišljeni Japonci so dodobra preučili tudi velikost letala. Hondajet je idealen sopotnik za prevoz šestih ali sedmih potnikov, zaradi kompaktnih dimenzij pa je zelo preprost za letenje in agilen. Tudi zato je zelo priljubljen pri bogatih lastnikih, ki si velikokrat tudi sami želijo poprijeti za vajeti in odpeljati družino na počitnice.

Sodelovali so tudi pri razvoju motorjev

Honda je razvila motor HF-120 skupaj s podjetjem GE. V svetu letalstva redko vidimo, da proizvajalec letal razvija svoje motorje. Japonci so še enkrat pokazali svojo superiornost pri inženirstvu in s številnimi inovacijami premaknili meje.

Računalniško nadzorovani motorji so izdelani po sistemu največje učinkovitost in čim manjšega oddajanja hrupa. Vsak motor proizvede 9,1 kN potiska. Zaradi svoje zmogljivosti hondajet doseže kar 782 kilometrov na uro, zaradi učinkovitosti ima doseg 2.234 kilometrov.

Njegova glavna odlika so pravzaprav nizki obratovalni stroški. HF-120 je lahko na letalu 40 odstotkov več časa kot katerikoli drug primerljiv motor na poslovnem letalu, zato so stroški vzdrževanja bistveno nižji. Hkrati ni potreben pregled po polovici opravljenih ur letenja, cena popravila na uro pa znaša 139 dolarjev na motor. Motor meri v dolžino 110 centimetrov in ima premer 54 centimetrov. Masa posameznega motorja je 180 kilogramov.

Trnova pot do uspeha



Honda je že v poznih 80. letih preučevala majhna poslovna letala in uporabljala motorje drugih proizvajalcev. Honda SHM-1/MH01 je bilo prvo letalo, kjer so preizkušali laminarna krila. Naslednika MH02 so izdelovali v razvojnem laboratoriju univerze v Misisipiju. Prototip je bil izdelan iz kompozitnih materialov in se je v zgodovino zapisal kot prvo lahko poslovno letalo, izdelano iz povsem kompozitnih materialov. Leta 1996 so prototip po obsežnih testiranjih poslali na Japonsko, oblikovalec Michimasa Fujino pa je naslednje leto skiciral letalo hondajet. Koncept so potrdili že leta 1999 in ga na podlagi rezultatov v Boeingovem vetrnem tunelu tudi uradno potrdili.



Prvi koncept, ki še ni bil pripravljen na proizvodnjo, je prvič poletel 3. decembra leta 2003. Na podlagi dobrih rezultatov so leta 2004 pri Hondi zagnali komercialni razvoj letala. Leta 2005 so ga predstavili javnosti in se leto kasneje odločili, da ga bodo začeli tržiti. Otipljivi rezultati so se pokazali šele leta 2010, ko so opravili prvi polet po zahtevah FAA (Federal Avtiation Administration). Štiri leta so pretekla, da so pri Hondi izvedli prvi polet s prvim izdelanim produkcijskim modelom.



Celoten projekt so zaznamovale številne zamude, a jim je na koncu leta 2016 le uspelo lansirati letalo in začeti prodajo.

Letalo začnejo sestavljati ob prihodu trupa iz ogljikovih vlaken, ki ga izdelajo pri pogodbenem izdelovalcu v zvezni državi Severna Karolina in dostavijo na tovornjaku. Trup je izdelan iz ogljikovih vlaken zaradi manjše mase, ponuja boljšo trdnost in dovoljuje aerodinamično oblikovan nos. Hkrati kompozitni materiali dovoljujejo manjše število zategovalcev pri turbulenci, lahko jih varijo z večjo natančnostjo in so cenejši kot aluminij. Zaradi manjšega števila varov so pridobili nekaj centimetrov pri prostornosti potniške kabine. Foto: Honda

Krila so izdelana iz enega samega kosa aluminija. Po pritrditvi kril in motorjev tehniki začnejo nameščati elektroniko in napeljavo. Ko se proizvodnja približuje koncu, namestijo še vrata in elemente v pilotski kabini. Letalo pripravijo na barvanje ter ureditev notranjosti in namestitev sedežev, stranišča in preprog. Foto: Honda

Foto: Honda

Na mesec izdelajo osem letal, cene pa se začnejo pri 4,9 milijona dolarjev. Foto: Honda

Motorja sta nameščena na vertikalnih stebrih nad krili. S tem so izboljšali aerodinamiko letala in izboljšali učinkovitost celotnega paketa. Foto: Honda