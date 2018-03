Rekorden dobiček in bistvo avta, ki ga mnogi pozabijo

Intervju z Matthiasom Rabejem, podpredsednikom razvoja pri Seatu

Biti avtomobilski razvojni v trenutku, ko se lomi prihodnost avtomobilske industrije in se napovedujejo velike spremembe na področju pogonov in vloge voznika v avtu, ni lahko. "Kljub spremembam pa bo avto moral ostati nabit s čustvi, dinamiko in lastnika bo misel na vožnjo morala navdušiti že med zajtrkom," pravi Matthias Rabe, razvojnik pri Seatu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cupra ateca je paradni konj nove Seatove podznamke avtomobilov. Foto: Seat

Matthias Rabe: Ne glede na spremembe pa bo avto prihodnosti moral ostati nabit s čustvi, vsaj do zadovoljive ravni avtonomnosti pa bo treba ohranjati osredotočenost voznika na cesto. Foto: Seat Šestino vseh različic cupra so prodali v zadnjem letu

Matthiasa Rabeja, ki je pri Seatu podpredsedni oddelka za razvoj, smo srečali na avtomobilskem salonu v Ženevi. Tam je v zadnjih letih zelo uspešna španska znamka, ki je v Evropi dobila prodajni zalet s prvima športnima terencema ateca in arona, predstavila tudi novo podznamko Cupra.

»Seat je vedno bil in vedno bo športna ter dinamična znamka. Cupra avtomobili so bili zelo pomembni. Ima zgodovino, obstaja že 20 let. Prodali smo jih 60 tisoč, a šestino smo jih prodali v zadnjem letu. Zato smo se odločili za korak naprej. Bistvo ni le avtomobil, temveč celoten svet okrog te zgodbe. Cupra bo športna znamka, kjer želimo znamko združiti tudi z motošportom,« nam je povedal Rabe.

Znamko Cupra bomo s cupro ateco v Sloveniji predvidoma videli konec leta. Ta vozila bodo tudi na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih Seata.

Seat lani zaslužil največ v zgodovini



Za Seatom, nekdanjim črnim labodom koncerna Volkswagen, je novo odlično leto. Lani so zaslužili kar 191 milijonov evrov, kar je skoraj 25 odstotkov več kot leto prej. Skupno so prodali 468.400 vozil (14,8 odstotka več kot leta 2016) in si s tem zagotovili prihodke 9,8 milijarde evrov.

Seatov električni e-racer ima dva elektromotorja s sistemsko močjo 500 kilovatov. Foto: Seat

Kaj nam lahko poveste o novi cupra ateci?

Cupra ateca je vedno predstavljala moje sanje. Športni terenec z zelo dinamičnimi voznimi lastnostmi smo še nadgradili. Eno leto sem vozil zakrito cupro ateco in sem v tem zelo užival. Celotna šasija ima nove nastavitve, možnost tudi zavore Brembo. Veliko manj je podkrmiljenja in nagibanja. Z njo je mogoče zapeljati tudi na dirkališča.

Je podznamka namenjena tudi novačenju novih strank za celoten Seat in na kakšen delež prodaje ciljate?

Da, želimo dobiti stranke drugih znamk, ne pa od znamk znotraj koncerna. Z lanskim dosegom 10 tisoč prodanih cuper smo bili zelo zadovoljni. Sčasoma bi lahko to število vsaj podvojili.

Notranjost novih Cuprinih avtomobilov, primer atece. Foto: Cupra

Sami delate v razvoju in zato je danes na mestu vprašanje, kako težko je zdaj iskati pot med električno prihodnostjo, avtonomnostjo, političnimi temami v povezavi z izpustom CO2?

Vse ste že sami povzeli. Nahajamo se na največji prelomni točki v zgodovini avtomobilske industrije. Čakajo nas elektrifikacija, avtonomnost, povezljivost in novi koncepti mobilnosti. Prihodnost bo bolj raznolika, uporabnik bo imel več možnosti. Kmalu bomo začeli z električnimi vozili, naš prvi prihaja leta 2020. Prav tako bodo na voljo priključni hibridi.

Večina proizvajalcev danes še vedno razvija in prodaja vozila s klasičnimi motorji. So torej napovedi o večji vlogi električnih vozil realne? Tudi Seat napoveduje prvi električni avtomobil …

Splošna napoved za delež električnih vozil leta 2025 v Evropi znaaš od 10 do 25 odstotkov. Večina vozil bo imela še naprej motor z notranjim izgorevanjem, morda bodo elektrificirana. Prav gotovo bomo videli več priključnih hibridov. Verjamem tudi v močno prihodnost dizla. To je danes politična tema. Leta 2023 bo enak standard CO2 za dizelske in bencinske motorje. Ne vidim potrebe, da bi ga ukinjali. Še posebej iz vidika CO2 je dizelski motor zelo učinkovit.

"Bistvo je, da vozniku zmanjšamo moteče dejavnike in povečamo njegovo osredotočenost. To želimo narediti z novim infozabavnim sistemom." Foto: Seat

Kakšne prednosti prinašajo električni avtomobili iz vidika oblikovanje, arhitekture?

To bodo povsem novi paketi, ki prinašajo več prostora v notranjosti. Kolesa bodo večja, sedeli bomo rahlo višje. Več pozornosti bo treba nameniti notranjosti. Ko bodo imela vozila četrto ali peto raven avtonomnosti, bo treba biti manj osredotočen na vožnjo. Bolj pomembna bo komunikacija in interakcija med potniki, morda delo ali kaj podobnega.

Za novi seat leon napovedujete povsem nov infozabavni vmesnik. Kje bo v prihodnje prava mera med zasloni z veliko funkcijami in podatki ter zbranostjo voznika na drugi strani?

Bistvo je, da vozniku zmanjšamo moteče dejavnike in povečamo njegovo osredotočenost. To želimo narediti z novim infozabavnim sistemom. Več funkcij bo digitalnih in manj fizičnih gumbov. Izpostavljam pomen digitalnih merilnikov. Vsebina infotaimenta se z njim preseli pred voznikove oči. V prihodnje bo treba povečati tudi več funkcij glasovnih ukazov. Dokler bo voznik v avtomobilu glavni, mora ostati osredotočen na cesto.

Kaj pa Seat in avtomobilski šport? V Ženevi ste predstavili električni dirkalnik cupra e-racer?

Če vemo, da bo prihodnost mobilnosti električna, kaj ne bi poskusili tudi z električnimi dirkalniki. Težko pa je narediti privlačen električni dirkalnik. Zmogljivosti so odlične. To tudi ni šov avtomobil. Z njim bomo letos testirali in upam, da tudi konec leta nastopili v Barceloni ob boku klasičnih dirkalnikov TCR. Izzivov ni malo, predvsem upravljanje z baterijo. Glede ostalega programa ostaja glavna usmeritev dirkalni leon v različici TCR, ki smo jih v zadnjih štirih letih prodali 225.