Avti, ki so spremenili tok zgodovine #foto

Leta 1885 je Karl Benz izdelal prvi avtomobil na svetu. S tem je sprožil revolucijo in na stotine različnih podjetij je želelo ustvariti nekaj novega ter se postaviti na zemljevid uspešnih avtomobilskih proizvajalcev. Po več kot 130 letih je uspelo le peščici, zato smo poiskali prve modele avtomobilskih proizvajalcev, s katerimi so se predstavili javnosti.

Mercedes-Benz patent motorwagen

Vse se je pravzaprav začelo leta 1885, ko je Karl Benz izdelal prvi avtomobil in ga patentiral januarja leta 1886. Ime Mercedes-Benz se je pojavilo šele leta 1901, svoj prvi avtomobil pa je poimenoval patent motorwagen. Imel je le tri kolesa in enovaljni 0,9-litrski motor z manj kot enim konjem. Leta 1893 je predstavil svoj prvi avtomobil s štirimi kolesi in ga poimenoval viktoria. Mercedes-Benz je danes del skupine Daimler, v letu 2017 so izdelali 2,5 milijona avtomobilov.

Peugeot

Francoski Peugeot je svojo pot sicer začel leta 1842, ko so izdelovali mlinčke za sol in poper. Šele 40 let pozneje so začeli izdelovati kolesa in leta 1891 svoj prvi avtomobil. Njihov prvi model je imel štiri kolesa, zadaj nameščen motor, ki je poganjal zadnji kolesni par prek verige. V prvem letu so izdelali vsega pet avtomobilov, toda že naslednje leto to številko dvignili na 29. Do leta 1900 je Peugeot na letni ravni izdelal 500 avtomobilov. Danes je Peugeot del skupine PSA.

Ford quadricycle in model A

Henry Ford je izdelal svoj prvi eksperimentalni avtomobil leta 1896 in ga poimenoval quadricycle. Izdelal je le en primerek, a leta 1899 ustanovil novo podjetje Detroit Automobile Company, ki ga je leta 1901 preimenoval v Henry Ford Company. V enem letu je Ford izgubil vse finančne podpornike in se je odločil ustanoviti novo podjetje - Ford Motor Company.

Prvi avtomobil novoustanovljenega podjetja Ford Motor Company je postal leta 1903 model A. Ob koncu proizvodnje oktobra leta 1904 so izdelali impresivnih 670 avtomobilov.

Foto: Renault Renault type A

Louis, Marcel in Fernand Renault so leta 1899 ustvarili Société Renault Freres in že leto prej izdelali prototip 1CV. Iz njega je nastal model type A, ki je imel najvišjo hitrost 30 kilometrov na uro. Vsako leto so ga nekoliko prenovili, a zaključili proizvodnjo leta 1903. Na začetku proizvodnje je imel motor z enim ''konjem'', ob koncu proizvodnje pa je imel vgrajen motor s petimi ''konji''. Danes je Renault del alianse Renault-Nissan-Mitsubishi, ki velja za enega največjih proizvajalcev avtomobilov.

Foto: Fiat

Podjetje Fabbrica Italiana di Automobili Torino je bilo ustanovljeno leta 1899. Svojo prvo tovarno so odprli že leta 1900 in v tistem letu izdelali 24 avtomobilov. Njihov prvi model je bil poimenovan 4HP. Sprva ga je poganjal majhen dvovaljni bokserski 679-kubični motorček. Fiat je začel izdelovati avtomobile s 35 zaposlenimi, do leta 1908 pa je bilo na plačilni listi že 2.700 ljudi, ki so lahko vsako leto izdelali pet tisoč avtomobilov. Danes je Fiat član skupine Fiat Chrysler Automobiles.

Foto: Opel Opel

Adam Opel je leta 1862 ustanovil podjetje, kjer so izdelovali šivalne stroje. Leta 1886 so se preusmerili v izdelavo koles. Umrl je leta 1895, vendar so njegova žena in pet sinov nadaljevali posel. Leta 1899 so predstavili svoj prvi avtomobil, ki ga je poganjal 1.545-kubični enovaljni motor s 3,5 ''konja''. Njihov avtomobil se kljub dvema izvedenkama (dva ali štirje sedeži) ni prodajal najbolje. Našli so le 11 kupcev in leta 1900 le 24. Opel je postal del skupine General Motors leta 1931. V letu 2017 ga je od njih odkupila skupina PSA.

Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce

Inženir Henry Royce je svoj prvi avtomobil izdelal leta 1904, le mesec dni, preden je povsem naključno spoznal bogatega aristokrata Charles Rollsa. Slednji ga je videl in je Royceu dejal, da bo vzel vsak avtomobil, ki ga bo izdelal, če bo zraven nosil še njegovo ime. Decembra leta 1904 je bil prvi rolls-royce pripravljen na prodajo, čeprav so podjetje Rolls-Royce Ltd ustanovili šele leta 1906. V avtomobil so namestili dvovaljni 1.809-kubični motor, a so do konca leta 1906 v svoj model že vgradili osemvaljni motor. Skozi desetletja so nad britanskim proizvajalcem bdeli različni lastniki, vse do leta 1998, ko jih je kupil BMW.

Foto: Škoda

Škoda voiturette A

Škoda je nastala iz podjetja Laurin & Klement, kjer so začeli leta 1895 izdelovati kolesa, leta 1899 motorje, svoj prvi avtomobil pa so izdelali leta 1905. Ta se je imenoval voiturette A, ki ga je poganjal 1.005-kubični motor s sedmimi ''konji''. Izdelali so jih vsega 55, preden je leta 1906 na ceste zapeljal voiturette B. Škoda je od leta 1995 del skupine Volkswagen, ime Laurin & Klement pa uporabljajo za najvišji paket opreme.

Foto: Wikimedia Commons Lancia tipo 51

Vincenzo Lancia je odprl svoje podjetje leta 1906 z namenom izdelave športnih in dirkalnih avtomobilov. Njegov prvi avtomobil je bil februarja 1907 pripravljen na prve teste, toda še preden ga je kdo lahko vozil, je zgorel v požaru, ki je uničil še vse načrte in orodje. Čez sedem mesecev je Lancia izdelal nov avtomobil. Skupaj je naredil sto avtomobilov, vsak je imel vgrajen 2.544-kubični štirivaljni motor. Žalostno je videti, kako eden najbolj inovativnih in oblikovno zanimivih proizvajalcev propada. Trenutno imajo v proizvodnji le en model in bodo brez čudeža težko preživeli naslednje desetletje.

Foto: Wikimedia Commons

Audi type A

August Horch je svoje prvo avtomobilsko podjetje, ki je nosilo njegovo ime, ustanovil leta 1904. Ko se je sprl z vodstvom, je podjetje zapustil in leta 1910 ustanovil novo podjetje ter ga poimenoval Audi. Njegov prvi izdelek je bil audi type A z vgrajenim štirivaljnim 2.612-kubičnim motorjem. Preden je leta 1911 nastal type B, so izdelali samo 140 modelov type A. Audi je danes del skupine Volkswagen.

Foto: Alfa Romeo

Alfa romeo 24 HP

Leta 1910 je nastala Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Leta 1915 je podjetje prevzel Nicola Romeo in ugotovil, da nujno potrebujejo preprostejše ime, tako je leta 1918 nastala Alfa Romeo. Čeprav je bil prvi avtomobil pod novim imenom torpedo 20-30, je bil prvi avtomobil podjetja model 24 HP s 4,1-litrskim motorjem, ki so ga izdelovali do leta 1914. Alfo Romeo je leta 1986 kupil Fiat, danes pa je del skupine FCA.

Foto: Aston Martin Aston Martin coal scuttle

Coal scuttle, prvi model Astona Martina, je bil izdelan leta 1915. Med vojno so izdelali še tri prototipe, vendar noben izmed njih ni preživel do konca vojne. Do leta 1921 je bil Aston Martin pripravljen, da začne prodajati avtomobile. Njihov prvi model je imel vgrajen 1.496-kubični štirivaljni motor, vendar so jih izdelali vsega 69 in bankrotirali. Na fotografiji je najstarejši preživeli aston martin s številko šasije tri. Potem ko je Aston Martin večkrat bankrotiral in zamenjal kar nekaj lastnikov, je lanskega oktobra odšel na borzo in začel pisati samostojno zgodbo.

Foto: Mitsubishi Mitsubishi model A

Mitsubishi je bil ustanovljen leta 1870 kot ladijsko podjetje in je svoj prvi avtomobil izdelal šele leta 1917. Na ceste je zapeljalo le 22 modelov A, ki jih je poganjal 2.765-kubični štirivaljni motor. V njem je bilo prostora za sedem potnikov in je slonel na Fiatovem modelu tipo 3. Motor je imel 35 ''konjev'', pogon je bil speljan prek zadnjih koles in je lahko dosegel skoraj sto kilometrov na uro. Mitsubishi Motors je danes del alianse Renault-Nissan.

Foto: Citroën Citroën type A

Med prvo svetovno vojno so iz tovarne Andréja Citroëna prihajala vojaška vozila, a je svoj prvi avtomobil izdelal šele leta 1919, čeprav se je za to odločil že leta 1916. Štiri mesece po koncu vojne je Citroën pokazal svoj prvi avtomobil, type A. Vgrajen je imel 1.327-kubični štirivaljni motor, ki je dosegel 65 kilometrov na uro. Do konca proizvodnje leta 1921 je izdelal več kot 24 tisoč avtomobilov. Leta 1934 je podjetje bankrotiralo in jih je kupil Michelin. Leta 1976 je podjetje kupil Peugeot in ga priključil skupini PSA.

Foto: Jaguar Jaguar - swallow sidecars

Jaguar svoje poti ni začel kot Jaguar, temveč je bil leta 1922 poznan kot Swallow Sidecars oziroma SS. Izdelovali so karoserije za manjše avtomobile, kot so bili austin, singer in wolseley. Prodaja avtomobilov po drugi svetovni vojni z imenom SS ni bila uspešna taktika, zato so ime spremenili v Jaguar. Leta 1935 so to ime sprva uporabili za poimenovanje svojega modela.

Foto: Wikimedia Commons BMW dixie3/15

BMW je svojo pot leta 1916 začel kot proizvajalec motorjev za letala. Leta 1923 so izdelali svoj prvi motor in leta 1927 svoj prvi avtomobil - dixie 3/15. Izdelan je bil na osnovi austina seven in se je od njega razlikoval le po malenkostih. Danes je BMW uspešen proizvajalec prestižnih avtomobilov in si je, ironično, med letoma 1994 in 2000 lastil podjetje Rover (ki je nastalo iz Austina).

Foto: Volvo

Volvo OV4

Volvo sta ustanovila Assar Gabrielsson in Gustav Larson ter prvi avtomobil izdelala leta 1927. OV4 je bil roadster, ki ga je poganjal 1.940-kubični štirivaljni motor z 28 ''konji''. Volvo je bil eden prvih proizvajalcev, ki je poudarjal varnost svojih avtomobilov in to tudi komercialno tržil. Zaradi njih je svet bogatejši za tritočkovno vpetje varnostnega pasu in številne druge varnostne pripomočke. Volvo je leta 1999 kupil Ford, a so ga Američani leta 2010 prodali podjetju Geely.

Foto: Nissan Nissan

Nissan je svojo pot začel kot Kaishinsha Motorcar Work leta 1911, se vmes preimenoval v DAT Motorcar Co in naposled leta 1934 le postal Nissan. Kljub temu so številne modele prodajali pod oznako Datsun, dokler niso leta 1986 Nissan priznali kot globalno znamko. Vse od svojih začetkov so izdelovali avtomobile v omejenih količinah, šele od leta 1931 se je z datsuni to spremenilo. Type 10 je bil klon avtomobila austin seven. Vgrajen je imel 495-kubični štirivaljni motor, ki je bil pozneje povečan na 747 kubičnih centimetrov. Danes je Nissan del alianse Renault-Nissan-Mitsubishi.

Foto: Toyota Toyota AA

Toyotin prvi avtomobil je nosil ime AA in je bil predstavljen leta 1936. Vgrajen je imel 3,4-litrski šestvaljni motor. Prvi avtomobil japonske izdelave, ki je bil namenjen domačemu trgu, je bil predstavljen na avtosalonu v Tokiu skupaj s kabrioletom AB. Skupaj so izdelali 1.404 avtomobilov. Danes je Toyota eden največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu.

Foto: Volkswagen Volkswagen beetle

Čeprav so prve modele KDF za Hitlerja izdelali leta 1936, je prvi produkcijski avtomobil na ceste zapeljal šele leta 1945. Potem ko so Britanci osvobodili Volkswagnovo tovarno v Wolfsburgu, so model type 1 ponudili različnim britanskim podjetjem. Prav vsa so ga zavrnila, češ da ta avtomobil ne more biti komercialno uspešen. Neuradno se je imenoval volkswagen beetle oziroma po naše hrošč. Njegova strma pot vzpona se je končala leta 2003, po prodanih 21 milijonih avtomobilov. Volkswagen je danes eden največjih proizvajalcev vozil na svetu.

Foto: Ferrari Ferrari

Ko je Enzo Ferrari prekinil vezi z Alfo Romeo, kjer je bil vodja dirkalnega programa, ni smel naslednjih sedem let izdelati nobenega avtomobila s svojim imenom. Zato so bili prvi avtomobili leta 1940 izdelani pod imenom auto avio. Po le dveh izdelanih avtomobilih se je podjetje odločilo, da bodo raje izdelovali strojno orodje in ležaje za vojsko. Prvi ferrari se je tako pojavil šele leta 1947. Tipo 125 je imel vgrajen 1.498-kubični 12-valjni motor s 118 ''konji''. Leto pozneje se je Ferrari udeležil prve velike nagrade in pri tem uporabil nekoliko navit motor. Ferrari je danes vodilni proizvajalec superšportnih avtomobilov, ki tekmuje v formuli 1. Leta 1988 ga je kupil Fiat, a se je leta 2015 z vstopom na newyorško borzo podal na samostojno pot.

Foto: Porsche

Porsche 356

Ferdinand Porsche je ustanovil oblikovalsko in inženirsko svetovalno podjetje leta 1931, vendar je svoj prvi avtomobil izdelal šele leta 1948. Pred začetkom druge svetovne vojne je ustvaril še volkswagna beetla, a njegov prvi avtomobil z njegovim imenom je bil 356. Slonel je na beetlu, ki ga je poganjal 1.131-kubični zračno hlajeni motor. Porsche je danes član skupine Volkswagen in velja za enega najbolj zaželenih proizvajalcev športnih avtomobilov.

Foto: Seat

Seat 1400

Wilfred Ricart je leta 1950 v Barceloni ustanovil Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo, toda prvi avtomobil so izdelali šele leta 1953. Za lažji začetek je Ricart sodeloval s Fiatom in licenciral nekaj njihovih modelov pod svojo znamko. Prvi je bil 1400, ki je bil ključni avtomobil za Seatov uspeh. Sprva je bil na voljo le kot limuzina, vendar so bili pozneje na voljo še karavan, gospodarske različice in drugi karoserijsko posebni avtomobili. Znamko Seat je leta 1990 kupil Volkswagen.

Foto: Suzuki Suzuki

Suzuki je svojo pot začel kot proizvajalec motorjev, vendar je leta 1955 začel izdelovati tudi avtomobile in majhne tovornjake pod znamko Suzulight. Prvi njihov avtomobil je bil dvovratni SF (okrajšava za suzuki four-wheel). Na voljo je bil tudi kot poltovornjak z vgrajenim 360-kubičnim dvovaljnim motorjem. A se je zaradi majhnega povpraševanja Suzuki bistveno bolj uveljavil v svetu gospodarskih vozil. Suzuki je še danes uspešen samostojen proizvajalcev avtomobilov.

Foto: Wikimedia Commons

Subaru 360

Če pozabimo na prisilno polnjenje pošasti s štirikolesnim pogonom, ki so kraljevale svetovnemu prvenstvu v reliju, je Subarujev prvi avtomobil na ceste zapeljal leta 1958. Zadaj je imel nameščen 356-kubični dvovaljni motor s tristopenjskim menjalnikom. Kljub le dvojim vratom je bil na voljo kot limuzina, karavan in kabriolet. Model 360 je bil zelo priljubljen v ZDA, vse dokler niso novinarji razkrili, da je bistveno manj varen v čelnem trku v primerjavi z ameriškimi avtomobili.

Foto: Wikimedia Commons Mazda R360

Mazda je svojo pot začela leta 1920 kot Toyo Kogyo. Takrat so izdelovali strojna orodja. Štiri desetletja pozneje so izdelali svoj prvi avtomobil po imenu R360. Bil je neposreden konkurent subaruju in suzukiju. Tudi R360 je bil dvovratni kupe s prostorom za štiri potnike.

Foto: Honda

Honda S500

Soichiro Honda je svojo kariero začel leta 1937 kot mehanik in se je šele pozneje začel ukvarjati z rezervnimi deli, motoriziranimi kolesi, motorji in motocikli. Leta 1959 je bil Honda največji proizvajalec motociklov na svetu, leta 1963 pa so izdelali svoj prvi poltovornjak. Prvi avtomobil je sledil le dva meseca po T360. Športni kabriolet je poganjal štirivaljni motor, izdelali pa so 1.363 avtomobilov.

Foto: Wikimedia Commons Kia birsa

Kia je bila ustanovljena leta 1944 kot Kyungsung Precision Industry. Leta 1957 so začeli izdelovati Hondine motocikle, licencirane Mazdine tovornjake leta 1962 in šele leta 1974 so izdelali svoj prvi avtomobil. Tudi birsa je bil Mazdin avtomobil, ki ga je Kia izdelala pod licenco. Kia je danes del skupine Hyundai.

Foto: Hyundai

Hyundai pony

Hyundai je bil leta 1947 ustanovljen kot gradbeno podjetje. V naslednjih 20 letih so začeli izdelovati različne Fordove licencirane avtomobile in tovornjake. S pomočjo Britanca Georgea Turnbulla so leta 1975 izdelali svoj prvi avtomobil. Pony je bil imel pogon speljan na zadnji kolesni par, poganjal pa ga je Mitsubishijev pogonski sklop. Za obliko je poskrbel sloviti Giorgetto Giugiaro. Hyundai je bil leta 2017 skupaj s Kio četrti največji proizvajalec vozil na svetu.