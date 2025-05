Nore številke iz ozadja: sodi bencina, ogromno gum in 69 obrokov na dan

Avtomobilski reli je veliko več kot le tisto, kar se dogaja na zaprtih odsekih ceste (hitrostne preizkušnje) in kjer potekajo vožnje, ki odločajo o najhitrejših posadkah v skupni razvrstitvi in posameznih razredih. Najprej je za organizacijo tekmovanj potrebna prava mala četa ljudi pri organizatorju, da ta pripravi vse potrebno in nato na dan dirke tudi izpelje tekmovanje. Tudi vsako moštvo pa mora poskrbeti za vse logistične zahteve in to še posebej velja za ekipe, ki na dirko pripeljejo več dirkalnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Letošnje državno prvenstvo v reliju se je začelo z relijem Vipavska dolina, ki smo ga izkoristili za vpogled v ozadje delovanja največjih slovenskih moštev. Ekipa Servis Podlesnik Rally Sport, pri kateri diralnike letos najemata tako slovenski kot avstrijski reli prvak, je v Ajdovščino pripeljala štiri dirkalnike.

To so bili trije novi hyundai i20 rally2, ob tem pa še ford fiesta rally3. Velik tovornjak, trije šotori in veliko število fantov, ki so ves čas tekali naokrog in skrbeli za podporo posadkam Rok Turk - Blanka Kacin, Jan Medved - Izidor Šavelj, Ivah Hrženjak - Rok Gomizelj (vsi hyundai i20 rally2) in Boris Požeg - Jernej Korpar (ford fiesta rally3), je pričalo o logistični zahtevnosti izpeljave takega programa.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vsaka posadka ima natančno določene čase izhoda iz servisnega prostora, kjer so med dirko navadno natanko 30 minut. Vse podrobnosti na dirkalnih avtomobilih morajo biti urejene še preden se posadka odpelje na hitrostne preizkušnje.

Poskrbeti morajo za mehanski pregled avtomobila, zamenjati pnevmatike, preveriti tlak, poskrbeti za pijačo voznika in sovoznika, očistiti stekla, doliti razne tekočine, tekmovalci medtem izkoristijo še nekaj prostih minut za okrepčilo s hrano in pijačo in podobno. Seznam potrebnih del s tem nikakor še ni končan, kar je pričal pravi “check-list” seznam nujnih opravil na enem izmed dirkalnikov.

Servisni prostor postavljajo tri ure

“Vsaka od štirih posadk je imela na voljo dva kompleta trdih, srednjih in mehkih pnevmatik, ob tem pa še en komplet dežnih. To pomeni štirikrat po sedem kompletov pnevmatik. Vsak avtomobil ima tudi štiri komplete platišč,” je razložil vodja moštva Blaž Podlesnik, ki je letos postal tudi uradni partner Hyundai Motorsporta. Na reli kot je Vipavska dolina mora pripeljati 12 mehanikov, dva inženirja, vodjo ekipe in cateringa in seveda veliko potrebne opreme.

“Imamo šest šotorov, naš servisni prostor pa postavljamo od dve do tri ure. Vsak mehanik ima svoj kovček z orodjem. Samo tako imenovanih moment ključev imamo okrog 25,” je nadaljeval Podlesnik, tudi sam v preteklosti dirkač v kartingu in tudi reliju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

“Dejansko imamo s seboj v tovornjaku celo delavnico. Vsak mehanik ima svoj kovček orodja, tu so rezervni deli za avtomobile kot so odbijači, mostovi za podvozja, roke, turbinski polnilniki, hladilniki vode, intercoolerji in podobno,” je v Ajdovščini razlagal tudi Tomaž Kavčič, ki z ekipo OPV Racing Cars skrbi za podporo predlanskemu državnemu prvaku Marku Grossiju (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot). Tudi Kavčič je na prvi reli peljal štiri dirkalnike, le da so bili trije iz dvokolesno gnanega razreda Rally4.

“Skupaj to pomeni deset mehanikov, en kuhar, jaz skrbim tudi za telemetrijo in nastavitve. Za vsak dirkalnik imamo pripravljenih vsaj osem do deset pnevmatik in 12 platišč,” dodaja Kavčič, ki je kot uradni zastopnik Pirellijevih reli pnevmatik na prizorišče pripeljal 250 pnevmatik in tudi mobilno opremo za premontažo.

Foto: Gregor Pavšič

Dirkalni avtomobili višjega razreda uporabljajo posebno dirkalno gorivo, ki ga je treba uvoziti iz tujine. Poraba goriva pri dirkalnikih je visoka, kar še posebej velja za tekmovalni ritem na hitrostnih preizkušnjah.

“Dirkalnik Rally2 porabi okrog 0,6 litra bencina na kilometer, na vmesni etapi pa okrog 0,2 litra. To so okvirne vrednosti, saj prihaja do odstopanj. Način vožnje lahko precej zniža ali poviša porabo. Lahko rečem, da ima državni prvak Turk zelo čisto vožnjo in zato tudi dokaj nizko porabo,” je povedal Gašper Iljaž, nekoč kartist in sovoznik v reliju, danes pa del Podlesnikove številčne ekipe. Za štiri dirkalnike so porabili okrog 450 litrov goriva.

Člani moštva ne jedo v restavracijah ali hotelih …

Velik zalogaj je tudi zagotovitev prehrane tako za člane moštva kot tekmovalne posadke. Te imajo navadno skopo odmerjen čas za prehranjevanje, zato zamud ne sme biti. Potrebe pa so velike.

“Da, pripravili smo po 69 obrokov na dan. To pomeni zajtrk, kosilo in večerja za vse člane ekipe. Hrano imamo torej svojo. Vmes so na voljo še sadje in razni prigrizki. Porabili smo dva 19-litrska bidona vode, ob tem pa še okrog 60 pollitrskih plastenk z vodo,” pojasnjuje Podlesnik.

Pol ekipe na domačem, pol na evropskem reliju

Urnik tekmovanj je natrpan. Ekipi Servis Podlesnik Rally Sport in OPV Racing Cars čaka že prihodnji konec tedna drugi reli državnega prvenstva v Velenju, Podlesnikove nato naslednji konec tedna tudi reli avstrijskega državnega prvenstva. Izpeljava celotne sezone je zaradi prekrivanja terminov tekmovanj velik izziv tudi za idrijsko ekipo IK Sport. Ustanovila sta jo brata Miran in Igor Kacin. Lani sta v evropskem prvenstvu nudila izposojo dirkalnika in tehnično podporo mladinskemu evropskemu prvaku Milleju Johanssonu iz Švedske, ki je s Slovencema sodeloval že nekaj zadnjih sezon.

V času relija Vipavska dolina je bila polovica moštva v Ajdovščini, ostali pa na reliju za evropsko prvenstvo na Madžarskem. Tam so skrbeli za dva tekmovalna avtomobila.

Pri dirkah v tujini je pomembna postavka razpoložljiv čas

“Vsaka dirka v tujini zahteva veliko časa od članov moštva. Zato ni lahko najti mehanikov, saj tak reli vzame vsaj en teden časa. Voznik tovornjaka, ki nam je lani peljal opremo na reli na Kanarske otoke, je bil na poti dva tedna,” je bil nazoren Igor Kacin. Njihov najpomembnejši slovenski projekt je sodelovanje z Martinom Čendakom (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), Skandinavci pa bodo po Johanssonu - ta letos vozi tudi že v mladinskem svetovnem in italijanskem makadamskem prvenstvu - Kacinoma predvidoma na učenje poslali še katerega od svojih številnih dirkaških talentov.