Nenavadni varnostni avti F1: bi bil Senna morda še živ?

Ta konec tedna se začenja nova sezona v Formuli 1, prejšnji pa bi Ayrton Senna praznoval svoj 61. rojstni dan. Še nekaj tednov prej je postalo uradno, da najžlahtnejša dirkalna serija dobiva nov varnostni avto, ki ga bodo tokrat priskrbeli pri Aston Martinu. Do zdaj je imelo vlogo varnostnega avtomobila že več različnih avtomobilov in med njimi niso bili le pravi "športniki".

V zadnjih dveh desetletjih je največji pečat pustil Mercedes-Benz, ki je na vsako dirko pripeljal športni avtomobil AMG. Ko so pričele vihrati rumene zastave, je pred dirkalnike F1 zapeljala vrsta njihovih modelov, vse od limuzine C36 do vrhunskega modela SLS.

Kot na divjem zahodu

Ko je Mercedes-Benz leta 1996 vstopil v svet Formule 1, je postavil stvari na svoje mesto in poskrbel za bistveno bolje organizirano izbiro varnostnega avtomobila. Zdelo se je, da je bilo do takrat vse prepuščeno naključju; organizatorji so enostavno uporabili tisti avtomobil, ki je bil takrat "pri roki".

Prvič se je varnostni avto v Formuli 1 pojavil leta 1973 na deževni veliki nagradi Kanade. Že takoj je šlo vse narobe, saj je voznik Eppie Wietzes svojega porscheja 914 postavil pred narobnega voznika na dirki, zato so drugi vozniki lahko nadoknadili izgubljeni čas. Verjetno najbolj "kul" varnostni avto v zgodovini je nedvomno lamborghini countach, ki je leta 1981 služil na veliki nagradi Monaka.

Verjetno najbolj kul varnostni avto - lamborghini countach.

Prepočasna vectra in njene preslabe zavore

Zdi se, da so bila devetdeseta leta polna slabih odločitev. Leta 1993 je na veliki nagradi Brazilije kot varnostni avto delovala fiat tempra. Na veliki nagradi San Marina leta 1994 je bil varnostni avto Oplova vectra, ki jo nekateri celo krivijo za smrt legendarnega Ayrtona Senne. Seveda, gre le za eno izmed številnih teorij, ki krožijo okoli smrti največjega.

Pred usodno nesrečo je namreč zaradi manjše nesreče na varnostno stezo zapeljala ravno vectra. Voznik je moral dolgo časa voziti izredno počasi, ker so se na avtu pregrele zavore in bi pri višjih hitrostih ter močnejšemu zaviranju odpovedale. Kar nekaj krogov je šlo zelo počasi, zato so se pnevmatike na dirkalnikih ohladile in posledično izgubile oprijem. To je sicer ostal le eden izmed mogočih razlogov za tragično nesrečo Senne.

Del šova je bil tudi Renaultov clio williams.

Pred prihodom Mercedesa je bilo še nekaj posebnežev

Na veliki nagradi Argentine leta 1995 je svet pasel oči na porscheju GT2, ko je zapeljal pred dirkače. Ropotanje 3,6-litrskega bokser šestvaljnika, široke pnevmatike in že sam videz avtomobila sta navdušila vse in porschejeva zver je zlahka držala tempo z dirkalniki F1.

V zadnji sezoni pred prihodom Mercedesa je bilo možno opaziti tudi renault clia williams, prav tako na veliki nagradi Argentine. V Veliki Britaniji leta 1993 smo videli še enega športnika, forda escorta cosworth. Oba sicer nista zmogla držati tempa dirkalnikov, a sta z zlatimi črkami zapisana v zgodovino cenovno dosegljivih športnikov.