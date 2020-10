NASA razkriva: to je vesoljsko stranišče za 23 milijonov

Po več desetletjih so astronavti in astronavtke dobili moderno stranišče.

Po več desetletjih so astronavti in astronavtke dobili moderno stranišče. Foto: Nasa

Kljub precejšnjemu napredku pri razvoju novega stranišča pa pri Nasi niso našli izvirnega imena za to novo pridobitev. Univerzalni sistem ravnanja z odpadki (Universal waste managment system, UWMS) bodo prvič testno namestili na mednarodno vesoljsko postajo, potem pa bo svoje mesto našel v vesoljskem plovilu Orion, ki bo opravilo desetdnevni testni polet mimo Lune. To bo test tako za plovilo kot tudi za samo stranišče. Ob uspešno opravljenem testu pa oba čaka svetla prihodnost izven naše atmosfere.

Zakaj test sprva na mednarodni vesoljski postaji?

Preprosto, mednarodna vesoljska postaja je odličen prostor za prvi test novega naprednega stranišča. Če bi zaradi kakršnegakoli razloga to odpovedalo, astronavtom in astronavtkam še vedno ostane možnost uporabe starega stranišča.

Vesoljska stranišča uporabljajo ventilatorski vakuumski sistem, ki med uporabo sesa iztrebke in jih potem shrani oziroma pošlje v recikliranje. Ta stranišča vsaj na prvi pogled ne delujejo kot prijeten kotiček za sedenje, toda kot pravijo pri Nasi, je nekoliko bolj pokončna oblika sedeža idealna za sedenje in hkrati primerna, da zajame vse iztrebke.

Več desetletij so imela vesoljska stranišča dve odprtini, eno za malo in drugo za veliko potrebo. Zdaj so pri Nasi poslušali uporabnike in jim olajšali celoten proces.

Večino sestavnih delov so natisnili s pomočjo 3D-tiskalnika. Foto: NASA

Odprtino za uriniranje so zasnovali po ženski anatomiji

Kot je pojasnila Melissa McKinley, vodja projekta za UWMS, so odprtino za uriniranje povsem spremenili in jo prilagodili anatomiji ženskega telesa. Oblika, dolžina in položaj lijaka za uriniranje so nastali po mnenjih in željah astronavtk. Hkrati so izboljšali tudi položaj sedeža.

Pri Nasi so mislili na vse. Ob stranišče so namestili še nova držala za noge in nove ročice z namenom, da se astronavt oziroma astronavtka med opravljanjem potrebe lahko prime in da ne "odlebdi" stran. Prvič je vgrajena tudi funkcija takojšnjega zagona ventilatorja ob dvigu pokrova, izboljšali so odpornost na korozijo in preučili vse poti, da ne bi prihajalo do mašenja obeh lijakov ali cevi.

Večino sestavnih delov so natisnili s pomočjo 3D-tiskalnika, vse skupaj pa je izdelano iz posebne snovi, da je ne poškoduje namenska tekočina za raztopitev urina. Ventilator je največji "naprintani" del stranišča.

Številka 1 je pokrov, številka 2 je sedež, številka 3 je rezervoar za obdelavo urina, številka 4 je cev za urin, številka 5 je priklop za lijak za uriniranje, številka 6 je sistem za prenos urina. Foto: NASA

Urin se reciklira v vodo

Novo stranišče je 65 odstotkov manjše in 40 odstotkov lažje kot trenutno stranišče na mednarodni vesoljski postaji. Rezultat najnovejših raziskovanj in tehnologij je tudi to, kako se lahko UWMS prilagodi različnim situacijam. Na mednarodni vesoljski postaji se urin s pomočjo posebnega sistema reciklira v vodo, ki jo uporabljajo.

''Na postaji recikliramo približno 90 odstotkov vseh tekočin z vsebnostjo vode, med njimi sta tudi urin in pot. Kar se tiče urina na mednarodni vesoljski postaji, kar je danes kava, je tudi jutrišnja kava,'' je ob razkritju novega stranišča zaupala Jessica Meir, Nasina astronavtka.

Univerzalni sistem ravnanja z odpadki so pred nekaj dnevi iz Nasine baze v Virginii že poslali na mednarodno vesoljsko postajo s pomočjo Northrop Grumman vesoljskega tovornega plovila.