Koliko jih bo sploh obstalo? Kmalu bomo spet spoznali nova imena.

Največji kitajski proizvajalec BYD je star komaj 20 let, tudi Tesla pa avtomobile izdeluje šele 15 let. Danes se nova avtomobilska imena pojavljajo kot gobe po dežju, uveljavljene tradicionalne avtomobilske znamke pa so stare že skoraj 60 let. Koliko novih avtomobilskih imen bo sploh obstalo in preživelo na trgu?

Zdajšnji čas, ko na avtomobilski zemljevid poskuša vstopiti vse več novih znamk, je podoben obdobju v prvih dvajsetih letih 20. stoletja. Tudi takrat je letno predvsem v ZDA, Veliki Britaniji in tudi Franciji nastalo veliko novih avtomobilskih proizvajalcev, na katere pa smo večinoma danes že pozabili. Takrat je delovalo tudi že več proizvajalcev električnih avtomobilov, o katerih je nato ideja kmalu ugasnila za skoraj naslednjih sto let.

Prihodnji teden se bo na avtomobilski razstavi v Ženevi predstavljalo tudi veliko zelo mladih znamk. Še posebej tiste iz Kitajske so mlade in se šele borijo za preživetje na krutem avtomobilskem parketu.

Foto: BYD

Med današnjimi največjimi znamkami, ki so iz zagonskih podjetij že prestopile med velikoserijske proizvajalce, je najnovejša Tesla. Prve avtomobile so izdelali leta 2008, pravi preboj pa se je leta 2012 začel z modelom S.

BYD, ki je danes največji proizvajalec avtomobilov na Kitajskem, je začel avtomobile izdelovati leta 2003. Tesla in BYD sta danes globalno najuspešnejša proizvajalca novih električnih avtomobilov.

Le deset let je star tudi Xpeng, ki je lani postal tehnični strateški partner Volkswagna za kitajski avtomobilski trg.

Foto: Gašper Pirman

Večino novih avtomobilskih imen smo spoznali do konca šestdesetih let 21. stoletja

Spodaj je pregled nekaterih najpomembnejših avtomobilskih znamk v zadnjih sto letih. Nekatere so kot podjetja že obstajala prej, a so avtomobile začela izdelovati šele pozneje oziroma so pred tem proizvodnjo opravljala pod drugim imenom. Med mlajšimi znamkami je Smart, enako tudi indijski Tata Motors in Toyotina premijska znamka Lexus. Enako velja tudi za DS, Citroenovo znamko, ki je sicer kot podznamka že obstajala prej.

Večino danes največjih proizvajalcev so ustanovili do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa se je na avtomobilski svetovni zemljevid zapisalo in na njem obstalo le še malo imen. S konca šestdesetih letih izstopata še Hyundai in Dacia, a romunska znamka je zaživela šele pozneje po prevzemu s strani Renaulta.

Od 30 do sto let stare avtomobilske znamke: