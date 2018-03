"Ko sva z Valterjem Birso 'pičila' po avtocesti, so naju debelo gledali"

Marija Hrovat in njen stari rolls-royce wraith

Marija Hrovat in rolls-royce wraith na razstavi starodobnikov v Ljubljani Foto: osebni arhiv

Nadaljujemo zgodbo o starem rolls-royceu wraithu v podaljšani karoserijski izvedbi, ki smo ga pred dnevi srečali pred večjim trgovskim središčem.

Zanimivo poreklo avtomobila, ki se dotika tudi Mohammeda Al-Fayeda

Lastnika rolls-roycea sta Marija Hrovat in njen mož Sašo Horvat. Ko sta se spoznala, je že imel starega daimlerja barkerja. Nato sta si skupaj zaželela zbirko obogatiti še s kakšnim starodobnikom. Imela sta astona martina DB6, nato tudi bentleyja. Oba sta prodala in nato v Londonu poiskala prestižnega rolls-roycea.

Leta 2009 sta jih tam preizkusila sedem in nato izbrala wraitha, letnik 1939. Bil je eden od zadnjih izdelanih pred 2. svetovno vojno, ko se je pot modela wraith prekinila za več kot 80 let. Neuradno je bil med nekdanjimi lastniki v osemdesetih letih tudi Mohammed Al Fayed, lastnik Harrodsa.

Wraith je dolg 5,3 metra, poganja pa ga 4,2-litrski šestvaljni motor. V dveh letih proizvodnje so izdelali le 491 enakih avtov z aluminijasto karoserijo. Foto: osebni arhiv

Zanimiv vozniški prostor prestižnega avtomobila iz časa pred drugo svetovno vojno Foto: osebni arhiv

"Moj prvi avtomobil je bila katrca. Star študentski avto. Takrat sem že pridobila posluh za pravo delovanje tehnike. Z našimi starimi avti se danes vozim največ in hitro slišim, ali je treba kaj urediti," razlaga Horvatova. Foto: osebni arhiv Hitrostni rekord na poroki Valterja Birse

"Avto je res nekaj posebnega. Kupila sva ga bolj ljubiteljsko in šele pozneje sem sama predlagala, da naj poskusiva z oddajanjem. To ni bil prvotni namen. Bila bi škoda, če bi bil tak avtomobil zgolj parkiran v garaži," nam je zaupala Hrovatova iz bližine Grosupljega, ki v primeru najema sama vozi avtomobil. Takrat smukne v primerno uniformo in si na glavo namesti klobuk. Nekoč je vozila celo s cilindrom.

"Zelo prijetno ga je voziti. Po zimskem premoru je treba nekaj privajanja. Tehnološko je povsem drugačen kot današnji avtomobili. Podvozje je lahko nastavljati na bolj trdo oziroma mehko. Je odlično vzdrževan, povsem vozen in tudi nekoliko višje hitrosti mu niso tuje. Ko se je nogometašu Valterju Birsi mudilo na poroko, sem dala na avtocesti 'gas do konca' in smo 'pičili' 135 kilometrov na uro. Kako so gledali drugi vozniki, ko jih je prehiteval stari rolls-royce," nam je navdušeno pripovedovala njegova voznica.

Podala sta se tudi na Sicilijo na znameniti Targa Florio

Ko sta ga z možem prevzela, sta dobila tudi precej navodil za uporabo takega avtomobila. Na volanskem obroču ima še kakšen gumb več kot današnji avtomobili, spodaj pri nogah pa dodatno stopalko za podmazovanje in posebno loputo za zračenje notranjosti.

S tem rolls-royceom sta se udeležila tudi znamenitega relija starodobnikov Targa Florio na Siciliji. Takrat sta se z njim peljala do Genove, od tam uporabila trajekt do Sicilije in v sklopu te klasike prevozila še tisoč kilometrov. Enaka je bila njuna pot nazaj. Povabili so ju tudi na tako imenovani Concorse d'Elegance v Beograd in Firenze, a pogosto ne z rolls-royceom, temveč njunim daimler-barkerjem. Na eno iz porok sta se z wraithom peljala vse do avstrijsko-nemške meje.

Lani je z rolls-royceom corniegeem v Beogradu na poroki vozila princa Filipa Karađorđevića. Foto: osebni arhiv