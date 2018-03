Na šoping kar z 79-letnim rolls-royceom

Ena ura vožnje z 79 let starim wraithom stane 200 evrov

Prestižni rolls-royce wraith z letnico 1939 je last Marije Horvat, ki se prek svojega podjetja ukvarja z oddajanjem luksuznih starodobnih vozil. Skupaj z možem Imata tri (še daimlerja barkerja iz leta 1951 in rolls-roycea cornicha iz leta 1986) in wraith je med njimi najstarejši.

Avtomobil je mogoče najeti le skupaj z voznikom. Najem za en dan vas bo stal 200 evrov, vsak prevoženi kilometer pa stane še dodatnih 90 centov.

Foto: Gregor Pavšič

Izdelovali so ga le dve leti

Wraith spada v sam vrh luksuznih starodobnikov, ki še posebej veliko prostora ponuja na zadnjih sedežih. Avtomobil je dolg 5,35 metra, poganja pa ga 4,2-litrski šestvaljni motor. Moč se na kolesa prenaša prek štiristopenjskega menjalnika. Motor je avtomobil lahko pognal do hitrosti 137 kilometrov na uro.

Rolls-Royce je v tovarni v Derbyju skupno izdelal le 491 takih avtomobilov z aluminijasto karoserijo. Izdelovali so ga med letoma 1938 in 1939, nato pa so ime wraith upokojili vse do leta 2013.