Kaj se skriva v takem prtljažniku? Nekatere stvari ne smejo manjkati.

V primerjavi z osebnim avtomobilom prtljažnik dirkalnika za reli marsičesa nima, v njem pa so drugi nepogrešljvi in dobro premišljeni pripomočki.

V prtljažniku dirkalnikov za reli boste zaman iskali obloge, polico, pa vtičnice, dvojno dno in podobne elemente, ki pri vsakdanjih osebnih avtomobilih skrbijo za kar največjo praktičnost. V dirkalniku je vse drugače - notranjost je špartanska, v njej ni nikakršnega oblazinjenja in izolacije več. Dirkalnik nima več zadnjih sedežev (pred 30 leti so imeli dirkalniki skupine N še zadnje sedeže, oblazinjenje …), tam se nahaja del nepogrešljive varnostne kletke.

Oskubljena notranjost v zadku avtomobilov

V novejših dirkalnikih je tam tudi posebej zaščiten rezervoar za gorivo in navadno eno rezervno kolo. Na svetovnem prvenstvu, kjer imajo nekateri reliji zelo omejene servisne postanke, posadka s sabo vozi tudi dve kolesi.

Poleg tiste nepogrešljive varnostne opreme, ki je nujna za vožnjo v odprtem cestnem prometu, imajo dirkalniki za reli še nekaj pomembnih delov orodja in različnih pripomočkov. Teh ne določajo pravila, temveč predvsem izkušnje posameznega tekmovalca oziroma moštva.

Na reliju v Vipavski dolini smo pokukali v prtljažnik enega izmed dirkalnikov. To je bila ford fiesta rally3 voznika Ivana Hrženjaka. “Nekaj pribora je standardnega, nekaj pa ga tudi prilagodimo glede na vrsto avtomobila,” je ob tem povedal mehanik Gašper Iljaž iz ekipe Servis Podlesnik Rally Sport. V zadku je bila tako dvigalka za avtomobil, baterijska pištola za vijačenje, “moment” ključ, torbica z orodjem, nepogrešljivi čudežni srebrni lepilni trak oziroma “duct tape” in še marsikaj. Vsi pripomočki so namenjeni za improvizirana popravila, ko se na trasi relija posadki kaj zalomi. Več v zgornjem videu.

Na svetovnem prvenstvu imajo na nekaterih relijih, kjer so servisi omejeni, dirkači s sabo tudi nekaj nadomestnih delov. Na reliju za SP na Hrvaškem je imel Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) s seboj sprednjo roko podvozja, ki je pri razredu Rally1 enaka za levo kot desno stran. Ko jo je poškodoval, je ustavil, jo sam potrpežljivo zamenjal in nadaljeval do cilja.