Kaj pa preostali? Zanimiv seznam največjih dodatnih prtljažnikov.

Poznamo jih iz superšportnikov ali največjih avtomobilskih klasik z motorjem zadaj, kot je porsche 911. Sprednje prtljažnike pa imajo lahko tudi novi električni avtomobili. Dodatni prostor močno poveča praktičnost vozila, a do zdaj mnogo proizvajalcem teh prednosti kljub novim platformam ni uspelo izkoristiti. Med serijskimi avtomobili v Evropi so z največjimi in zares zglednimi "frunki" vse tesle, električni ford in kitajski MG.

Številnim proizvajalcem sprednjega prtljažnika ni uspelo urediti. Foto: Gregor Pavšič Ker so elektromotorji manj kompleksni od motorjev na notranje zgorevanje in zato tudi temu primerno manjši, imajo električni avtomobili na namenskih platformah veliko boljši prostorski izkoristek. Inženirji lahko kolesa potisnejo na oba skrajna konca avtomobila, kar odpira možnost za daljšo medosno razdaljo oziroma prostor za baterijo.

Prav tako pa je mogoče bolje izkoristiti tudi sprednji del avtomobila, kjer zdaj ni več velikega bencinskega ali dizelskega motorja. Sprednji prtljažnik močno poveča uporabnost električnega avtomobila. Uporabiti ga je mogoče le za shranjevanje polnilnega kabla, ki je pogosto umazan ali moker ter ga zato ni prijetno tlačiti k preostali prtljagi. Nekateri avtomobili pa imajo celo tako velik sprednji prtljažnik, da je mogoče vanj spraviti ves potovalni kovček ali večji nahrbtnik.

Tesla model X ima med trenutno serijskimi električnimi avtomobili največji sprednji prtljažnik, kar pa je tudi posledica velikosti vozila. Foto: Gregor Pavšič

Kot kaže spodnja tabela, številni električni avtomobili te možnosti sploh nimajo. To je razumljivo pri tistih električnih vozilih, ki so jih le predelali na osnovi prejšnje bencinske oziroma dizelske različice, bolj moteče je to pri novih električnih avtomobilih z namenskih platform. Med prvimi šestimi avtomobili z največjim "frunkom" so vse štiri tesle, njihovo prevlado pa razbijata ford mustang mach-e in kitajski MG marvel. Medtem ko Fordovega avtomobila v Slovenijo še ni, smo kitajski avtomobil nedavno že podrobneje spoznali.

Take rešitve pa na primer nimajo električni volkswagni, škode, niti novi BMW, mercedesi, prav tako ne namenska električna terenca Toyote in Nissana.

Predvsem športni avtomobili z motorjem zadaj ali v sredini imajo prtljažnike spredaj že desetletja. Toj je primerek več kot 50 let starega porscheja 911. Foto: Gregor Pavšič

Tako zgledno so prtljažnik iz vidika prostornosti in tudi izdelave pripravili pri kitajskem MG. Foto: Gašper Pirman

Največji dodatni prtljažnik med serijskimi avtomobili ima trenutno Fordov poltovornjak F-150 lighting, ta meri kar 400 litrov. Podobne bodo predvidoma številke tudi pri Teslinem cybertrucku, ki pa za zdaj še ni v serijski proizvodnji. Rivianov poltovornjak ima 311-litrski sprednji prtljažnik. Med osebnimi avtomobili je na vrhu še vedno tesla model X.

Pregled: največji sprednji prtljažniki med električnimi avtomobili v Sloveniji

prostornina v litrih Tesla model X 187 MG marvel 150 Tesla model S 150 Tesla model Y 117 Ford mustang mach E 100 Tesla model 3 88 Audi e-tron GT 85 Porsche taycan 84 Audi e-tron quattro 60 Hyundai ioniq 5 57 Kia EV6 52 Polestar 2 35 volvo C40 recharge 31 Kia EV6 AWD 29 Hyundai ioniq5 AWD 24 BMW i3 ni podatka Aiways U5 ni podatka

Vsak sprednji prtljažnik še ni tudi zares uporaben

Tudi pri obstoječih sprednjih prtljažnikih pa so očitne razlike v uporabnosti. Da je ta res uporaben, mora omogočati odpiranje prek aplikacije oziroma gumba na ključu avtomobila. Nova kia EV6 (in hyundai ioniq 5) imata na primer sprednji prtljažnik (v primeru štirikolesnega pogona resda izjemno majhnega, vanj se komaj spravi polnilni kabel), toda sprednji pokrov je treba odpreti na klasičen način. Torej z vzvodom spodaj pri stopalkah, nato pa z rokami še tipati pod pokrovom za odpiranje zatiča.

Zelo velik prtljažnik spredaj ima električni ford mustang mach-e. Foto: Ford

Rešitev v električnem jaguarju I-pace Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Kia EV6 in hyundai ioniq 5 imata sprednji prtljažnik, a še posebej v primeru štirikolesnega pogona (dvojnega elektromotorja) je ta komaj uporaben. Foto: Gregor Pavšič

Za Porsche prtljažniki spredaj niso nič zares novega. Imajo ga kultni športniki 911, prav tako pa tudi električni taycan. Foto: Gregor Pavšič

Tesla prepriča tako z velikostjo kot tudi enostavnostjo dostopa do prtljažnika spredaj. Pri modelu 3 so ga naknadno, po vgradnji toplotne črpalke, nekoliko zmanjšali, a je še vedno zelo velik in uporaben. Foto: Gregor Pavšič

Precej zasilno rešitev prtljažnika pozna tudi audi e-tron quattro. Foto: Gregor Pavšič

BMW i3 je edini električni avtomobil te nemške znamke s sprednjim prtljažnikom. Bistveno večji iX ga nima. Foto: PRIMA