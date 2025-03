Je šov zasenčil avtomobil? Taki so odzivi, ujeli smo slavne in razkrili zakulisje. #video

Tehnična predstavitev avtomobila tokrat s pomočjo virutalne resničnosti. Foto: Gregor Pavšič Takšna avtomobilska razkritja so redka. Mercedes-Benz je v Rimu veliko pozornosti namenil tehnični vsebini, ki jo prinaša nova platforma MMA in od katere je v marsičem pomembno odvisna prihodnost nemške avtomobilske znamke. Toda v Rimu je bilo marsikaj tudi drugače; glavne tehnične poudarke avtomobila nismo spoznali prek klasičnih predstavitev, temveč zelo impresivno z uporabo navidezne resničnosti in Applovih očal Vision Pro. Pogled skozi očala na avtomobile, ki so se navidezno sestavljali, vrteli in se spreminjali pred nami, je bil resnično zanimiva izkušnja.



Utrinek iz zakulisja razkritja novega CLA v Rimu. Foto: Mercedes-Benz

Ola Källenius, izvršni direktor Mercedes-Benza Foto: Gregor Pavšič

Enako velja tudi za šov, ki so ga naposled izpeljali na vrhu hriba nad Rimom. V luksuzno vilo so privabili mnoge lokalne pomembneže, vplivneže in tudi več igralcev in igralk. Gostja večera je bila južnoafriška pevka Tyla. Gosti so prišli iz celega sveta, med njimi jih je bilo tudi veliko iz Kitajske. Ola Källenius, izvršni direktor Mercedesa, je na odru govoril prevzeto. Predstavitev je bila kar malo v znamenju preteklih razkritij Elona Muska in Tesle.

Udarni stavki Källeniusa, vzkliki iz množice in pravo navijaško vzdušje so presegali povprečne predstavitve tradicionalnih avtomobilskih proizvajalcev. Še posebej dolgo zelo tradicionalnega, tudi konservativnega Mercedesa. Še pred desetimi leti tak dogodek za Nemce ne bi bil sprejemljiv.

Ola Källenius in ameriški raper will.i.am – ta se je vrgel tudi v podjetniške vode in razvil svojo glasbeno postajo FYI na osnovi umetne inteligence. Ta je prav tako sestavni del novega Mercedesovega operacijskega sistema MB.OS. Foto: Gregor Pavšič

V Rimu razkriti CLA sam po sebi ni tako pomemben model, pomembna pa je celotna platforma. Pri Mercedesu so zanjo naredili korenite spremembe. Želijo si veliko večjega poudarka na vertikalni proizvodnji, kjer bi bili manj odvisni od dobaviteljev, več ključnih sistemov so izdelali sami (kot prvi tradicionalni proizvajalec tudi lastni operacijski sistem za upravljanje z vozilom), za podporo električnim vozilom bodo vlagali denar tudi v lastno polnilno mrežo.

Velik poudarek namenjajo zabavnemu delu vozila, to je večpredstavnostnim vsebinam kot je pretočni video s priljubljenimi platformami (YouTube, Disney, Sony), tu so tudi igrice in lasten vmesnik, ki povezuje Googlove informacije s storitvami umetne inteligence (ChatGPT). Mercedes torej sledi marsikateremu zgledu, ki ga je pred desetletjem pri dojemanju potenciala avtomobila in njegove proizvodnje utemeljila Tesla.

Osrednji prostor v notranjosti pri CLA zaseda trojni digitalni zaslon, ki je navidezno združen v eno celoto. Foto: Gregor Pavšič

Naložba v platformo MMA je znašala okrog osem milijard evrov. Platforma je dober primer, kako mora danes proizvajalec, kot je Mercedes, svoje avtomobile prilagajati različnim okusom. Danes ni več dovolj izdelati le en univerzalen avtomobil, ki bi se dobro prodajal tako v Evropi kot v ZDA in v Aziji. Evropejci želijo več tradicionalnosti in prefinjenosti, za Kitajce je pomembnejša večpredstavnost.

Do znamke, kot je Mercedes, ne čutijo take tradicionalne povezanosti kot to velja za Evropejce, za marsikaterega Kitajca je avtomobil dodatni bivalni prostor. V njem med službo počivajo, zato želijo tudi video pretočne vsebine, vrhunsko ozvočenje in podobno. Tudi v zastojih preživijo več časa kot v Evropi.

Igračarske kontrole postajajo nepogrešljiv del opreme tudi v mercedesih. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V sprednij del CLA so uspeli vstavit tudi 48-voltni hibridni pogon. Foto: Gregor Pavšič

Platforma MMA je prilagojena obema svetovoma. V Rimu so Nemci veliko več povedali o električnem delu, ki je nastal na napredni 800-voltni platformi. Obeti o porabi, dosegu in polnilni moči so zelo obetavni, a se bodo morali dokazati v praksi. Dejstvo, da so pri Mercedesu v CLA vgradili dokaj majhno baterijo, kaže na samozavest inženirjev, da so izdelali energijsko zares učinkovit avtomobil. Ta ne bo izključno električen, saj bo CLA na voljo tudi s 48-voltnim hibridnim pogonom.

O tem še niso veliko povedali - prav gotovo tudi zato, ker prav veliko za povedati ni. Napredek pri izkoristku takega pogona ja malenkosten. Največji dosežek inženirjev je bil ta, da so uspeli izdelati hibridni pogon na osnovi 1,5-litrskega štirivaljnika dovolj kompaktno, da so ga lahko umestili v avtomobil. Toda kompatibilnost z obema pogonoma vseeno prinaša kompromise, čeprav je teh manj kot v preteklosti. Najbolj se bo dvojna razvojna linija pokazala pri masi vozila.

Na platformi MMA prihaja tudi nov AMG. Foto: Gregor Pavšič

Ima CLA dovolj svoje osebnosti?

Novi CLA je naletel na različne odmeve. Tradicionalistom prav gotovo ni všeč precej digitalizirana zunanjost električne različice, v lučeh je veliko zvezdnatih oblik, v notranjosti po prvem vtisu CLA-ju manjka nekaj več osebnosti. Velikanski zaslon prek celotne širine avtomobila se zdi kot enostavna rešitev, čeprav za njim stoji povsem nova operacijska pamet.

Notranjost je zares povsem prečiščena in še tisto, kar je ostalo, je digitalno. Žal tudi skoraj vsi gumbi, celo (nepričakovano) tisti na volanskem obroču so občutljivi na dotik. Brez sredinske konzole, ki je dokaj neuporabna, bi bil občutek v vozniškem prostoru bolj prostoren in prečiščen. Toda več o CLA in prihodnjih modelih takrat, ko jih bomo lahko prvič vozili v realnem prometu.

Že letos lov za izgubljeno prodajo na Kitajskem in v Evropi

Šov v Rimu je za Mercedes končan, zdaj se bo kmalu začel lov za kupci z modeli z nove platforme. Vse novosti bodo pripeljali že v obdobju dveh do treh let. Prihodnje leto na ceste prihaja tudi novi razred S, ki ni povezan s platformo MMA. Kot kaže se bodo pri Mercedesu v prihodnje še bolj prilagajali z dodatnimi modeli za ključne trge, ki se bodo razlikovali predvsem oblikovno. Lov za kupci iz različnih regij pa bo na tak način postal stroškovno dražji in to bo pod pritisk postavilo tudi želene donose za znamke kot je Mercedes.

Mercedes je lani globalno prodal 1,9 milijona novih osebnih avtomobilov, kar je bilo tri odstotke manj kot predlani. Prodaja v Evropi je zdrsnila za tri odstotke, doma v Nemčiji za devet odstotkov, na Kitajskem pa za sedem odstotkov. V ZDA je prodaja lani narasla za devet odstotkov. Mercedes je lani Kitajcem prodal 683 tisoč avtomobilov, kar je več kot v celotni Evropi (641 tisoč) in dvakrat toliko kot v ZDA (324 tisoč).