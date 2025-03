Foto: Gregor Pavšič Eno izmed področji, kjer so avtomobilski proizvajalci postali precej kreativni, so žarometi in zadnje luči. Enako velja tudi za možnost osvetlitve logotipa proizvajalca. To velja tudi za Mercedes, ki je na novega CLA prvič namestil osvetljeno zvezdo. Toda ta vendarle ni čisto prava, saj so osvetljeni le kraki, ne pa tudi povezovalni obroč.

Razlog se skriva v zahtevah nemškega homologacijskega urada, da osvetljen sprednji logotip ne sme presegati površine sto kvadratnih centimetrov. Ker bi osvetljen obroč to mejo presegel, so osvetlili le notranji del. Pri Volkswagnu so na svojih avtomobilih že lahko osvetlili znak, ki pa je manjši in očitno znotraj zahtevanih meja.

Posebnost so tudi imitacije osvetljenih zvezd v zadnjih lučeh. Navdih za obliko je Mercedesova zvezda, toda homologacijski urad zahteva dokazilo, da zvezde v lučeh niso enake logotipu znamke in ga zatorej neposredno ne predstavljajo.

Kmalu sto let uporabe Mercedesove trikrake zvezde v krogu

Mercedes-Benzov trikraki zvezdni logotip so prvič registrirali kot blagovno znamko že leta 1909. Vendar pa je emblem, kot ga poznamo danes – z zvezdo znotraj kroga – uradno nastal leta 1926, ko sta se podjetji Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) in Benz & Cie združili v Mercedes-Benz.

Trije kraki zvezde prvotno simbolizirajo kopno, morje in zrak, kar odraža Daimlerjevo vizijo izdelave motorjev za vse tri sfere.