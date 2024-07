Ena izmed prvih javnih polnilnic v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič Vsake toliko časa se je zanimivo ustaviti in pomisliti, kako hitro se v zadnjem desetletju spreminja avtomobilska industrija.

Pred desetimi leti ob slovenskih avtocestah še ni bilo hitrih polnilnic. Vožnja s takratnim električnim avtomobilom iz Vrhnike do Izole in nazaj je bila pravi podvig. Družbeno omrežje Facebook me je prav tako nedavno spomnilo, da smo pred šestimi leti odpotovali na mednarodno predstavitev takrat nove generacije forda focusa. Ta avtomobil se zdaj že poslavlja in daje prostor nasledniku, povsem električnemu fordu explorerju.

Dober kazalnik sprememb je tudi naslednji podatek: leta 2011 je delež dizelskih motorjev na trgu EU znašal še 56 odstotkov, leta 2015 je upadel na 52 odstotkov – v prvih petih mesecih letos znaša le še 11 odstotkov. Približno vsak peti prodani avtomobil v Evropi ima danes priključni kabel (elektrika, priključni hibridi).

Kako hitro se razmere na trgu in tudi v ponudbi avtomobilov lahko spremenijo, najbolje ponazarja hiter razvoj električnih pogonov in tudi kakovosti sobivanja z njimi. Pred desetletjem nismo poznali hitrih polnilnic, danes je 50-kilovatna hitra polnilnica na poti le še "zasilna rešitev" – standard na poti je pridobiti dobrih sto kilometrov dosega v desetih minutah polnjenja.

Leta 2015 je bilo v Sloveniji registriranih le 120 električnih avtomobilov, danes jih je okrog 17 tisoč oziroma en odstotek celotnega voznega parka.

Reportaže na Siol.net in mejniki elektromobilnosti v Sloveniji:

Iz poročanja o avtomobilskem dogajanju v Sloveniji in reportaž na Siol.net smo zbrali nekaj mejnikov zadnjega (dobrega) desetletja, ki dobro prikažejo hitrost in obseg razvojnih sprememb.

2011 – na testu prvi električni avtomobil. To je bil peugeot ion, ki je stal več kot 40 tisoč evrov. Kapaciteta baterije 16 kilovatnih ur (kWh) ob takratni polnilni infrastrukturi ni omogočala vožnje med Ljubljano in Mariborom.

– na testu prvi električni avtomobil. To je bil peugeot ion, ki je stal več kot 40 tisoč evrov. Kapaciteta baterije 16 kilovatnih ur (kWh) ob takratni polnilni infrastrukturi ni omogočala vožnje med Ljubljano in Mariborom. 2013 – z uporabo elektrike v opel amperi (hibrid, ki je za proizvodnjo elektrike uporabljal bencinski motor) prvič hitreje kot sto kilometrov na uro

– z uporabo elektrike v opel amperi (hibrid, ki je za proizvodnjo elektrike uporabljal bencinski motor) prvič hitreje kot sto kilometrov na uro 2013 – v Ljubljani prvič za volanom tesle model S

– v Ljubljani prvič za volanom tesle model S 2015 – SODO ob slovenski avtocesti (Tepanje pred Mariborom) postavi prvo 50-kilovatno hitro polnilnico DC.

– SODO ob slovenski avtocesti (Tepanje pred Mariborom) postavi prvo 50-kilovatno hitro polnilnico DC. 2015 – Tesla v Sloveniji (Ljubljana) postavi svojo prvo hitro polnilnico, to je tudi prva polnilnica z močjo nad 100 kW; ob tej priložnosti Slovenijo obišče Maye Musk, mama Elona Muska.

– Tesla v Sloveniji (Ljubljana) postavi svojo prvo hitro polnilnico, to je tudi prva polnilnica z močjo nad 100 kW; ob tej priložnosti Slovenijo obišče Maye Musk, mama Elona Muska. 2016 – zaradi prvih polnilnic DC ob avtocesti se je mogoče z električnim avtomobilom že brez večjih težav peljati iz Ljubljane v Maribor in nazaj. Kapaciteta baterije v vozilu renault zoe je bila še vedno skromna – le 22 kWh.

– zaradi prvih polnilnic DC ob avtocesti se je mogoče z električnim avtomobilom že brez večjih težav peljati iz Ljubljane v Maribor in nazaj. Kapaciteta baterije v vozilu renault zoe je bila še vedno skromna – le 22 kWh. 2016 – z električnim avtomobilom (BMW i3) vožnja iz Ljubljane do Mangartskega sedla, najvišje ležeče ceste v Sloveniji, in nazaj

– z električnim avtomobilom (BMW i3) vožnja iz Ljubljane do Mangartskega sedla, najvišje ležeče ceste v Sloveniji, in nazaj 2016 – vozimo renault zoe, ki ima kapaciteto baterije 40 kWh in skoraj tristo kilometrov dosega.

– vozimo renault zoe, ki ima kapaciteto baterije 40 kWh in skoraj tristo kilometrov dosega. 2017 – obisk Norveške in preizkus opel ampere-e; prvič za volanom vozila z baterijo kapacitete nad 60 kWh

– obisk Norveške in preizkus opel ampere-e; prvič za volanom vozila z baterijo kapacitete nad 60 kWh 2018 – z električnim avtomobilom (nissan leaf) vožnja brez vmesnega polnjenja iz Kopra (morje) do najvišje ceste v Sloveniji na Mangartskem sedlu

– z električnim avtomobilom (nissan leaf) vožnja brez vmesnega polnjenja iz Kopra (morje) do najvišje ceste v Sloveniji na Mangartskem sedlu 2018 – električni avtomobil (BMW i3) prvič polnimo na nadmorski višini več kot 2.500 metrov. To je mogoče ob cesti na avstrijski prelaz Grossglockner.

– električni avtomobil (BMW i3) prvič polnimo na nadmorski višini več kot 2.500 metrov. To je mogoče ob cesti na avstrijski prelaz Grossglockner. 2019 – v Slovenijo prispejo prve tesle model 3; te avtomobile s skandinavskimi registracijami srečamo v Piranu, kar kaže na razvoj polnilne infrastrukture v Evropi.

– v Slovenijo prispejo prve tesle model 3; te avtomobile s skandinavskimi registracijami srečamo v Piranu, kar kaže na razvoj polnilne infrastrukture v Evropi. 2019 – Ionity v Ilirski Bistrici postavi svoje prve ultra zmogljive električne polnilnice (do 350 kW).

– Ionity v Ilirski Bistrici postavi svoje prve ultra zmogljive električne polnilnice (do 350 kW). 2020 – z električnim avtomobilom (nissan leaf +) prvič iz Ljubljane v Dalmacijo (prek Paga do Zadra) in nazaj

– z električnim avtomobilom (nissan leaf +) prvič iz Ljubljane v Dalmacijo (prek Paga do Zadra) in nazaj 2020 – v Sloveniji na letni ravni skupno prvič prodajo več kot tisoč električnih avtomobilov (1.634, 3 % trga).

– v Sloveniji na letni ravni skupno prvič prodajo več kot tisoč električnih avtomobilov (1.634, 3 % trga). 2021 – z električnim škoda enyaqom opravimo potepanje med Slovenijo in Francijo, obiščemo Tour de France in se zapeljemo na vrh dveh znamenitih kolesarskih vzponov – Col du Galibier (2.642 m.n.v.) in Mont Ventoux (1.909 m.n.v.). Skupna pot je dolga 3.350 kilometrov.

– z električnim škoda enyaqom opravimo potepanje med Slovenijo in Francijo, obiščemo Tour de France in se zapeljemo na vrh dveh znamenitih kolesarskih vzponov – Col du Galibier (2.642 m.n.v.) in Mont Ventoux (1.909 m.n.v.). Skupna pot je dolga 3.350 kilometrov. 2022 – brez uporabe hitrih polnilnic z električnim renault twingom po Sloveniji v dveh dneh prevozimo tisoč kilometrov.

– brez uporabe hitrih polnilnic z električnim renault twingom po Sloveniji v dveh dneh prevozimo tisoč kilometrov. 2023 – z uporabo tehnologije V2L (vehicle to load) ob cesti spečemo večerjo in polnimo drug avtomobil.

– z uporabo tehnologije V2L (vehicle to load) ob cesti spečemo večerjo in polnimo drug avtomobil. 2023 – Tesla kot prva posamezna znamka v enem letu v Sloveniji proda več kot tisoč električnih avtomobilov.

– Tesla kot prva posamezna znamka v enem letu v Sloveniji proda več kot tisoč električnih avtomobilov. 2023 – prvič za volanom avtomobila z več kot tisoč "konji" (tesla model S in X, različica plaid)

– prvič za volanom avtomobila z več kot tisoč "konji" (tesla model S in X, različica plaid) 2023 – z električnimi avtomobili (renault megane, kia EV6, toyota bZ4X) večkrat iz Slovenije v Dalmacijo in nazaj, z električno opel astro v enem dnevu iz Frankfurta do Ljubljane

– z električnimi avtomobili (renault megane, kia EV6, toyota bZ4X) večkrat iz Slovenije v Dalmacijo in nazaj, z električno opel astro v enem dnevu iz Frankfurta do Ljubljane 2023 – v obdobju petih let (2018–2023) prodaja električnih avtomobilov na letni ravni poskoči s 553 na do zdaj rekordnih 4.330 avtomobilov (8,8 % trga).

– v obdobju petih let (2018–2023) prodaja električnih avtomobilov na letni ravni poskoči s 553 na do zdaj rekordnih 4.330 avtomobilov (8,8 % trga). 2024 – električni avtomobil (porscye taycan) v Sloveniji prvič polnimo z močjo nad 300 kW 2024 – Tesla v Sloveniji nekatere svoje hitre polnilnice prvič odpre tudi za avtomobile drugih znamk.

– električni avtomobil (porscye taycan) v Sloveniji prvič polnimo z močjo nad 300 kW 2024 – Tesla v Sloveniji nekatere svoje hitre polnilnice prvič odpre tudi za avtomobile drugih znamk. 2024 - v enem dnevu iz Ljubljane v Budimpešto in nazaj, prevoženih skoraj tisoč kilometrov (reportaža še sledi)

