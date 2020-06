Danes jubilej legendarnega letalskega dosežka #oto

110 let od poleta iz Velike Britanije v Francijo in nazaj

Na današnji dan pred 110 leti je Charles Stewart Rolls, soustanovitelj britanskega proizvajalca pregrešno dragih avtov Rolls-Royce, je kot prvi človek na svetu opravil neprekinjen polet iz Velike Britanije do Francije in nazaj.V uspehu žal ni užival dolgo, saj je čez mesec dni, star vsega 32 let, izgubil svoje življenje v letalski nesreči.

Ob pol sedmih zvečer 2. junija 1910 se je letalski pionir Charles Stewart Rolls usedel v svoje letalo na letališču Swingate in imel v mislih le eno - neprekinjeno preleteti iz Velike Britanije v Francijo preko Rokavskega preliva in v neprekinjenem letu vrniti domov. Več kot teden dni je nestrpno čakal na ta dan, saj so njegov rekordni polet celoten teden ovirali močni vetrovi. 2. junija se je končno nebo odprlo, veter je popustil in odprl pot za zgodovinski polet.

Francozom je odvrgel posebno sporočilo

Ob vzletu ga je vzpodbujala pisana množica, med njimi tudi starša, sestra in svak. Že čez 45 minut je letel nad majhnim francoskim Foto: Rolls-Royce mestecem Sangatte, se ob preletu se je nagnil iz letala in v zrak vrgel tri pisma. V vsakem je pisalo ''Pozdrave avtoklubu iz Francije. Vrženo iz letala Wright na poti iz Anglije v Francijo. C.S.Rolls, junij 1910. P.S.: Vive l'Entente.''

S hitrostjo 65 kilometrov na uro je na višini 275 metrov obrnil letalo in ob osmih zvečer pristal na letališču. Njegovo vrnitev je spremljalo na tisoče ljudi in čeprav je zato njegov let trajal dlje časa je v zahvalo še zaokrožil okoli stolpov srednjeveškega gradu v bližini. S tem mu je uspelo doseči dva zgodovinska mejnika - postal je prvi Anglež, ki je preletel Rokavski preliv in prvi letalec na svetu, ki je neprekinjeno letel iz Velike Britanije v Francijo in nazaj.

Postal je narodni junak

Za kako zelo nevaren polet je šlo govori že sama sestava njegovega letala. Izdelan je bil iz lesa in tkanine spletene s pomočjo palic in žic. Razpon kril je bi dvanajst metrov in je imel maso 457 kilogramov, skupaj z motorjem. Nanj so med poletom pretile številne nevarnosti, saj je šlo resnično za primitivni stroj. Za polet nazaj se je odločil šele, ko je preletel mesto Sangatte, takrat je bil lahko dovolj prepričan, da letalo deluje in mu bo uspelo pristati doma. V primeru težav je imel s seboj le reševalni jopič in štiri velike plovne torbe, ki so jih namestili v trup letala.

Ob vrnitvi domov je postal narodni junak, pismo mu je poslal celo Kralj George V, v slavnem muzeju Madame Tussauds so pričeli z izdelavo njegove voščene lutke in omenjali so ga v vseh pomembnih časopisih in revijah.

Foto: Rolls-Royce

Umrl le mesec dni po zgodovinskem poletu

Rolls je po njunem srečanju leta 1904 prosil za pomoč pri izdelavi Henry Roycea, ki pa ga je zavrnil. Le sprašujemo se lahko, če bi se lotila skupnega projekta v letalstvu. Rolls je po zavrnitvi kupil letalo Wright in z njim opravil preko dvesto poletov.

V njem je Rolls tudi umrl. 12. julija je sodeloval na tekmi v Bournemouthu, ko je z višine 30 metrov strmoglavil zaradi napake na zadnjem krilcu. Nesrečno se mu je strgala ena izmed žic, zato mu je zadek med letom odpadel z letala. Ob padcu je utrpel poškodbe glave in so ga takoj proglasili za mrtvega. Postal je prvi Britanec in dvanajsti človek na svetu, ki je izgubil življenje v letalski nesreči.