Avtomobili so vse večji. Kje je meja? #foto

V zadnjih desetletjih so avtomobili rasli v vse smeri in že zdavnaj prerasli okvire svojega segmenta. Zaradi rasti so postali parkirni prostori vse bolj utesnjeni, pasovi na cestah preozki in garaže premajhne za povsem običajen avtomobil. Kdaj bo konec rasti avtomobilov?

Volkswagen polo je zdaj večji kot prva generacija golfa iz leta 1974.

Rast zaradi varnosti in vse večjih ljudi

Avtomobili so v 21. stoletju rasli v vse smeri. Postali so večji in težji. Volkswagen polo je zdaj večji kot prva generacija golfa iz leta 1974. Zakaj? Proizvajalci so morali slediti vse bolj strogim predpisom o prometnih nesrečah. Avtomobili morajo biti z vsako generacijo boljši na preizkusu čelnega in bočnega trka ter izboljšati učinkovitost zaščite pešcev. Zaradi tega avtomobili potrebujejo veliko kubičnih metrov nadzorovane zmečkljive karoserije.

Med pomembnejše razloge spadajo tudi vse večji potniki. Po drugi svetovni vojni so postali ljudje višji, predvsem pa težji, v veliko primerih imajo tudi večji obseg telesa. Med prvimi, ki so začeli povečevati dimenzije avtomobilov, so bili pri Fordu. Prva generacija focusa iz leta 1998 je bila znatno večja kot escort. Richard Parry-Jones, takratni vodja razvoja, je to potezo opisal zelo preprosto: ljudje so postali bistveno večji. Seveda avtomobil ne more zrasti samo v dolžino in višino, zaradi vizualnih smernic je sorazmerno zrasel tudi v širino.

A ceste, parkirni prostori in garaže se niso širili z avtomobili. Vse večkrat je nemogoče parkirati nov avtomobil v sendvič dveh (normalno parkiranih) avtomobilov. Prostora za odprtje vrat preprosto ni. Ker se ne spreminjajo niti ceste, je težava v mestnih središčih, saj se v ulici ne moreta srečati dva nekoliko večja avtomobila.

Kdaj bodo avtomobili nehali rasti?

Toda niso rasli samo premijski avtomobili. Tudi osnovni modeli znamk so pridobivali centimetre. O Novi 911 je od prve generacije 911 širši za kar 242 milimetrov. stanimo pri golfu. V sedmi generaciji je za 169 milimetrov širši od originala iz leta 1974. Na pragu je že osma generacija, ki bo najverjetneje še širša. Golf sedme generacije s širino 1.779 milimetrov ne zaostaja za Ferrarijevo berlinetto boxer iz leta 1973, današnji mini pa je le 2,5 centimetra ožji kot porsche 911 996 iz leta 1997. Miniaturna mazda MX-5 je pravzaprav celo malenkost širša kot 911 RS iz leta 1973.

Najboljši primer tega, kako so rasli avtomobili, je ravno legendarni 911. Prva generacija iz leta 1963 je v širino merila 1.610 milimetrov, današnji 911 pa je širok kar 1.852 milimetrov. Od tega je skoraj 44 milimetrov pridobil pri zadnji menjavi generacije. Vozniškim navdušencem pa prirastek centimetrov povzroča težave, saj je zaradi izdatnih dimenzij na cesti manj prostora za napake.

Dimenzijska rast prinaša tudi druge nevšečnosti, čeprav je vsak predhodnik v zavojih počasnejši. Stebrički A so debelejši in ovirajo pogled vstran, avtomobili pa niso tako agilni. Rast avtomobilov narekujejo dizajn ter že prej omenjena varnost in velikost ljudi. Oblikovalci si želijo velika platišča, zaradi zunanjega videza morajo biti ta široka, razširijo se blatniki, hkrati pa se mora povečati oddaljenost koles, če želi biti avto z normalnim obračalnim krogom uporaben v vsakdanjem prometu.

Tehnične specifikacije za označbe na vozišču upoštevajo standardno vozilo dolžine 4,7 metra in širine 1,75 metra. Na drugi strani tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin upoštevajo standardno dolžino osebnega avtomobila 4,3 metra in širino 1,6 metra. Če je prometni pas širok 5,4 metra, je lahko parkirno mesto ob njem dolgo 5,0 x 2,3 metra ali pa 4,8 x 2,3 metra.

Velikan v Evropi, malček v ZDA

BMW X7 je širok točno dva metra. Pravi velikan za slovenske ceste, a hkrati pravi malček v ZDA, kjer cestam kraljujejo ogromni poltovornjaki. Foto: Gašper Pirman Za številne proizvajalce premijskih avtomobilov so glavni razlog za velikansko rast ravno ZDA. Če BMW X7, mercedes-benz GLS in range rover na naših cestah delujejo ogromni, je drugače čez lužo. Na njihovih predimenzioniranih cestah se zlijejo z okolico in v primerjavi z gromozanskimi poltovornjaki delujejo majhni.

Toda obstaja upanje za vse tiste, ki svojega novega avta ne morete parkirati pred trgovino ali v garažo. Vse očitneje postaja, da so avtomobili postali preveliki za mesta. Hkrati njihovo rast vse bolj zavirajo pravila o izpustih CO2. Velikost omejuje tudi doseg električnih različic. A dokler bodo kupci kupovati velike avtomobile le zato, da bodo imeli večje od sosedov, bodo proizvajalci še naprej izdelovali predimenzionirane avtomobile.